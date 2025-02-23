https://ukraina.ru/20250223/1061291761.html

"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля

"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля - 23.02.2025 Украина.ру

"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля

Нынешние защитники Отечества опираются на вековые традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-23T10:07

2025-02-23T10:07

2025-02-23T10:07

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Глава государства поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.С особыми словами поздравления президент обратился к солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Он отметил, что сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.По его мнению, нынешний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.Также президент напомнил, что воинская служба в России всегда пользовалась особым почётом, была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.В своём видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер напомнил: нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Сделано это во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.Обращаясь к военнослужащим, глава государства отметил: сегодня в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых Сил остаётся неизменным. Руководство государства продолжит повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию её суверенного настоящего и будущего, её поступательного развития.Среди безусловных приоритетов значится обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции. С учётом анализа боевого применения оружия и техники Вооружённые Силы будут насыщаться новыми, современными образцами. Серьёзное внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих, сказано в обращении президента.Поздравили соотечественников с Днём защитника Отечества 23 февраля также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также другие государственные и общественные деятели.Ранее в новостях: "Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля

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