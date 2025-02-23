После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию - 23.02.2025 Украина.ру
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После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию
После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию - 23.02.2025 Украина.ру
После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию
Россия будет расширять возможности своих подразделений. СВО — это огромный опыт, который поможет стране бороться с любыми угрозами. Надо понимать, что после СВО случится еще много вооруженных конфликтов, поэтому России нужно превратить надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему
2025-02-23T07:30
2025-02-23T07:30
новости
россия
дальний восток
закавказье
москва
сво
война
конфликт
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.По его словам, у России еще много работы: северные моря, Дальний Восток, Закавказье.“Надо понимать, что после СВО вооруженных конфликтов у нас много. Поэтому нам нужно превратить наше надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему”, — резюмировал Киселев.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
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дальний восток
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новости, россия, дальний восток, закавказье, москва, сво, война, конфликт
Новости, Россия, Дальний Восток, Закавказье, Москва, СВО, война, конфликт

После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию

07:30 23.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия будет расширять возможности своих подразделений. СВО — это огромный опыт, который поможет стране бороться с любыми угрозами. Надо понимать, что после СВО случится еще много вооруженных конфликтов, поэтому России нужно превратить надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.
“Конечно, модернизация армии продолжится. Мы будем расширять возможности наших подразделений. СВО — это огромный опыт, который поможет нам бороться с любыми угрозами. Мы будем пересматривать всю систему обороны и вооружений. Она должна быть быстрая без каких-либо бюрократических задержек с оформлением отдельных бумажек”, — заявил собеседник издания.
По его словам, у России еще много работы: северные моря, Дальний Восток, Закавказье.
“Надо понимать, что после СВО вооруженных конфликтов у нас много. Поэтому нам нужно превратить наше надежное советское оружие и практику его применения в автоматизированную систему”, — резюмировал Киселев.
18 февраля, 12:16
"Главное – вода, боеприпасы и воображение": как ноу-хау тыловиков упрощает снабжение наступающей армииПродвижение войск – это не только освобожденные города и красивые заголовки в средствах массовой информации, но и растягивание линий снабжения наступающих подразделений. Решить эту проблему должны специально оборудованные накопители.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
 
НовостиРоссияДальний ВостокЗакавказьеМоскваСВОвойнаконфликт
 
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