https://ukraina.ru/20250223/1061289581.html

Западная Украина за минувшую неделю: Крах партии Порошенко и чествование нацистского коллаборациониста

Западная Украина за минувшую неделю: Крах партии Порошенко и чествование нацистского коллаборациониста - 23.02.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Крах партии Порошенко и чествование нацистского коллаборациониста

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" окончательно теряет влияние во Львовской области – единственной, где тот занял первое место во втором туре президентских выборов 2019 года.

2025-02-23T07:27

2025-02-23T07:27

2025-02-23T07:27

украина

ровно

львовская область

петр порошенко

владимир зеленский

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Порошенко окончательно теряет Львовскую областьВлияние Петра Порошенко во Львовской области – единственной, где он занял первое место во втором туре президентских выборов 2019 – окончательно сходит на нет. Хотя после местных выборов осенью 2020-го партия Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС) провела большое количество депутатов во Львовский городской и областной советы, а последний даже возглавила выдвиженец ЕС Ирина Гримак, однако со временем всё изменилось.Депутаты горсовета Львова в основном занимались продвижением собственного бизнеса, ради чего тесно сотрудничали с мэром города Андреем Садовым, обиженным на Порошенко ещё со времён организованного тем "мусорного кризиса". А областные власти во главе с губернатором Максимом Козицким условием такого сотрудничества выдвинули отставку Ирины Гримак, которая и состоялась в апреле 2023 года. С этого времени Львовский облсовет возглавляет исполняющий обязанности председателя Юрий Холод, близкий к Козицкому. Кроме того, часть депутатов облсовета от ЕС объединились в группу "За развитие предпринимательства", которая в большинстве своем поддерживает политику Львовской областной военной администрации (ОВА).На минувшей неделе областная организация "Европейской солидарности", возглавляемая экс-губернатором Львовщины, а ныне депутатом Верховной Рады Олегом Синюткой, попыталась дать областной исполнительной власти "последний решительный бой". Дело в том, что еще 12 февраля СНБО ввел санкции против пятого президента Украины, парламентария, бизнесмена и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. После этого Синютка и Гримак сообщили об инициативе созыва внеочередной сессии Львовского облсовета для принятия обращения о "недопущении диктатуры в Украине".В свою очередь, депутат облсовета от ЕС, председатель этого совета в прошлом созыве, а ныне военнослужащий Александр Ганущин заявил, что рассмотрения на внеочередной сессии исключительно вопроса санкций против Порошенко недостаточно. Он вместе с тремя коллегами-депутатами Богданом Гагалюком, Романом Филипповым и Евгением Шведом предложили рассмотреть обращение к киевским властям с протестом против ареста ряда украинских военных (бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Ильи Лапина).Однако, как сообщили во Львовском облсовете, по состоянию на 20 февраля 28 подписей за созыв внеочередной сессии не было собрано. "По состоянию на сегодняшний день инициатива не менее 1/3 депутатов ЛОР в областной совет не поступала", – рассказали в пресс-службе. Какое количество подписей удалось собрать, в облсовете не разглашают. Накануне, 19 февраля, депутат облсовета от ЕС София Федина собрала под стенами здания Львовской ОВО немногочисленный пикет пенсионеров с требованием отменить санкции против Порошенко. К его участникам никто из представителей власти даже не вышел.В руководстве Европейской солидарности ситуацию до сих пор не прокомментировали, зато её использовал для собственной рекламы Александр Ганущин. В блоге на львовском портале Leopolis.news и в социальных сетях политик обвинил в провале инициативы по созыву внеочередной сессии своих коллег по фракции."Как Явдоха среди ночи, с инициативой внеочередной сессии "Нет санкциям против Порошенко" выпрыгивает экс-глава областного совета. Готовившие обращение по арестам военных даже обрадовались – будут подписи за проведение внеочередной сессии. Однако партайгеноссе Порошенко не способен со своими 27 депутатами во Львовском областном совете собрать 28 подписей. Ну, трудно ему это сделать, потому что похождения с Зеленским в начале каденции никто ему не забыл. Это же не о "восстановлении единства в облсовете" в соцсетях тикточить. Да и какая сознательная фракция даст подписи за проведение внеочередной сессии, если на 4-й день "судьбоносной инициативы" собрано 16 подписей из 27 членов фракции", – написал Ганущин.При этом 20 февраля прошла очередная сессия Львовского городского совета, на которой Андрей Садовый выступил с обращением к украинскому народу, в котором выразил безоговорочную поддержку Владимиру Зеленскому. "Я считаю, что сегодня мы должны поддержать президента, независимо от собственной оценки его деятельности. Это время, когда Украина должна быть едина как никогда – плечом к плечу. Только украинцы имеют право давать оценку людям, которых выбираем! Только украинцы будут решать, когда и за кого голосовать!", – заявил мэр Львова. При этом даже формальной попытки депутатов горсовета от ЕС внести в повестку дня обращения к Киеву по поводу санкций против Порошенко на сессии не было.Единственное, что в этой ситуации может порадовать Петра Порошенко, так это тот факт, что офис президента Украины всё равно остался недоволен властями Львова и Львовской области, – ведь официально о поддержке Владимира Зеленского депутаты не заявили. Поэтому Андрею Садовому и Максиму Козицкому поставили в пример коллег из соседнего Закарпатья.