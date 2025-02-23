"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
Нынешние защитники Отечества опираются на вековые традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.
С особыми словами поздравления президент обратился к солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Он отметил, что сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.
"Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна", - заявил президент России.
По его мнению, нынешний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.
Также президент напомнил, что воинская служба в России всегда пользовалась особым почётом, была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.
"Мы опираемся на вековые победные традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков: тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто еще в XVI веке защищал Москву, одолел смуту и сберёг нашу государственность, кто торжествовал под Полтавой, стяжал себе славу в Бородинском сражении, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны, проявлял отвагу в Галицийской битве и других сражениях Первой мировой, кто совершил грандиозный подвиг – разгромил нацизм, штурмовал Берлин и встретил там победный май 1945 года", - сказал Путин.
В своём видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер напомнил: нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Сделано это во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.
"Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу", - сказал президент России.
Обращаясь к военнослужащим, глава государства отметил: сегодня в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых Сил остаётся неизменным. Руководство государства продолжит повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию её суверенного настоящего и будущего, её поступательного развития.
08:02ИсторияДень рождения РККА: откуда пошёл День защитника ОтечестваОфициально "День Красной Армии" был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление, в котором говорилось: "в соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии"
Среди безусловных приоритетов значится обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции. С учётом анализа боевого применения оружия и техники Вооружённые Силы будут насыщаться новыми, современными образцами. Серьёзное внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих, сказано в обращении президента.
"Уверен, что воины России будут и впредь надёжно защищать свою родную страну и свой народ, - сказал президент России. - Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждёт и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!"
Поздравили соотечественников с Днём защитника Отечества 23 февраля также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также другие государственные и общественные деятели.