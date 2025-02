https://ukraina.ru/20250223/1061291170.html

Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля

Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля

Украинские и американские СМИ сообщили о жёстких требованиях США к Украине по поводу ресурсов

Сразу несколько изданий, как в США, так и на Украине, рассказали об ужесточившихся требованиях американской администрации к украинской власти по поводу ресурсов.Согласно информации американского издания The New York Times, а также украинского NV, 21 февраля США предали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в том, что ранее в Киеве привозил глава Минфина США Скотт Бессент. При этом издание NV сослалось на пятерых человек, работающих над документом."Проект соглашения, которое должно разблокировать дальнейшее сотрудничество сторон в мирном урегулировании, оказался более жестким, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент несколько дней назад", — указывалось в публикации NV.По информации The New York Times, документ предусматривает отказ Украины от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доход от портов и другой инфраструктуры. Издание NV же сообщило о том, что сделка не охватывает порты. Это требование содержалось и в предыдущей версии документа, однако в новом варианте уточняется, что доходы направят в фонд, который на 100% будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.Как сообщило издание NV, взносы в фонд будут распределены в соотношении два к одному: украинская сторона внесет две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия.При этом Украина предлагает пересмотреть объём фонда, закрепив договорённость о том, что его средства будут использованы исключительно для инвестиций в стране.По информации издания The New York Times, в предыдущем варианте $500 млрд не упоминались. Однако в эту сумму президент США Дональд Трамп оценивал обязательства украинцев перед американцами. При этом не уточнялось, входит ли в эту сумму уже оказанная военная и финансовая помощь, или в неё также входит и будущая поддержка США.Также новый проект соглашения включает пункты о доходах с территорий, которые контролирует Россия, — в том случае, если Украине удастся установить над ними свой контроль. В таком случае доля поступающих в фонд доходов с этих земель составит 66%, сообщило издание The New York Times. Кроме того, предусмотрено, что США могут реинвестировать часть поступлений в послевоенное восстановление Украины.В соглашении при этом не говорится, какие гарантии безопасности США готовы предоставить Украине. Этот пункт отсутствовал и в первом варианте проекта, т. к. США считают соглашение чисто коммерческим."Все источники … склоняются к тому, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы разблокировать сотрудничество над мирным урегулированием", — писало издание NV.Вечером 22 февраля президент США Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий заявил, что Соединённые Штаты приблизились к подписанию соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам. Трамп заявил, что США "...достаточно близки к соглашению, и нам лучше быть близкими к соглашению"."США хотят редкоземельные металлы, нефть и "все, что мы можем получить", – объявил американский президент.Он подчеркнул, что хочет "вернуть миллиарды долларов" военной помощи, которую США предоставили Украине.При этом Трам заявил, что ожидает скорейшего окончания конфликта на Украине."Продолжается война между Россией и Украиной, люди убивают, и люди гибнут, в основном молодые люди, украинцы, русские в количествах, невиданных вообще за много лет. Я говорил с [президентом России Владимиром] Путиным, и я надеюсь, что это все закончится, эта ужасная, ужасная война", — отметил Трамп.Также вечером 22 февраля уже после возвращения с Конференции консервативных политических действий пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт заявила, что команда Трампа ожидает скорейшего прекращения боевых действий."Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы положить ему конец. Президент уверен, что мы сможем достичь этого уже на этой (следующей – Ред.) неделе", — отметила Левитт.Однако позднее знакомый с ходом переговоров источник агентства Bloomberg сообщил, что Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в $500млрд."Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего $90 млрд", — заявил источник.Также агентство сообщило, что предметом дискуссии остается неуверенность Украины в дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны США.Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев указал, что, читая о соглашении по ресурсам между Украиной и США, он вспомнил о преследованиях православных на Украине."Я читал список того, что США намерены отобрать у бывшей Украины, и вспоминал эти бесовские пляски украинских граждан вокруг Лавры, когда оттуда выгоняли монахов, а горстка православных прихожан стояла с молитвой, готовые, подобно первохристианам, умереть за Веру. А ещё я вспоминал бесовское глумление над убитыми детьми в Донецке и людьми в Доме Профсоюзов. Поруганные храмы. Ведьм на украинском телевидении", — отметил Медведев.По его словам, он уверен: происходящее и с Украиной — это буквально сбывшееся наяву Второзаконие. Медведев привёл большую цитату, в которой особо выделил один отрывок."Пошлёт на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши; и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя", — гласил отрывок.Адвокат Максим Пашков был более краток."В лихие девяностые это называлось "на счётчик"", — отметил он.На Украине тем временем наблюдается рост антиамериканских настроений. Так, родители учеников одной из киевских школ потребовали убрать со здания школы мурал со статуей Свободы с флагом США. Украинский "5 канал" распространил видео, как украинец выбрасывает из холодильника горчицу "Американскую" и ставит туда горчицу "Казацкую". В соцсетях также растёт количество критических высказываний как в отношении США, так и в отношении украинских властей.О том, как оценивают украинские эксперты происходящее в стране — в статье Сергея Зуева "В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего".

