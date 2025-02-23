https://ukraina.ru/20250223/1061293595.html

Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля

Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля - 23.02.2025 Украина.ру

Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля

Премьер-министр Великобритании в четверг, 27 февраля, представит президенту США Дональду Трампу совместный с Францией по Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-23T13:01

2025-02-23T13:01

2025-02-23T13:03

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the wall street journal

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может представить президенту США Дональду Трампу в четверг, 27 февраля, совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.По информации газеты со ссылкой на европейских чиновников отмечает, что Великобритания и Франция планируют направить 30 тысяч европейских "миротворцев" на Украину в случае, если Россия и Украина достигнут мирного соглашения. По словам чиновников, без помощи Трампа европейский план по отправке миротворцев на Украину ждёт "тернистый путь"."Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план с Трампом в четверг, но вряд ли пока обратится с конкретным запросом об американской помощи", — рассказали изданию неназванные европейские чиновники.Также, добавили чиновники, европейский план предусматривает роль США как страхующей силы, опоры. Американские войска будут размещены не на Украине, но на территории сопредельных государств с тем, чтобы американские системы ПВО покрывали и территорию Украины. Также предполагалось, что США будут страховать размещенных на Украине европейских военных при помощи размещённой в ЕС американской авиации и ракет.Обстрелы и налётыУтром 23 февраля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БпЛА над территорией Орловской области, четыре БпЛА над территорией Белгородской области, четыре БпЛА над территорией Курской области, три БпЛА – над территорией Липецкой области и по два БпЛА над территориями Тульской и Воронежской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее стало известно о новых пресечённых атаках."С 06:00 до 08:15 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Тульской области и один БпЛА – над территорией Курской области", — указывалось в заявлении оборонного ведомства в 08:51.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 7 ударов.Все удары ВСУ совершили на горловском направлении. Всего было выпущено 19 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующий день ВСУ атаковали Горловки при помощи БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Алёшки — 3; Новая Збурьевка — 5; Корсунка — 2; Новая Маячка — 3; Пролетарка — 4", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Днепряны.Спустя некоторое время стало известно о гибели мирного жителя в результате ночного удара."В результате обстрела ВСУ Голопристанского округа Херсонской области погиб мужчина: мирный житель села Новая Збурьевка 1969 года в результате украинского артудара получил, ранения не совместимые с жизнью", — сообщили РИА Новости в экстренных службах.Позднее стало известно о ещё одном ударе ВСУ — по Парку Славы в Новой Каховке."В результате обстрела повреждена тротуарная плитка, надгробные плиты памятников, деревья, а также крыша музея", — сообщили "Таврии" в администрации Новокаховского округа.Жертв и пострадавших в результате атаки нет.Утром 23 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Политотдельский и Октябрьский, сёла Красный Хутор и Щетиновка подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущены 15 снарядов, также с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. Без последствий", — писал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Берёзовка, Грузское и хутору Казачье-Рудченское зафиксированы атаки 5 беспилотников, один из которых был сбит. Повреждены частный дом, микроавтобус, 2 автомобиля и линия электропередачи."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Долгое, Казинка, Конопляновка, Старцево, Шелаево и хутору Бабка совершены атаки с помощью 8 беспилотников, из которых 6 были сбиты системой ПВО. Повреждены два автомобиля", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Коновалово и Тишанка выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 3 беспилотниками, один из которых был сбит. Повреждены 2 частных дома и автомобиль."В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, сёла Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино подверглись 2 обстрелам с применением 13 боеприпасов и атакам 7 беспилотников. В городе Грайворон повреждено частное домовладение", — сообщил губернатор.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Последствий нет."В Краснояружском районе по сёлам Демидовка и Репяховка выпущено 3 боеприпаса и зафиксированы атаки 4 беспилотников. Повреждён легковой автомобиль", — отмечалось в сводке.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Середа подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников, из которых 22 были сбиты. Пострадавших и повреждений нет", — писал Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250223/1061291170.html

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Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сша, россия, украина, дональд трамп, вячеслав гладков, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, the wall street journal, ес