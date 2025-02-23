https://ukraina.ru/20250223/1061289972.html

"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы

"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы - 23.02.2025 Украина.ру

"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы

Какие настроения сейчас на Украине? О чем пишут, что говорят? Основная тема и интрига последних дней - это, конечно, соглашение с США "о недрах Украины".

2025-02-23T08:22

2025-02-23T08:22

2025-02-23T08:22

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

андрей ермак

рада

нафтогаз

укрэнерго

эксклюзив

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Будет ли оно подписано, в какой форме, какие интриги за этим стоят? И есть ли ещё хоть что-то продавать?Но сначала - о том, как реагируют украинцы на угрозы уменьшить финансирование со стороны США. Если коротко: "нас слили"."Страна-предатель США!"С одной стороны, украинцы в гневе. Называют США "краина - зрадник" (страна - предатель) и повсеместно начинают уничтожать символы США.Например, вот такие дерзкие поступки (ролики набирают множество лайков):Выбрасывают "горчицу по американски" из холодильников и затаривают туда "горчицу по козацки".Запрещают к просмотру мультфильм "Шрек".Призывают убирать отовсюду американские флаги.Им кажется, как древним и некоторым современным людям, которые верят в симпатическую магию, что достаточно плюнуть, допустим, на флаг США, и проблема исчезнет.Их снова начнут уважать!Точно по такой же "логике" они красили заборы и мусорки, лавочки и подъезды в цвета украинского флага. Даже ошейники на собачек надевали в желто-голубую полоску.А ведь не прошло и двух месяцев, как окрашивали Родину мать в Киеве в цвета американского флага, визуально, с помощью подсветки. Дело было в Новый год.Демонстрировали "незламну дружбу", то есть, конечно, на самом деле полное вассальное подчинение.А сегодня появляются посты типа "Ну що, слили нас в унитаз".Но есть совершенно другое направление украинской мысли!Быстрее отдавай!С другой стороны, жители Украины с такой радостью обсуждают саму возможность отдать свои недра США, что даже закрадывается мысль: в своём ли они уме?Не все, конечно, но это довольно мощное направление украинской политической и общественной мысли: как хорошо!Мечтают не продать, что хоть как-то можно было бы понять. Нет, отдать за долги. Которые раньше были "помощью США", а теперь, с нелегкой руки Дональда Трампа, вдруг превратились в "400-500 миллиардов долга".Это радостно (!) обсуждается жителями Украины. Вот именно с радостью обсуждают. Как будто ободрать как липку - это новая помощь Украине.Всё это вызывает естественное недоумение.Но все происходящее полностью укладывается в систему украинского мифотворчества.Во-первых, с удовлетворением отмечает политический укр - "нас не бросают". Ни в коем случае не бросают, хлопци, друзи и побратымы.А наоборот, поддерживают и просто хотят с нами сотрудничать по-другому.Сотрудничать! Понимать надо!А во-вторых: преисполненные новой гордостью, жители Украины размышляют о том, что у них богатства, оказывается, закопаны несметные.Ну, и в третьих. "А мы опять умнее всех!" Абсолютно невыносимая для любого политического украинца мысль "ты - лох" внезапно трансформировалась в сияющую надпись "ты - великий, уникальный владелец редкоземельных!"И с облегчением падает на колени политический украинец и молится своим богам. Теперь это опять США (фух, ну надо же, а мы было подумали, что великий американский господин нас кинул - во всех смыслах).И новое, всеми уже на Украине выученное словечко "редкозёмы" повторяют на все лады: редкозёмы то, редкозёмы сё.Но поначалу пришли в ужас и обиделись.Обида на ТрампаКак отреагировали на Украине на жёсткую критику их нелегитимного лидера со стороны президента США?Они опять-таки обиделись.Укро военные первым делом стали срывать шевроны с американскими флагами со своей формы. Почему они там были? Вопрос интересный.Вторым делом сделали ёршик для унитаза с головой Трампа. Один укр уже снял соответствующее видео: моет унитаз "Трампом". Масса положительных отзывов под видео.Третье: жгут чучело Трампа.Ну что сказать, креативная нация!Интересно то, что зрители прямо упиваются этим. Им кажется, что они что-то делают. Они же привыкли к нехитрой логике: выходим на площадь, прыгаем, надеваем на голову кастрюли - и прямиком отправляемся в Европу.То, что в Европу после "революции достоинства" отправились далеко не все, а только желающие собирать клубнику на бескрайних полях в Польше, они не заметили.Это удивительный психологический феномен.И вот опять вместо каких-то осмысленных действий - например, потребовать от депутатов и президента хотя бы раскрыть детали того договора о продаже украинских недр, который замыслили Зеленский и США или задать вопрос: почему этот договор не проходит утверждение в Раде или на референдуме - сооружают чучело Трампа.Соорудили. Сожгли. Покричали. Разошлись по домам.Удивительные, творческие люди. "Украинцы, вы невероятные!" (тм)Новые "сокровища Полуботка"!Зеленский, оказывается, ещё в сентябре прошлого года прибыл в Башню Трампа с этим предложением: продать новые "сокровища Полуботка".