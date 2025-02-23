https://ukraina.ru/20250223/1061291170.html
Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля - 23.02.2025 Украина.ру
Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
Украинские и американские СМИ сообщили о жёстких требованиях США к Украине по поводу ресурсов
2025-02-23T09:27
2025-02-23T09:27
2025-02-23T09:34
эксклюзив
хроники
сша
украина
киев
дональд трамп
минфин
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владимир путин
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Сразу несколько изданий, как в США, так и на Украине, рассказали об ужесточившихся требованиях американской администрации к украинской власти по поводу ресурсов.Согласно информации американского издания The New York Times, а также украинского NV, 21 февраля США предали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в том, что ранее в Киеве привозил глава Минфина США Скотт Бессент. При этом издание NV сослалось на пятерых человек, работающих над документом."Проект соглашения, которое должно разблокировать дальнейшее сотрудничество сторон в мирном урегулировании, оказался более жестким, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент несколько дней назад", — указывалось в публикации NV.По информации The New York Times, документ предусматривает отказ Украины от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доход от портов и другой инфраструктуры. Издание NV же сообщило о том, что сделка не охватывает порты. Это требование содержалось и в предыдущей версии документа, однако в новом варианте уточняется, что доходы направят в фонд, который на 100% будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.Как сообщило издание NV, взносы в фонд будут распределены в соотношении два к одному: украинская сторона внесет две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия.При этом Украина предлагает пересмотреть объём фонда, закрепив договорённость о том, что его средства будут использованы исключительно для инвестиций в стране.По информации издания The New York Times, в предыдущем варианте $500 млрд не упоминались. Однако в эту сумму президент США Дональд Трамп оценивал обязательства украинцев перед американцами. При этом не уточнялось, входит ли в эту сумму уже оказанная военная и финансовая помощь, или в неё также входит и будущая поддержка США.Также новый проект соглашения включает пункты о доходах с территорий, которые контролирует Россия, — в том случае, если Украине удастся установить над ними свой контроль. В таком случае доля поступающих в фонд доходов с этих земель составит 66%, сообщило издание The New York Times. Кроме того, предусмотрено, что США могут реинвестировать часть поступлений в послевоенное восстановление Украины.В соглашении при этом не говорится, какие гарантии безопасности США готовы предоставить Украине. Этот пункт отсутствовал и в первом варианте проекта, т. к. США считают соглашение чисто коммерческим."Все источники … склоняются к тому, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы разблокировать сотрудничество над мирным урегулированием", — писало издание NV.Вечером 22 февраля президент США Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий заявил, что Соединённые Штаты приблизились к подписанию соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам. Трамп заявил, что США "...достаточно близки к соглашению, и нам лучше быть близкими к соглашению"."США хотят редкоземельные металлы, нефть и "все, что мы можем получить", – объявил американский президент.Он подчеркнул, что хочет "вернуть миллиарды долларов" военной помощи, которую США предоставили Украине.При этом Трам заявил, что ожидает скорейшего окончания конфликта на Украине."Продолжается война между Россией и Украиной, люди убивают, и люди гибнут, в основном молодые люди, украинцы, русские в количествах, невиданных вообще за много лет. Я говорил с [президентом России Владимиром] Путиным, и я надеюсь, что это все закончится, эта ужасная, ужасная война", — отметил Трамп.Также вечером 22 февраля уже после возвращения с Конференции консервативных политических действий пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт заявила, что команда Трампа ожидает скорейшего прекращения боевых действий."Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы положить ему конец. Президент уверен, что мы сможем достичь этого уже на этой (следующей – Ред.) неделе", — отметила Левитт.Однако позднее знакомый с ходом переговоров источник агентства Bloomberg сообщил, что Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в $500млрд."Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего $90 млрд", — заявил источник.Также агентство сообщило, что предметом дискуссии остается неуверенность Украины в дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны США.Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев указал, что, читая о соглашении по ресурсам между Украиной и США, он вспомнил о преследованиях православных на Украине."Я читал список того, что США намерены отобрать у бывшей Украины, и вспоминал эти бесовские пляски украинских граждан вокруг Лавры, когда оттуда выгоняли монахов, а горстка православных прихожан стояла с молитвой, готовые, подобно первохристианам, умереть за Веру. А ещё я вспоминал бесовское глумление над убитыми детьми в Донецке и людьми в Доме Профсоюзов. Поруганные храмы. Ведьм на украинском телевидении", — отметил Медведев.По его словам, он уверен: происходящее и с Украиной — это буквально сбывшееся наяву Второзаконие. Медведев привёл большую цитату, в которой особо выделил один отрывок."Пошлёт на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши; и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя", — гласил отрывок.Адвокат Максим Пашков был более краток."В лихие девяностые это называлось "на счётчик"", — отметил он.На Украине тем временем наблюдается рост антиамериканских настроений. Так, родители учеников одной из киевских школ потребовали убрать со здания школы мурал со статуей Свободы с флагом США. Украинский "5 канал" распространил видео, как украинец выбрасывает из холодильника горчицу "Американскую" и ставит туда горчицу "Казацкую". В соцсетях также растёт количество критических высказываний как в отношении США, так и в отношении украинских властей.О том, как оценивают украинские эксперты происходящее в стране — в статье Сергея Зуева "В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего".
https://ukraina.ru/20250222/1061284722.html
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эксклюзив, хроники, сша, украина, киев, дональд трамп, минфин, bloomberg, владимир путин
Сразу несколько изданий, как в США, так и на Украине, рассказали об ужесточившихся требованиях американской администрации к украинской власти по поводу ресурсов.
