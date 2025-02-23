"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы - 23.02.2025 Украина.ру
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"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы
"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы - 23.02.2025 Украина.ру
"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы
Какие настроения сейчас на Украине? О чем пишут, что говорят? Основная тема и интрига последних дней - это, конечно, соглашение с США "о недрах Украины".
2025-02-23T08:22
2025-02-23T08:22
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
рада
нафтогаз
укрэнерго
эксклюзив
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Будет ли оно подписано, в какой форме, какие интриги за этим стоят? И есть ли ещё хоть что-то продавать?Но сначала - о том, как реагируют украинцы на угрозы уменьшить финансирование со стороны США. Если коротко: "нас слили"."Страна-предатель США!"С одной стороны, украинцы в гневе. Называют США "краина - зрадник" (страна - предатель) и повсеместно начинают уничтожать символы США.Например, вот такие дерзкие поступки (ролики набирают множество лайков):Выбрасывают "горчицу по американски" из холодильников и затаривают туда "горчицу по козацки".Запрещают к просмотру мультфильм "Шрек".Призывают убирать отовсюду американские флаги.Им кажется, как древним и некоторым современным людям, которые верят в симпатическую магию, что достаточно плюнуть, допустим, на флаг США, и проблема исчезнет.Их снова начнут уважать!Точно по такой же "логике" они красили заборы и мусорки, лавочки и подъезды в цвета украинского флага. Даже ошейники на собачек надевали в желто-голубую полоску.А ведь не прошло и двух месяцев, как окрашивали Родину мать в Киеве в цвета американского флага, визуально, с помощью подсветки. Дело было в Новый год.Демонстрировали "незламну дружбу", то есть, конечно, на самом деле полное вассальное подчинение.А сегодня появляются посты типа "Ну що, слили нас в унитаз".Но есть совершенно другое направление украинской мысли!Быстрее отдавай!С другой стороны, жители Украины с такой радостью обсуждают саму возможность отдать свои недра США, что даже закрадывается мысль: в своём ли они уме?Не все, конечно, но это довольно мощное направление украинской политической и общественной мысли: как хорошо!Мечтают не продать, что хоть как-то можно было бы понять. Нет, отдать за долги. Которые раньше были "помощью США", а теперь, с нелегкой руки Дональда Трампа, вдруг превратились в "400-500 миллиардов долга".Это радостно (!) обсуждается жителями Украины. Вот именно с радостью обсуждают. Как будто ободрать как липку - это новая помощь Украине.Всё это вызывает естественное недоумение.Но все происходящее полностью укладывается в систему украинского мифотворчества.Во-первых, с удовлетворением отмечает политический укр - "нас не бросают". Ни в коем случае не бросают, хлопци, друзи и побратымы.А наоборот, поддерживают и просто хотят с нами сотрудничать по-другому.Сотрудничать! Понимать надо!А во-вторых: преисполненные новой гордостью, жители Украины размышляют о том, что у них богатства, оказывается, закопаны несметные.Ну, и в третьих. "А мы опять умнее всех!" Абсолютно невыносимая для любого политического украинца мысль "ты - лох" внезапно трансформировалась в сияющую надпись "ты - великий, уникальный владелец редкоземельных!"И с облегчением падает на колени политический украинец и молится своим богам. Теперь это опять США (фух, ну надо же, а мы было подумали, что великий американский господин нас кинул - во всех смыслах).И новое, всеми уже на Украине выученное словечко "редкозёмы" повторяют на все лады: редкозёмы то, редкозёмы сё.Но поначалу пришли в ужас и обиделись.Обида на ТрампаКак отреагировали на Украине на жёсткую критику их нелегитимного лидера со стороны президента США?Они опять-таки обиделись.Укро военные первым делом стали срывать шевроны с американскими флагами со своей формы. Почему они там были? Вопрос интересный.Вторым делом сделали ёршик для унитаза с головой Трампа. Один укр уже снял соответствующее видео: моет унитаз "Трампом". Масса положительных отзывов под видео.Третье: жгут чучело Трампа.Ну что сказать, креативная нация!Интересно то, что зрители прямо упиваются этим. Им кажется, что они что-то делают. Они же привыкли к нехитрой логике: выходим на площадь, прыгаем, надеваем на голову кастрюли - и прямиком отправляемся в Европу.