"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы
Скандалы недели. Коллаж
Какие настроения сейчас на Украине? О чем пишут, что говорят? Основная тема и интрига последних дней - это, конечно, соглашение с США "о недрах Украины".
Будет ли оно подписано, в какой форме, какие интриги за этим стоят? И есть ли ещё хоть что-то продавать?
Но сначала - о том, как реагируют украинцы на угрозы уменьшить финансирование со стороны США. Если коротко: "нас слили".
"Страна-предатель США!"
С одной стороны, украинцы в гневе. Называют США "краина - зрадник" (страна - предатель) и повсеместно начинают уничтожать символы США.
Например, вот такие дерзкие поступки (ролики набирают множество лайков):
Выбрасывают "горчицу по американски" из холодильников и затаривают туда "горчицу по козацки".
Запрещают к просмотру мультфильм "Шрек".
Призывают убирать отовсюду американские флаги.
Им кажется, как древним и некоторым современным людям, которые верят в симпатическую магию, что достаточно плюнуть, допустим, на флаг США, и проблема исчезнет.
Их снова начнут уважать!
Точно по такой же "логике" они красили заборы и мусорки, лавочки и подъезды в цвета украинского флага. Даже ошейники на собачек надевали в желто-голубую полоску.
А ведь не прошло и двух месяцев, как окрашивали Родину мать в Киеве в цвета американского флага, визуально, с помощью подсветки. Дело было в Новый год.
Демонстрировали "незламну дружбу", то есть, конечно, на самом деле полное вассальное подчинение.
А сегодня появляются посты типа "Ну що, слили нас в унитаз".
Но есть совершенно другое направление украинской мысли!
© Public domain
© Public domain
Быстрее отдавай!
С другой стороны, жители Украины с такой радостью обсуждают саму возможность отдать свои недра США, что даже закрадывается мысль: в своём ли они уме?
Не все, конечно, но это довольно мощное направление украинской политической и общественной мысли: как хорошо!
Мечтают не продать, что хоть как-то можно было бы понять. Нет, отдать за долги. Которые раньше были "помощью США", а теперь, с нелегкой руки Дональда Трампа, вдруг превратились в "400-500 миллиардов долга".
Это радостно (!) обсуждается жителями Украины. Вот именно с радостью обсуждают. Как будто ободрать как липку - это новая помощь Украине.
Всё это вызывает естественное недоумение.
Но все происходящее полностью укладывается в систему украинского мифотворчества.
Во-первых, с удовлетворением отмечает политический укр - "нас не бросают". Ни в коем случае не бросают, хлопци, друзи и побратымы.
А наоборот, поддерживают и просто хотят с нами сотрудничать по-другому.
Сотрудничать! Понимать надо!
А во-вторых: преисполненные новой гордостью, жители Украины размышляют о том, что у них богатства, оказывается, закопаны несметные.
Ну, и в третьих. "А мы опять умнее всех!" Абсолютно невыносимая для любого политического украинца мысль "ты - лох" внезапно трансформировалась в сияющую надпись "ты - великий, уникальный владелец редкоземельных!"
И с облегчением падает на колени политический украинец и молится своим богам. Теперь это опять США (фух, ну надо же, а мы было подумали, что великий американский господин нас кинул - во всех смыслах).
И новое, всеми уже на Украине выученное словечко "редкозёмы" повторяют на все лады: редкозёмы то, редкозёмы сё.
Но поначалу пришли в ужас и обиделись.
07:10Ирина Верхуша о том, почему радикалы Сирии одеваются как джентельмены, а лидеры Украины — как террористыСирийские вожаки — бывшие вояки и радикалы, которые пытаются внешне выглядеть респектабельными политиками и бизнесменами. А украинские вожди — бывшие мелкие торговцы и ресторанные шоумены, которые "косят" под бравых вояк и дерзких радикалов.
Обида на Трампа
Как отреагировали на Украине на жёсткую критику их нелегитимного лидера со стороны президента США?
Они опять-таки обиделись.
Укро военные первым делом стали срывать шевроны с американскими флагами со своей формы. Почему они там были? Вопрос интересный.
Вторым делом сделали ёршик для унитаза с головой Трампа. Один укр уже снял соответствующее видео: моет унитаз "Трампом". Масса положительных отзывов под видео.
Третье: жгут чучело Трампа.
Ну что сказать, креативная нация!
Интересно то, что зрители прямо упиваются этим. Им кажется, что они что-то делают. Они же привыкли к нехитрой логике: выходим на площадь, прыгаем, надеваем на голову кастрюли - и прямиком отправляемся в Европу.
То, что в Европу после "революции достоинства" отправились далеко не все, а только желающие собирать клубнику на бескрайних полях в Польше, они не заметили.
Это удивительный психологический феномен.
И вот опять вместо каких-то осмысленных действий - например, потребовать от депутатов и президента хотя бы раскрыть детали того договора о продаже украинских недр, который замыслили Зеленский и США или задать вопрос: почему этот договор не проходит утверждение в Раде или на референдуме - сооружают чучело Трампа.
Соорудили. Сожгли. Покричали. Разошлись по домам.
Удивительные, творческие люди. "Украинцы, вы невероятные!" (тм)
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Новые "сокровища Полуботка"!
Зеленский, оказывается, ещё в сентябре прошлого года прибыл в Башню Трампа с этим предложением: продать новые "сокровища Полуботка".
Теперь этими "сокровищами" стали литий и редкоземельные.