Действительно, 20 февраля Закарпатский областной и Ужгородский городской советы единогласно приняли обращение о поддержке Зеленского и призвали "весь цивилизованный мир сплотиться в борьбе за Украину – за ее независимость, за ее свободу, за ее будущее как свободного и демократического государства". Учитывая, что в настоящее время куратором регионов в Офисе президента является бывший губернатор Закарпатья Виктор Микита, не исключено, что подобные обращения заставят принять все областные и местные советы, в том числе и во Львовской области.В Ровно широко отметили юбилей нацистского пропагандистаНа прошлой неделе в Ровно прошло немало мероприятий по случаю 120-летия со дня рождения Уласа Самчука, который в нынешней Украине считается чуть ли не выдающимся писателем. Однако крупнейшими тиражами были опубликованы его статьи с прославлением Адольфа Гитлера и призывами к уничтожению евреев. Опубликованы они были на страницах газеты "Волынь", которую в 1941-1943 годах издавала в Ровно нацистская оккупационная администрация, и которую редактировал Самчук.Собственно, с немцами Улас Самчук был тесно связан ещё с 1927 года, когда он дезертировал из польской армии, куда был призван после гимназии, и бежал в Германию. Там он познакомился с Германом Блюме, который пристроил Самчука свободным слушателем в университет Бреслау (ныне польский Вроцлав). Однако науки парню были не по силам, потому что после переезда в Прагу в 1929 году он не смог закончить даже созданного эмигрантами Украинского свободного университета. Зато в Праге Самчук вступил в ОУН*, а в 1937 году стал даже одним из руководителей культурной референтуры этой организации.Именно по заказу ОУН Улас Самчук написал роман "Мария" о голоде 1932-1933 годов (фантастические сцены из него ныне на Украине цитируются как документальные, хотя никакой реальной информации о ситуации в УССР писатель не имел), а также трилогию "Волынь" – о становлении украинского националиста. Однако не сторонился Самчук и агитационной работы в массах – весной 1939 года он принимал участие в попытке ОУН* создать марионеточную "Карпатскую Украину" в части территории нынешней Закарпатской области.После начала Второй мировой войны и оккупации Польши Улас Самчук переехал в Краков, где начал активное сотрудничество с нацистами. В их обозе летом 1941 года он прибыл в Ровно, где был назначен главным редактором газеты "Волынь". У Самчука был прямой выход на руководство оккупационной администрации, ведь его старый знакомый Герман Блюме был начальником гражданской полиции "Рейхскомиссариата Украина" с центром в Ровно.Самчук служил нацистам верой и правдой, о чем свидетельствуют его статьи в "Волыни". Так, о массовом убийстве евреев Киева в Бабьем Яру эта газета писала так: "29 сентября в Киеве был большой день. Немецкие власти, идя навстречу страстным пожеланиям украинцев, приказали всем *идам, которых в Киеве ещё осталось около 150.000, покинуть столицу". Всего "Волынь" опубликовала 318 антиеврейских статей.В эпитетах Самчук не сдерживался: "еврейские шимпанзе", "орды *идокоммуны", "*идовский большевизм". О Холокосте же Самчук писал так: "Сейчас культура *идов медленно, но чётко всасывается в внутренность земли, и настанет время, когда о ней не будет упоминания"… В эти же дни в Ровно было уничтожено более 30 тысяч местных евреев, из которых более 6 тысяч детей.Самчук также написал обширную статью в честь своего кумира Адольфа Гитлера. В ней автор обвинил "мировое еврейство" в упадке Германии после Первой мировой и предположил, что "уничтожение и искоренение *идовства будет закончено так же успешно, как и успешно проходили другие боевые задачи армии Адольфа Гитлера". Нацисты своего прислужника не забыли, эвакуировали в Германию, откуда Самчук уже после войны спокойно уехал в Канаду, где и прожил до 1987 года.И вот этот персонаж, которого в Украине начали прославлять ещё во времена Виктора Ющенко, на прошлой неделе в Ровно не сходил с экранов местных телеканалов и страниц газет. 17 февраля в Ровенской областной библиотеке состоялась презентация впервые изданного автобиографического романа Уласа Самчука "На краю времени". Он рассказывает о пражском периоде жизни писателя, а прототипами персонажей стали реальные личности из среды украинской эмиграции и ОУН*.В день рождения Самчука, 20 февраля, руководство Ровенского ОВА и Ровенского горсовета возложили цветы к памятнику писателю в центре города. В тот же день в Ровенском доме ученых была вручена городская литературная премия имени Уласа Самчука, ее лауреаткой стала поэтесса и переводчица Валентина Лютич. Премию вручил лично исполняющий обязанности городского головы Ровно Виктор Шакирзян.А 21 февраля в Ровенском областном академическом украинском музыкально-драматическом театре была представлена ​​книга писем Уласа Самчука к деятелям украинской эмиграции, изданная при содействии Ровенского областного совета и ОВА. Главной целью последнего мероприятия было возвращение произведений Самчука в школьную программу, откуда их исключили при власти Виктора Януковича.Вполне возможно, что это вскоре произойдет, хотя в поздравлении Владимира Зеленского с новым 2020 годом тезисы Самчука из его нацистской статьи "Народ или чернь?" были повёрнуты на 180 градусов. "Не всё равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не всё равно, какими именами названы улицы наших городов, не всё равно, является ли доминирующим для нас Шевченко, или Пушкин", – писал Самчук в 1941 году, призывая к уничтожению всего русского. Спичрайтеры Зеленского в 2020-м, напротив, считали, что "какая разница, как называется улица, если она хорошо освещена и заасфальтирована". Однако сейчас фронтмен киевской власти куда ближе к нацистскому пропагандисту, чем пять лет назад.Об особенностях украинского национализма - в интервтю Анны Черкасовой ""За кого играешь? За наших". Михаил Мягков о национализме на Украине и патриотизме в новых регионах РФ"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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украина, ровно, львовская область, петр порошенко, владимир зеленский, андрей садовый, ес, оун, верховная рада, эксклюзив