Согласно информации американского издания The New York Times
, а также украинского NV
, 21 февраля США предали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в том, что ранее в Киеве привозил глава Минфина США Скотт Бессент
. При этом издание NV сослалось на пятерых человек, работающих над документом.
"Проект соглашения, которое должно разблокировать дальнейшее сотрудничество сторон в мирном урегулировании, оказался более жестким, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент несколько дней назад", — указывалось в публикации NV.
По информации The New York Times, документ предусматривает отказ Украины от половины получаемых доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доход от портов и другой инфраструктуры. Издание NV же сообщило о том, что сделка не охватывает порты. Это требование содержалось и в предыдущей версии документа, однако в новом варианте уточняется, что доходы направят в фонд, который на 100% будет принадлежать США. Украина должна будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд.
Как сообщило издание NV, взносы в фонд будут распределены в соотношении два к одному: украинская сторона внесет две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия.
При этом Украина предлагает пересмотреть объём фонда, закрепив договорённость о том, что его средства будут использованы исключительно для инвестиций в стране.
По информации издания The New York Times, в предыдущем варианте $500 млрд не упоминались. Однако в эту сумму президент США Дональд Трамп
оценивал обязательства украинцев перед американцами. При этом не уточнялось, входит ли в эту сумму уже оказанная военная и финансовая помощь, или в неё также входит и будущая поддержка США.
Также новый проект соглашения включает пункты о доходах с территорий, которые контролирует Россия, — в том случае, если Украине удастся установить над ними свой контроль. В таком случае доля поступающих в фонд доходов с этих земель составит 66%, сообщило издание The New York Times. Кроме того, предусмотрено, что США могут реинвестировать часть поступлений в послевоенное восстановление Украины.
В соглашении при этом не говорится, какие гарантии безопасности США готовы предоставить Украине. Этот пункт отсутствовал и в первом варианте проекта, т. к. США считают соглашение чисто коммерческим.
"Все источники … склоняются к тому, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы разблокировать сотрудничество над мирным урегулированием", — писало издание NV.
Вечером 22 февраля президент США Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий заявил, что Соединённые Штаты приблизились к подписанию соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам. Трамп заявил, что США "...достаточно близки к соглашению, и нам лучше быть близкими к соглашению".
"США хотят редкоземельные металлы, нефть и "все, что мы можем получить", – объявил американский президент.
Он подчеркнул, что хочет "вернуть миллиарды долларов" военной помощи, которую США предоставили Украине.
При этом Трам заявил, что ожидает скорейшего окончания конфликта на Украине.
"Продолжается война между Россией и Украиной, люди убивают, и люди гибнут, в основном молодые люди, украинцы, русские в количествах, невиданных вообще за много лет. Я говорил с [президентом России Владимиром] Путиным, и я надеюсь, что это все закончится, эта ужасная, ужасная война", — отметил Трамп.
Также вечером 22 февраля уже после возвращения с Конференции консервативных политических действий пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт заявила, что команда Трампа ожидает скорейшего прекращения боевых действий.
"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы положить ему конец. Президент уверен, что мы сможем достичь этого уже на этой (следующей – Ред.) неделе", — отметила Левитт.
Однако позднее знакомый с ходом переговоров источник агентства Bloomberg сообщил, что Украина отвергла требование США о создании компенсационного фонда в $500млрд.
"Фонд компенсирует США все затраты на поддержку, оказанную с начала конфликта. Но в Киеве утверждают, что реальный объем помощи меньше заявленного в пять раз и составляет всего $90 млрд", — заявил источник.
Также агентство сообщило, что предметом дискуссии остается неуверенность Украины в дальнейшей финансовой и военной поддержке со стороны США.
Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев указал
, что, читая о соглашении по ресурсам между Украиной и США, он вспомнил о преследованиях православных на Украине.
"Я читал список того, что США намерены отобрать у бывшей Украины, и вспоминал эти бесовские пляски украинских граждан вокруг Лавры, когда оттуда выгоняли монахов, а горстка православных прихожан стояла с молитвой, готовые, подобно первохристианам, умереть за Веру. А ещё я вспоминал бесовское глумление над убитыми детьми в Донецке и людьми в Доме Профсоюзов. Поруганные храмы. Ведьм на украинском телевидении", — отметил Медведев.
По его словам, он уверен: происходящее и с Украиной — это буквально сбывшееся наяву Второзаконие. Медведев привёл большую цитату, в которой особо выделил один отрывок.
"Пошлёт на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши; и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя", — гласил отрывок.
Адвокат Максим Пашков был более краток.
"В лихие девяностые это называлось "на счётчик"
", — отметил
он.
На Украине тем временем наблюдается рост антиамериканских настроений. Так, родители учеников одной из киевских школ потребовали убрать со здания школы мурал со статуей Свободы с флагом США. Украинский "5 канал" распространил видео
, как украинец выбрасывает из холодильника горчицу "Американскую" и ставит туда горчицу "Казацкую". В соцсетях также растёт количество критических высказываний как в отношении США, так и в отношении украинских властей.
О том, как оценивают украинские эксперты происходящее в стране — в статье Сергея Зуева "В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего".