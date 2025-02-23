https://ukraina.ru/20250223/1061184119.html

После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию

После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию - 23.02.2025 Украина.ру

После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию

Россия будет расширять возможности своих подразделений. СВО — это огромный опыт, который поможет стране бороться с любыми угрозами. Надо понимать, что после СВО случится еще много вооруженных конфликтов, поэтому России нужно превратить надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему

2025-02-23T07:30

2025-02-23T07:30

2025-02-23T07:30

новости

россия

дальний восток

закавказье

москва

сво

война

конфликт

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.По его словам, у России еще много работы: северные моря, Дальний Восток, Закавказье.“Надо понимать, что после СВО вооруженных конфликтов у нас много. Поэтому нам нужно превратить наше надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему”, — резюмировал Киселев.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ

https://ukraina.ru/20250218/1061154259.html

россия

дальний восток

закавказье

москва

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новости, россия, дальний восток, закавказье, москва, сво, война, конфликт