"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля - 23.02.2025 Украина.ру
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"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля - 23.02.2025 Украина.ру
"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
Нынешние защитники Отечества опираются на вековые традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-23T10:07
2025-02-23T10:07
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полтава
владимир путин
вячеслав володин
совбез
23 февраля
праздники
сво
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Глава государства поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.С особыми словами поздравления президент обратился к солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Он отметил, что сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.По его мнению, нынешний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.Также президент напомнил, что воинская служба в России всегда пользовалась особым почётом, была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.В своём видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер напомнил: нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Сделано это во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.Обращаясь к военнослужащим, глава государства отметил: сегодня в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых Сил остаётся неизменным. Руководство государства продолжит повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию её суверенного настоящего и будущего, её поступательного развития.Среди безусловных приоритетов значится обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции. С учётом анализа боевого применения оружия и техники Вооружённые Силы будут насыщаться новыми, современными образцами. Серьёзное внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих, сказано в обращении президента.Поздравили соотечественников с Днём защитника Отечества 23 февраля также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также другие государственные и общественные деятели.Ранее в новостях: "Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля
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новости, россия, москва, полтава, владимир путин, вячеслав володин, совбез, 23 февраля, праздники, сво, армия, флот, победа, история
Новости, Россия, Москва, Полтава, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Совбез, 23 февраля, праздники, СВО, Армия, флот, победа, История

"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля

10:07 23.02.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Нынешние защитники Отечества опираются на вековые традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания.
С особыми словами поздравления президент обратился к солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Он отметил, что сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.
"Именно вы – главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна", - заявил президент России.
По его мнению, нынешний праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.
Также президент напомнил, что воинская служба в России всегда пользовалась особым почётом, была и остаётся делом чести, а чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение.
"Мы опираемся на вековые победные традиции российского воинства – на силу, веру и мужество предков: тех, кто сражался на Чудском озере и Куликовом поле, кто еще в XVI веке защищал Москву, одолел смуту и сберёг нашу государственность, кто торжествовал под Полтавой, стяжал себе славу в Бородинском сражении, отстаивал Севастополь в годы Крымской войны, проявлял отвагу в Галицийской битве и других сражениях Первой мировой, кто совершил грандиозный подвиг – разгромил нацизм, штурмовал Берлин и встретил там победный май 1945 года", - сказал Путин.
В своём видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер напомнил: нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Сделано это во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.
"Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу", - сказал президент России.
Обращаясь к военнослужащим, глава государства отметил: сегодня в условиях стремительных изменений в мире стратегический курс России на укрепление и развитие Вооружённых Сил остаётся неизменным. Руководство государства продолжит повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию её суверенного настоящего и будущего, её поступательного развития.
- РИА Новости, 1920, 23.02.2025
08:02История
День рождения РККА: откуда пошёл День защитника ОтечестваОфициально "День Красной Армии" был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление, в котором говорилось: "в соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии"
Среди безусловных приоритетов значится обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции. С учётом анализа боевого применения оружия и техники Вооружённые Силы будут насыщаться новыми, современными образцами. Серьёзное внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих, сказано в обращении президента.
"Уверен, что воины России будут и впредь надёжно защищать свою родную страну и свой народ, - сказал президент России. - Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждёт и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!"
Поздравили соотечественников с Днём защитника Отечества 23 февраля также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также другие государственные и общественные деятели.
Ранее в новостях: "Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля
 
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