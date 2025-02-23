"Вокруг Булгакова": мастер на службе дьяволу
12:00 23.02.2025 (обновлено: 12:28 23.02.2025)
Дискуссия относительно специфики отношений мастера и сатаны по-видимому бесконечна – Булгаков сказал всё, что хотел сказать, а интерпретаций может быть сколько угодно. В тексте, однако, содержатся совершенно точные указания на то, что мастер находился под влиянием дьявола задолго до явления Воланда в Москву
Видно это прежде всего из обстоятельств знакомства героев с содержанием романа мастера. Вспомним:
- глава 2 это рассказ Воланда, причём он указывает, что лично был свидетелем всех этих событий и возникает впечатление, что это его рассказ от первого лица;
- глава 16 – это сон Ивана Бездомного в психиатрической больнице по мотивам рассказа Воланда, который нарушил его психическое равновесие и являющийся прямым его продолжением;
- и только главы 25 и 26 – непосредственный текст рукописи мастера, который читает Маргарита.
Не смотря на разное происхождение фрагментов, они являются частью одного повествования и не отличаются друг от друга стилистически (ершалаимские главы даже издавали отдельно). Поскольку в конце произведения речь идёт уже о материальном носителе, то надо признать, что это всё текст романа мастера, который Воланд рассказывает на память (память у сатаны абсолютная), а сон Иванушки навеян нечистой силой (так же, судя по всему, как и сон Никанора Босого).
2 июня 2024, 08:10"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Почему Воланда зовут Воландом?«Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной», – так говорит Ивану Бездомному мастер, а позже добавляет – «Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее». Возникает закономерный вопрос: откуда Булгаков взял имя «Воланд»? Разве сатану кто-то и где-то так называл?
Происхождение же романа всё равно остаётся под вопросом. Вариантов тут несколько:
- это рассказ Воланда, который мастер получил посредством той же техники, что и Иванушка (обычно следуют возражения – сатана неспособен к творчеству, а в тексте прямо говорится, что мастер всё это выдумал);
- это исполнение заказа Воланда, переданного в той же манере;
- это собственное творчество мастера, которое оказалось выгодно Воланду.
Независимо от того, какой из этих вариантов кажется более правдоподобным, более чем вероятно, что именно Воланд создал условия для творчества мастера. Интересно и то, что те условия, в которых творил мастер, тоже каким-то образом были навеяны сатаной.
Доказательства? Их есть у нас. Обращаемся в главе 13 где мастер рассказывает историю своей жизни.
Его история как писателя начинается с того, что он "сунул руку в корзину с грязным бельём и смотрю: на ней тот же номер, что и в газете! Облигацию, – пояснил он, – мне в музее дали".
В средние века считалось, что в грязном белье заводятся мыши. Но никак не выигрышные облигации.
Вообще же тут явный намёк на самого Воланда, который при встрече с Маргаритой был одет "в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече".
Получив деньги, мастер уходит с работы и меняет дом. И где он устраивается?
"Нанял у застройщика две комнаты в подвале. (…) Маленькие оконца над самым тротуарчиком. (…) И в печке у меня вечно пылал огонь!"
Вроде придраться не к чему – мастер мизантроп и старается занять место где он, по возможности, был бы далёк от людей. Но получилось так, что его жильё похоже на ад – под землёй, в темноте, которую освещает лишь адское пламя. Случайность? Не думаем.
11 апреля 2021, 07:00"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: подвальчик мастераСо стороны Остоженки Мансуровский переулок сразу привлекает внимание удивительной архитектурой построенного в начале XX века доходного дома Лоськова. В котором сейчас находится посольство Сирии. А сделав ещё несколько шагов по переулку вы увидите небольшой деревянный домик, за забором которого скрывается легенда
Ну и, в конце концов, он живёт с замужней женщиной. Относительно же своей законной жены он даже имя вспомнить не может. Правда, тут вопрос. Даже целых два.
Во-первых, с церковной точки зрения обычный гражданский брак не считается. Нужно обязательно венчание. Так что с условной "Варечкой в полосатом платье" он тоже жил в блуде.
Во-вторых, учитывая каким лихим ходоком налево, направо и даже прямо, лишь бы к женщинам, был сам Булгаков, как-то трудно себе представить, чтобы он писал это с осуждением. Впрочем, не будем совсем уж прямо ассоциировать писателя с его персонажем.
Какая же была цель Воланда? Разумеется, дать свою версию евангельских событий, в которой нет места главному элементу – Воскрешению.
В романе Иисус (Иешуа) представлен блаженненьким носителем довольно слабой и плохо совмещающейся с реальностью идеологией, которую друг автора некогда назвал "презумпцией хорошести". Его казнят из-за того, что Синедрион посчитал его проповедь угрозой своей власти (в отличие от нас Каифа к такой угрозе относился серьёзно – вероятно что-то знал), а потом начинается само интересное.
Помните заключительную беседу Пилата и Афрания? Как отметила автор книги "Воланд и Маргарита" Татьяна Поздняева, они буквально на коленке конструируют миф, который позже должен стать основания евангелий.
14 ноября 2021, 10:40"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" глазами Андрея Кураева*Отец Андрей Кураев сначала стал поклонником "закатного романа", а потом уже пришёл к Богу и стал протодиаконом. Думаем, что произведение Булгакова сыграло свою роль в его пути. Целью же книги о. Андрея "Мастер и Маргарита: за Христа или против?", пережившей уже три издания, стала защита романа от обвинений в апологии сатаны
Конкретно у нас на глазах создаётся только один фрагмент евангельского мифа – о самоубийстве Иуды, но учитывая сам стиль беседы (и то, что она наверняка была не последней), можно предположить, что был запущен ещё не один слух об обстоятельствах жизни и смерти Иешуа.
Кстати, в евангелиях о самоубийстве Иуды пишет только Матфей, причём сам он свидетелем не был:
"Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошёл и удавился".
В романе же Левий Матвей узнаёт о смерти Иуды от Пилата, но, понятно, в своих записках роль прокуратора он освещать не будет – не любит его, да и ревнив.
Кстати, убийство Иуды агентами Афрания решает мнимое противоречия между информацией Матфея и "Деяниями апостолов", где говорится, что Иуда "низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его". В Новом Завете противоречия нет – Иуда какое-то время провисел, потом упал с соответствующими последствиями. Но в романе противоречие между версией самоубийства и нахождением трупа с ножевыми ранениями.
Ну и попробуйте теперь докажите, что всё было не так…
16 февраля, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": "Евангелие от Афрания"По правде говоря, роман (на самом деле – документальная повесть, но не будем придираться) серьёзного учёного-палеонтолога и не менее серьёзного писателя-фантаста Кирилла Еськова "Евангелие от Афрания" прямой связи с романом "Мастер и Маргарита" не имеет. Но они находятся в родстве, поскольку представляют альтернативные версии евангельских событий
Доказательства в романе, однако, есть – если всё было так, как написано в романе, то отчего же слуги сатаны боятся крестного знамения? А они его боятся, хотя выражается это в грубой форме:
"Кухарка, застонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло грозно закричал с седла:
- Отрежу руку!"
Ай-ай-ай, как неосторожно… Но Маргарита ничего не заметила, да и куда ей деваться-то? Поздняк метаться, сделка с дьяволом состоялась…