То, что в Европу после "революции достоинства" отправились далеко не все, а только желающие собирать клубнику на бескрайних полях в Польше, они не заметили.Это удивительный психологический феномен.И вот опять вместо каких-то осмысленных действий - например, потребовать от депутатов и президента хотя бы раскрыть детали того договора о продаже украинских недр, который замыслили Зеленский и США или задать вопрос: почему этот договор не проходит утверждение в Раде или на референдуме - сооружают чучело Трампа.Соорудили. Сожгли. Покричали. Разошлись по домам.Удивительные, творческие люди. "Украинцы, вы невероятные!" (тм)Новые "сокровища Полуботка"!Зеленский, оказывается, ещё в сентябре прошлого года прибыл в Башню Трампа с этим предложением: продать новые "сокровища Полуботка".Теперь этими "сокровищами" стали литий и редкоземельные."Идея про редкоземельные металлы и их торговлю принадлежит Зеленскому, - пишет депутат Рады Гончаренко."В Америке подобных разговоров не было вообще. Это наши гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей".Потом выяснилось, что ничего такого нет. Тогда стали смотреть, что есть: инфраструктура, газотранспортная система, АЭС."Мифическое "золото Полуботка", якобы было передано гетманом Павлом Полуботком, действительно богатейшим человеком своего времени, на хранение в банк Англии в 18 веке.Миф был долгое время очень живучим.Даже выпускалась такая водка на Украине, с золотыми хлопьями внутри.А президент Ющенко направлял в Англию запрос на тему сокровищ Полуботка, и получил ответ: отсутствуют.Пускай это и вымысел, но в него, именно в такой форме (бочки с золотом, банк именно Англии, а не какой-нибудь ещё) очень хотели верить политические украинцы. Это укладывается в их основной миф: мы сидим, умненькие и хитренькие, посмеиваемся и "садочек коло хаты".Пускай другие вкалывают. Там, на "северных болотах" (кивок головой в сторону России). А нам деньги будут капать, потому что мы такие удачливые и хитроумные.Это один из вечно живучих мифов Украины. Это может быть "золото Полуботка", или "мы будем великим транспортным хабом", или "гиперлуп" или "миллиард деревьев высадим, двести школ в год будем открывать" (обещания Зеленского).Кстати. Зеленский идеально подходит этому народообразующему мифу.Когда он с указкой в руке ходил вокруг карты Украины и показывал спрятанные в земле "несметные сокровища" - это же и есть оно, новое "золото Полуботка", новый национальный миф.Всё продали - но кому и когда?Но дело в том, что Зеленский и Ермак уже всё продали.Непонятно только, что именно, когда и кому.Сын Трампа, Дональд Трамп младший, писал, что на Украине "всё продано Блэк Рок".Действительно, ещё в 2023 году Зеленский подписывал соглашение с "Блэк Рок" о создании Фонда развития Украины. И этот фонд уже распоряжается предприятиями Украины.Это и Нафтогаз, и Украинские железные дороги, и просто дороги, и Укрэнерго, и Энергоатом, и Облгазы с Облэнерго.Те, кто платит на Украине "коммуналку", уже платят её "Блэк Рок".Второй раз уже в 2024-2025 "Ермак продал всё Англии", как пишут в соцсетях.Это те самые секретные договора Зеленского, над которыми все смеялись: на 100 лет договора заключал. Но там были секретные пункты.Как пишет Елена Панина, доктор экономических наук, глава института РУССТРАТ:"Якобы есть секретный меморандум к договору о столетнем партнёрстве между Британией и Украиной, по которому под контроль Лондона отходят все порты, АЭС, ПГХ, вся газотранспортная система Украины, добыча титана и газа."Так кому Зе и Ермак продали Украину?Премьеру Британии Стармеру 16 января 2025, за четыре дня до инаугурации Трампа? Когда тот примчался в Киев подписать чрезвычайно странный, второй уже меморандум о партнёрстве?Или корпорации "Блэк Рок", еще в 2023 году?Или Зеленский торгует недрами уже по третьему - четвёртому кругу?Интрига сохраняется. Скоро мы, конечно, узнаем, сколько раз Зеленский продал всю Украину со всеми её недрами.Собственно, именно этого и надо было ожидать от "криворожского гопника" и его друга и соратника, "киевского крышевателя ларьков"."Будут зачищать"Ну а пока что в Киеве, несмотря на всю громкую риторику и оживление от "редкозёмов", уныние. Ждут аудит Украины."Келлог в Киеве показал Зеленскому криптокошельки Шефира и других приближённых к Зеленскому людей", - утверждает бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.Поэтому и не было совместной пресс конференции. Не очень хорошо почувствовал себя нелегитимный, которого теперь, по мнению Трампа, надо называть "диктатором".