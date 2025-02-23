После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Россия будет расширять возможности своих подразделений. СВО — это огромный опыт, который поможет стране бороться с любыми угрозами. Надо понимать, что после СВО случится еще много вооруженных конфликтов, поэтому России нужно превратить надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.
“Конечно, модернизация армии продолжится. Мы будем расширять возможности наших подразделений. СВО — это огромный опыт, который поможет нам бороться с любыми угрозами. Мы будем пересматривать всю систему обороны и вооружений. Она должна быть быстрая без каких-либо бюрократических задержек с оформлением отдельных бумажек”, — заявил собеседник издания.
По его словам, у России еще много работы: северные моря, Дальний Восток, Закавказье.
“Надо понимать, что после СВО вооруженных конфликтов у нас много. Поэтому нам нужно превратить наше надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему”, — резюмировал Киселев.
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