Теперь этими "сокровищами" стали литий и редкоземельные."Идея про редкоземельные металлы и их торговлю принадлежит Зеленскому, - пишет депутат Рады Гончаренко."В Америке подобных разговоров не было вообще. Это наши гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей".Потом выяснилось, что ничего такого нет. Тогда стали смотреть, что есть: инфраструктура, газотранспортная система, АЭС."Мифическое "золото Полуботка", якобы было передано гетманом Павлом Полуботком, действительно богатейшим человеком своего времени, на хранение в банк Англии в 18 веке.Миф был долгое время очень живучим.Даже выпускалась такая водка на Украине, с золотыми хлопьями внутри.А президент Ющенко направлял в Англию запрос на тему сокровищ Полуботка, и получил ответ: отсутствуют.Пускай это и вымысел, но в него, именно в такой форме (бочки с золотом, банк именно Англии, а не какой-нибудь ещё) очень хотели верить политические украинцы. Это укладывается в их основной миф: мы сидим, умненькие и хитренькие, посмеиваемся и "садочек коло хаты".Пускай другие вкалывают. Там, на "северных болотах" (кивок головой в сторону России). А нам деньги будут капать, потому что мы такие удачливые и хитроумные.Это один из вечно живучих мифов Украины. Это может быть "золото Полуботка", или "мы будем великим транспортным хабом", или "гиперлуп" или "миллиард деревьев высадим, двести школ в год будем открывать" (обещания Зеленского).Кстати. Зеленский идеально подходит этому народообразующему мифу.Когда он с указкой в руке ходил вокруг карты Украины и показывал спрятанные в земле "несметные сокровища" - это же и есть оно, новое "золото Полуботка", новый национальный миф.Всё продали - но кому и когда?Но дело в том, что Зеленский и Ермак уже всё продали.Непонятно только, что именно, когда и кому.Сын Трампа, Дональд Трамп младший, писал, что на Украине "всё продано Блэк Рок".Действительно, ещё в 2023 году Зеленский подписывал соглашение с "Блэк Рок" о создании Фонда развития Украины. И этот фонд уже распоряжается предприятиями Украины.Это и Нафтогаз, и Украинские железные дороги, и просто дороги, и Укрэнерго, и Энергоатом, и Облгазы с Облэнерго.Те, кто платит на Украине "коммуналку", уже платят её "Блэк Рок".Второй раз уже в 2024-2025 "Ермак продал всё Англии", как пишут в соцсетях.Это те самые секретные договора Зеленского, над которыми все смеялись: на 100 лет договора заключал. Но там были секретные пункты.Как пишет Елена Панина, доктор экономических наук, глава института РУССТРАТ:"Якобы есть секретный меморандум к договору о столетнем партнёрстве между Британией и Украиной, по которому под контроль Лондона отходят все порты, АЭС, ПГХ, вся газотранспортная система Украины, добыча титана и газа."Так кому Зе и Ермак продали Украину?Премьеру Британии Стармеру 16 января 2025, за четыре дня до инаугурации Трампа? Когда тот примчался в Киев подписать чрезвычайно странный, второй уже меморандум о партнёрстве?Или корпорации "Блэк Рок", еще в 2023 году?Или Зеленский торгует недрами уже по третьему - четвёртому кругу?Интрига сохраняется. Скоро мы, конечно, узнаем, сколько раз Зеленский продал всю Украину со всеми её недрами.Собственно, именно этого и надо было ожидать от "криворожского гопника" и его друга и соратника, "киевского крышевателя ларьков"."Будут зачищать"Ну а пока что в Киеве, несмотря на всю громкую риторику и оживление от "редкозёмов", уныние. Ждут аудит Украины."Келлог в Киеве показал Зеленскому криптокошельки Шефира и других приближённых к Зеленскому людей", - утверждает бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.Поэтому и не было совместной пресс конференции. Не очень хорошо почувствовал себя нелегитимный, которого теперь, по мнению Трампа, надо называть "диктатором".На Украину в качестве руководителя аудита может приехать Виктория Спартц, конгрессвумен украинского происхождения. Она в очень плохих отношениях с Зеленским и Ермаком."Ходят списки особых коррупционеров. Сделали Пуштунию из Украины.Трамп будет их зачищать. Потому что демы делают из Украины площадку Антитрамп, - говорит Мосийчук."Эти три месяца впереди - это война. Что будет делать Зе?Он национализирует имущество всех олигархов, кроме Пинчука. Это священная корова демократов. "Олигархов общипаютУказ СНБО Украины ввел в феврале санкции против олигархов Жеваго и Коломойского с Боголюбовым.Константин Жеваго - это Полтавский ГОК, компания "Ferrexpo". Коломойский с Боголюбовым - это марганец и много чего еще.Жеваго и Боголюбов бежали из Украины. Коломойский находится в СИЗО. Состояние Боголюбова и Коломойского на 2023 год - около 1 млрд долларов у каждого. Жеваго - 1,3 миллиарда.Все эти олигархи стоят и за майданами Украины, и за войной на Донбассе, и за другими событиями, которые в итоге уничтожили Украину.Вот такой закономерный итог. Бумеранг к ним уже вернулся.Жаль, что ценой Украины, которую продали и перепродали ее нынешние "креативные руководители" уже несколько раз.Какие еще резонансные заявления сделал президент США - Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти

https://ukraina.ru/20250223/1061288332.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, рада, нафтогаз, укрэнерго, эксклюзив