На Украину в качестве руководителя аудита может приехать Виктория Спартц, конгрессвумен украинского происхождения. Она в очень плохих отношениях с Зеленским и Ермаком."Ходят списки особых коррупционеров. Сделали Пуштунию из Украины.Трамп будет их зачищать. Потому что демы делают из Украины площадку Антитрамп, - говорит Мосийчук."Эти три месяца впереди - это война. Что будет делать Зе?Он национализирует имущество всех олигархов, кроме Пинчука. Это священная корова демократов. "Олигархов общипаютУказ СНБО Украины ввел в феврале санкции против олигархов Жеваго и Коломойского с Боголюбовым.Константин Жеваго - это Полтавский ГОК, компания "Ferrexpo". Коломойский с Боголюбовым - это марганец и много чего еще.Жеваго и Боголюбов бежали из Украины. Коломойский находится в СИЗО. Состояние Боголюбова и Коломойского на 2023 год - около 1 млрд долларов у каждого. Жеваго - 1,3 миллиарда.Все эти олигархи стоят и за майданами Украины, и за войной на Донбассе, и за другими событиями, которые в итоге уничтожили Украину.Вот такой закономерный итог. Бумеранг к ним уже вернулся.Жаль, что ценой Украины, которую продали и перепродали ее нынешние "креативные руководители" уже несколько раз.Какие еще резонансные заявления сделал президент США - Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти
https://ukraina.ru/20250223/1061288332.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, рада, нафтогаз, укрэнерго, эксклюзив
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Рада, Нафтогаз, Укрэнерго, Эксклюзив

"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы

08:22 23.02.2025
 
Скандалы недели. Коллаж
Скандалы недели. Коллаж
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Какие настроения сейчас на Украине? О чем пишут, что говорят? Основная тема и интрига последних дней - это, конечно, соглашение с США "о недрах Украины".
Будет ли оно подписано, в какой форме, какие интриги за этим стоят? И есть ли ещё хоть что-то продавать?
Но сначала - о том, как реагируют украинцы на угрозы уменьшить финансирование со стороны США. Если коротко: "нас слили".
"Страна-предатель США!"
С одной стороны, украинцы в гневе. Называют США "краина - зрадник" (страна - предатель) и повсеместно начинают уничтожать символы США.
Например, вот такие дерзкие поступки (ролики набирают множество лайков):
Выбрасывают "горчицу по американски" из холодильников и затаривают туда "горчицу по козацки".
Запрещают к просмотру мультфильм "Шрек".
Призывают убирать отовсюду американские флаги.
Им кажется, как древним и некоторым современным людям, которые верят в симпатическую магию, что достаточно плюнуть, допустим, на флаг США, и проблема исчезнет.
Их снова начнут уважать!
Точно по такой же "логике" они красили заборы и мусорки, лавочки и подъезды в цвета украинского флага. Даже ошейники на собачек надевали в желто-голубую полоску.
А ведь не прошло и двух месяцев, как окрашивали Родину мать в Киеве в цвета американского флага, визуально, с помощью подсветки. Дело было в Новый год.
Демонстрировали "незламну дружбу", то есть, конечно, на самом деле полное вассальное подчинение.
А сегодня появляются посты типа "Ну що, слили нас в унитаз".
Но есть совершенно другое направление украинской мысли!
© Public domain
© Public domain
Быстрее отдавай!
С другой стороны, жители Украины с такой радостью обсуждают саму возможность отдать свои недра США, что даже закрадывается мысль: в своём ли они уме?
Не все, конечно, но это довольно мощное направление украинской политической и общественной мысли: как хорошо!
Мечтают не продать, что хоть как-то можно было бы понять. Нет, отдать за долги. Которые раньше были "помощью США", а теперь, с нелегкой руки Дональда Трампа, вдруг превратились в "400-500 миллиардов долга".
Это радостно (!) обсуждается жителями Украины. Вот именно с радостью обсуждают. Как будто ободрать как липку - это новая помощь Украине.
Всё это вызывает естественное недоумение.
Но все происходящее полностью укладывается в систему украинского мифотворчества.
Во-первых, с удовлетворением отмечает политический укр - "нас не бросают". Ни в коем случае не бросают, хлопци, друзи и побратымы.
А наоборот, поддерживают и просто хотят с нами сотрудничать по-другому.
Сотрудничать! Понимать надо!
А во-вторых: преисполненные новой гордостью, жители Украины размышляют о том, что у них богатства, оказывается, закопаны несметные.
Ну, и в третьих. "А мы опять умнее всех!" Абсолютно невыносимая для любого политического украинца мысль "ты - лох" внезапно трансформировалась в сияющую надпись "ты - великий, уникальный владелец редкоземельных!"
И с облегчением падает на колени политический украинец и молится своим богам. Теперь это опять США (фух, ну надо же, а мы было подумали, что великий американский господин нас кинул - во всех смыслах).
И новое, всеми уже на Украине выученное словечко "редкозёмы" повторяют на все лады: редкозёмы то, редкозёмы сё.
Но поначалу пришли в ужас и обиделись.
Ирина Верхуша интервью
07:10
Ирина Верхуша о том, почему радикалы Сирии одеваются как джентельмены, а лидеры Украины — как террористыСирийские вожаки — бывшие вояки и радикалы, которые пытаются внешне выглядеть респектабельными политиками и бизнесменами. А украинские вожди — бывшие мелкие торговцы и ресторанные шоумены, которые "косят" под бравых вояк и дерзких радикалов.
Обида на Трампа
Как отреагировали на Украине на жёсткую критику их нелегитимного лидера со стороны президента США?
Они опять-таки обиделись.
Укро военные первым делом стали срывать шевроны с американскими флагами со своей формы. Почему они там были? Вопрос интересный.
Вторым делом сделали ёршик для унитаза с головой Трампа. Один укр уже снял соответствующее видео: моет унитаз "Трампом". Масса положительных отзывов под видео.
Третье: жгут чучело Трампа.
Ну что сказать, креативная нация!
Интересно то, что зрители прямо упиваются этим. Им кажется, что они что-то делают. Они же привыкли к нехитрой логике: выходим на площадь, прыгаем, надеваем на голову кастрюли - и прямиком отправляемся в Европу.
То, что в Европу после "революции достоинства" отправились далеко не все, а только желающие собирать клубнику на бескрайних полях в Польше, они не заметили.
Это удивительный психологический феномен.
И вот опять вместо каких-то осмысленных действий - например, потребовать от депутатов и президента хотя бы раскрыть детали того договора о продаже украинских недр, который замыслили Зеленский и США или задать вопрос: почему этот договор не проходит утверждение в Раде или на референдуме - сооружают чучело Трампа.
Соорудили. Сожгли. Покричали. Разошлись по домам.
Удивительные, творческие люди. "Украинцы, вы невероятные!" (тм)
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Новые "сокровища Полуботка"!
Зеленский, оказывается, ещё в сентябре прошлого года прибыл в Башню Трампа с этим предложением: продать новые "сокровища Полуботка".
Теперь этими "сокровищами" стали литий и редкоземельные.
"Идея про редкоземельные металлы и их торговлю принадлежит Зеленскому, - пишет депутат Рады Гончаренко.
Америке подобных разговоров не было вообще. Это наши гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей".
Потом выяснилось, что ничего такого нет. Тогда стали смотреть, что есть: инфраструктура, газотранспортная система, АЭС."
Мифическое "золото Полуботка", якобы было передано гетманом Павлом Полуботком, действительно богатейшим человеком своего времени, на хранение в банк Англии в 18 веке.
Миф был долгое время очень живучим.
Даже выпускалась такая водка на Украине, с золотыми хлопьями внутри.
А президент Ющенко направлял в Англию запрос на тему сокровищ Полуботка, и получил ответ: отсутствуют.
Пускай это и вымысел, но в него, именно в такой форме (бочки с золотом, банк именно Англии, а не какой-нибудь ещё) очень хотели верить политические украинцы. Это укладывается в их основной миф: мы сидим, умненькие и хитренькие, посмеиваемся и "садочек коло хаты".
Пускай другие вкалывают. Там, на "северных болотах" (кивок головой в сторону России). А нам деньги будут капать, потому что мы такие удачливые и хитроумные.
Это один из вечно живучих мифов Украины. Это может быть "золото Полуботка", или "мы будем великим транспортным хабом", или "гиперлуп" или "миллиард деревьев высадим, двести школ в год будем открывать" (обещания Зеленского).
Кстати. Зеленский идеально подходит этому народообразующему мифу.
Когда он с указкой в руке ходил вокруг карты Украины и показывал спрятанные в земле "несметные сокровища" - это же и есть оно, новое "золото Полуботка", новый национальный миф.
Всё продали - но кому и когда?
Но дело в том, что Зеленский и Ермак уже всё продали.
Непонятно только, что именно, когда и кому.
Сын Трампа, Дональд Трамп младший, писал, что на Украине "всё продано Блэк Рок".
Действительно, ещё в 2023 году Зеленский подписывал соглашение с "Блэк Рок" о создании Фонда развития Украины. И этот фонд уже распоряжается предприятиями Украины.
Это и Нафтогаз, и Украинские железные дороги, и просто дороги, и Укрэнерго, и Энергоатом, и Облгазы с Облэнерго.