"Идея про редкоземельные металлы и их торговлю принадлежит Зеленскому, - пишет депутат Рады Гончаренко.
"В Америке подобных разговоров не было вообще. Это наши гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей".
Потом выяснилось, что ничего такого нет. Тогда стали смотреть, что есть: инфраструктура, газотранспортная система, АЭС."
Мифическое "золото Полуботка", якобы было передано гетманом Павлом Полуботком, действительно богатейшим человеком своего времени, на хранение в банк Англии в 18 веке.
Миф был долгое время очень живучим.
Даже выпускалась такая водка на Украине, с золотыми хлопьями внутри.
А президент Ющенко направлял в Англию запрос на тему сокровищ Полуботка, и получил ответ: отсутствуют.
Пускай это и вымысел, но в него, именно в такой форме (бочки с золотом, банк именно Англии, а не какой-нибудь ещё) очень хотели верить политические украинцы. Это укладывается в их основной миф: мы сидим, умненькие и хитренькие, посмеиваемся и "садочек коло хаты".
Пускай другие вкалывают. Там, на "северных болотах" (кивок головой в сторону России). А нам деньги будут капать, потому что мы такие удачливые и хитроумные.
Это один из вечно живучих мифов Украины. Это может быть "золото Полуботка", или "мы будем великим транспортным хабом", или "гиперлуп" или "миллиард деревьев высадим, двести школ в год будем открывать" (обещания Зеленского).
Кстати. Зеленский идеально подходит этому народообразующему мифу.
Когда он с указкой в руке ходил вокруг карты Украины и показывал спрятанные в земле "несметные сокровища" - это же и есть оно, новое "золото Полуботка", новый национальный миф.
Всё продали - но кому и когда?
Но дело в том, что Зеленский и Ермак уже всё продали.
Непонятно только, что именно, когда и кому.
Сын Трампа, Дональд Трамп младший, писал, что на Украине "всё продано Блэк Рок".
Действительно, ещё в 2023 году Зеленский подписывал соглашение с "Блэк Рок" о создании Фонда развития Украины. И этот фонд уже распоряжается предприятиями Украины.
Это и Нафтогаз, и Украинские железные дороги, и просто дороги, и Укрэнерго, и Энергоатом, и Облгазы с Облэнерго.
Те, кто платит на Украине "коммуналку", уже платят её "Блэк Рок".
Второй раз уже в 2024-2025 "Ермак продал всё Англии", как пишут в соцсетях.
Это те самые секретные договора Зеленского, над которыми все смеялись: на 100 лет договора заключал. Но там были секретные пункты.
Как пишет Елена Панина, доктор экономических наук, глава института РУССТРАТ:
Так кому Зе и Ермак продали Украину?
© REUTERS Фото: глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским
© REUTERS
Фото: глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским
Премьеру Британии Стармеру 16 января 2025, за четыре дня до инаугурации Трампа? Когда тот примчался в Киев подписать чрезвычайно странный, второй уже меморандум о партнёрстве?
Или корпорации "Блэк Рок", еще в 2023 году?
Или Зеленский торгует недрами уже по третьему - четвёртому кругу?
Интрига сохраняется. Скоро мы, конечно, узнаем, сколько раз Зеленский продал всю Украину со всеми её недрами.
Собственно, именно этого и надо было ожидать от "криворожского гопника" и его друга и соратника, "киевского крышевателя ларьков".
"Будут зачищать"
Ну а пока что в Киеве, несмотря на всю громкую риторику и оживление от "редкозёмов", уныние. Ждут аудит Украины.
"Келлог в Киеве показал Зеленскому криптокошельки Шефира и других приближённых к Зеленскому людей", - утверждает бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.
Поэтому и не было совместной пресс конференции. Не очень хорошо почувствовал себя нелегитимный, которого теперь, по мнению Трампа, надо называть "диктатором".
На Украину в качестве руководителя аудита может приехать Виктория Спартц, конгрессвумен украинского происхождения. Она в очень плохих отношениях с Зеленским и Ермаком.
"Ходят списки особых коррупционеров. Сделали Пуштунию из Украины.
Трамп будет их зачищать. Потому что демы делают из Украины площадку Антитрамп, - говорит Мосийчук.
Трамп будет их зачищать. Потому что демы делают из Украины площадку Антитрамп, - говорит Мосийчук.
"Эти три месяца впереди - это война. Что будет делать Зе?
Он национализирует имущество всех олигархов, кроме Пинчука. Это священная корова демократов. "
Он национализирует имущество всех олигархов, кроме Пинчука. Это священная корова демократов. "
Олигархов общипают
Указ СНБО Украины ввел в феврале санкции против олигархов Жеваго и Коломойского с Боголюбовым.
Константин Жеваго - это Полтавский ГОК, компания "Ferrexpo". Коломойский с Боголюбовым - это марганец и много чего еще.
Жеваго и Боголюбов бежали из Украины. Коломойский находится в СИЗО. Состояние Боголюбова и Коломойского на 2023 год - около 1 млрд долларов у каждого. Жеваго - 1,3 миллиарда.
Все эти олигархи стоят и за майданами Украины, и за войной на Донбассе, и за другими событиями, которые в итоге уничтожили Украину.
Вот такой закономерный итог. Бумеранг к ним уже вернулся.
Жаль, что ценой Украины, которую продали и перепродали ее нынешние "креативные руководители" уже несколько раз.
Какие еще резонансные заявления сделал президент США - Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти