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Выборы в Бундестаг: как Германия обретет новое правительство

Выборы в Бундестаг: как Германия обретет новое правительство - 23.02.2025 Украина.ру

Выборы в Бундестаг: как Германия обретет новое правительство

В воскресенье, 23 февраля, в Германии проходят выборы в Бундестаг, который до недавнего времени считался самым большим парламентом в Европе

2025-02-23T07:20

2025-02-23T07:20

2025-02-23T07:20

эксклюзив

германия

бундестаг

выборы

фридрих мерц

европа

левая (партия)

украина.ру

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Голосующие и избираемыеДо 2023 года система выборов в немецкий парламент была весьма запутана. Но обо всем по порядку.Сначала о непреложных демократических истинах: депутаты Бундестага избираются путем всеобщих, тайных, свободных и равных выборов ибо "вся государственная власть исходит от народа". Так прописано в Конституции.Еще там сказано, что право голоса имеет каждый гражданин Германии, достигший 18-летия. С такого же возраста можно не только стать избирателем, но и быть избранным.В Германии существует специальный список избирателей, который обычно формируется автоматически в соответствии с тем, где зарегистрирован каждый конкретный человек. За несколько недель до дня выборов всем тем, кто фигурирует в этом перечне приходит приглашение на выборы. Это приглашение необходимо предъявить вместе с документом, удостоверяющим личность при входе на избирательный участок.Голосование проходит очно на избирательных участках. В качестве альтернативы можно заранее проголосовать по почте. Для этого в приглашении на выборы есть специальная инструкция.Депутатов стало слишком многоВсего по закону в Бундестаге с 2002 года предусмотрено минимум 598 депутатских мест. Именно что минимум. Дело в том, что в последние двадцать с лишним лет Бундестаг неизменно расширялся. Предыдущие выборы 2021 года завершились тем, что в парламент попали 736 человек, что превратило Бундестаг в крупнейший парламент Европы.Как такое стало возможным? Всему виной сложная избирательная схема, которая действовала до ее реформы в 2023 году.Как практически на любых парламентских выборах, в Германии для партий есть проходной барьер, установленный на уровне 5%. Одновременно с партийными списками избиратель голосует и за кандидатов по одномандатным округам. Формально, состав парламента должен формироваться пополам, однако дальше начинались нюансы.Разберем на конкретном примере. На выборах 2021 года Левая партия набрала 4,9% по партийным спискам, чуть-чуть недобрав до проходного барьера. В это же время ей удалось провести троих кандидатов по округам. Далее в дело вступал следующий принцип: если партия по округам получила больше мест, чем по спискам (в данном случае три против нуля), то она получает дополнительно столько мест, сколько она получила по факту по партийным спискам, даже если этот результат менее 5%.Таким образом, левые должны были получить только трех депутатов-одномандатников, но получили дополнительные мандаты в соответствии со своим результатом в 4,9%, сформировав в Бундестаге фракцию в 39 депутатов (3+36).Но это еще не все. Чтобы из-за этого не пострадало пропорциональное распределение мандатов в соответствии с итогами голосования, другие прошедшие в Бундестаг партии получали так называемые компенсационные мандаты. Из-за этого в 2021 году общее число депутатов сильно возросло.Два года назад Бундестаг отменил дополнительные и компенсационные мандаты. Теперь все стало проще: одномандатники идут своим путем, а партиям нужно в любом случае преодолевать проходной барьер.Формирование правительстваПравительство Германии формирует партия, победившая на выборах в Бундестаг. Для этого она должна получить более 50% голосов избирателей. В послевоенной истории страны это удалось лишь Христианско-демократическому союзу в 1957 году.С тех пор формирование правящего кабинета происходило в рамках парламентской коалиции, которую победившая партия формирует с другими политсилами, прошедшими в Бундестаг, деля между собой министерские портфели.Кандидатуру потенциального канцлера (главы правительства) партии заранее обозначает в своем списке кандидатов на выборах. После того, как партия или коалиция выдвигают своего кандидата в канцлеры, федеральный президент ФРГ вносит эту кандидатуру на голосование в парламент.Если эта кандидатура получает абсолютное большинство голосов поддержки, то президент обязан назначить канцлера. Если же большинство собирается только относительное, то президент может как назначить канцлера, так и распустить Бундестаг с проведением новых выборов.Подробнее о главном претенденте на должность канцлера на этих выборах - в материале издания Украина.ру Фридрих Мерц: Германия без альтернативы.

https://ukraina.ru/20250204/1060796162.html

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Павел Котов

эксклюзив, германия, бундестаг, выборы, фридрих мерц, европа, левая (партия), украина.ру