Те, кто платит на Украине "коммуналку", уже платят её "Блэк Рок".
Второй раз уже в 2024-2025 "Ермак продал всё Англии", как пишут в соцсетях.
Это те самые секретные договора Зеленского, над которыми все смеялись: на 100 лет договора заключал. Но там были секретные пункты.
Как пишет Елена Панина, доктор экономических наук, глава института РУССТРАТ:
"Якобы есть секретный меморандум к договору о столетнем партнёрстве между Британией и Украиной, по которому под контроль Лондона отходят все порты, АЭС, ПГХ, вся газотранспортная система Украины, добыча титана и газа."
Так кому Зе и Ермак продали Украину?
© REUTERS Фото: глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским
Фото: глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским
© REUTERS
Фото: глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским
Премьеру Британии Стармеру 16 января 2025, за четыре дня до инаугурации Трампа? Когда тот примчался в Киев подписать чрезвычайно странный, второй уже меморандум о партнёрстве?
Или корпорации "Блэк Рок", еще в 2023 году?
Или Зеленский торгует недрами уже по третьему - четвёртому кругу?
Интрига сохраняется. Скоро мы, конечно, узнаем, сколько раз Зеленский продал всю Украину со всеми её недрами.
Собственно, именно этого и надо было ожидать от "криворожского гопника" и его друга и соратника, "киевского крышевателя ларьков".
"Будут зачищать"
Ну а пока что в Киеве, несмотря на всю громкую риторику и оживление от "редкозёмов", уныние. Ждут аудит Украины.
"Келлог в Киеве показал Зеленскому криптокошельки Шефира и других приближённых к Зеленскому людей", - утверждает бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.
Поэтому и не было совместной пресс конференции. Не очень хорошо почувствовал себя нелегитимный, которого теперь, по мнению Трампа, надо называть "диктатором".
На Украину в качестве руководителя аудита может приехать Виктория Спартц, конгрессвумен украинского происхождения. Она в очень плохих отношениях с Зеленским и Ермаком.
"Ходят списки особых коррупционеров. Сделали Пуштунию из Украины.
Трамп будет их зачищать. Потому что демы делают из Украины площадку Антитрамп, - говорит Мосийчук.
"Эти три месяца впереди - это война. Что будет делать Зе?
Он национализирует имущество всех олигархов, кроме Пинчука. Это священная корова демократов. "
Олигархов общипают
Указ СНБО Украины ввел в феврале санкции против олигархов Жеваго и Коломойского с Боголюбовым.
Константин Жеваго - это Полтавский ГОК, компания "Ferrexpo". Коломойский с Боголюбовым - это марганец и много чего еще.
Жеваго и Боголюбов бежали из Украины. Коломойский находится в СИЗО. Состояние Боголюбова и Коломойского на 2023 год - около 1 млрд долларов у каждого. Жеваго - 1,3 миллиарда.
Все эти олигархи стоят и за майданами Украины, и за войной на Донбассе, и за другими событиями, которые в итоге уничтожили Украину.
Вот такой закономерный итог. Бумеранг к ним уже вернулся.
Жаль, что ценой Украины, которую продали и перепродали ее нынешние "креативные руководители" уже несколько раз.
Какие еще резонансные заявления сделал президент США - Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти
 
УкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей ЕрмакРадаНафтогазУкрэнергоЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
08:22"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы
08:14В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего
08:02День рождения РККА: откуда пошёл День защитника Отечества
08:00В ряды ВСУ будут идти целыми деревнями: Киселев объяснил, почему украинцы “повалят” в армию
07:45Скоробогатый предположил, какая “обманка” прячется в заявлении Трампа о низком рейтинге Зеленского
07:30После СВО случится еще много вооруженных конфликтов: Киселев о том, что ждет Россию
07:27Западная Украина за минувшую неделю: Крах партии Порошенко и чествование нацистского коллаборациониста
07:20Выборы в Бундестаг: как Германия обретет новое правительство
07:15Все сходится: политолог назвал дату, когда пройдут выборы на Украине
07:10Ирина Верхуша о том, почему радикалы Сирии одеваются как джентельмены, а лидеры Украины — как террористы
07:00Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы”
06:45Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах”
06:30Это прошлое: полковник Киселев рассказал, какие у ВС РФ есть проблемы с артиллерией
06:15Пока Россия выдвигает свое главное требование, Запад строит планы о ее “расчленении” — эксперт
06:00Россия должна проявить большую гибкость, чтобы огонь Трампа не потух — американист
05:45Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово
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