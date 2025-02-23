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День рождения РККА: откуда пошёл День защитника Отечества

День рождения РККА: откуда пошёл День защитника Отечества - 23.02.2025 Украина.ру

День рождения РККА: откуда пошёл День защитника Отечества

Официально "День Красной Армии" был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление, в котором говорилось: "в соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии"

2025-02-23T08:02

2025-02-23T08:02

2025-02-23T08:05

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26 октября, сразу после Штурма Зимнего дворца, Советское правительство приняло "Декрет о мире". В нем предлагалось: "всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о мире без аннексий и контрибуций". Такое предложение заинтересовало страны, входившие в "Четвертной союз": Германия, Австро-Венгрия, Османская империя (Турция) и Болгария, ведь Первая Мировая война, к этому моменту, для них, была уже, практически, проиграна.На Восточном фронте, по призыву Советского правительства, солдатские комитеты вступали в переговоры с вражескими подразделениями. 15 октября между Четвертным союзом и Советской Россией начались переговоры о заключении мира. Однако в это же самое время в Кайзеровской Германии приступили к разработке плана о нападении на Россию, ослабленную революцией и не имевшую полноценной армии.В странах Антанты к "Декрету о мире" отнеслись крайне отрицательно. 10 декабря Англия и Франция заключили секретное соглашение о разделе России на английскую (Дон, Кубань и Кавказ) и Французскую (Бессарабия, Украина и Крым) зоны влияния.В России также, ведя переговоры о мире, предпринимали все возможное для повышения обороноспособности страны. Еще задолго до Октябрьской революции бывшая Императорская армия стала неудержимо разваливаться. Простые солдаты, мобилизованные из крестьян и рабочих, категорически не понимали за что им воевать и погибать на Первой мировой войне. Частыми, а нередко и массовыми явлениями стали дезертирство и самовольная демобилизация. Для того чтобы окончательно не оголить фронт, сохранить вооружение и предотвратить окончательную дезорганизацию транспортной системы, встал вопрос, чтобы узаконить и организовать и так стихийно происходившую до этого демобилизацию армии.10 ноября Советское правительство издало декрет "О постепенном переходе к демобилизации старой армии", и первым делом отправили в запас солдат призыва 1899 года. Уже в декабре на Общеармейском съезде по демобилизации объявили о сроках демобилизации призывов других годов. Одновременно с демобилизацией Императорской армии Советское правительство приступило к созданию новой, Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).15 января 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) издал "Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии", 29 января был образован Рабоче-Крестьянский Красный Флот (РККФ).Началась вербовка в РККА личного состава. Проходила она не при самых благоприятных обстоятельствах: солдаты жаждали мира и стремились вернуться домой, они требовали смены и отправки в тыл для демобилизации.18 января Германское командование получило уточнения по готовящейся операции под названием "Фаустшлаг" ("Удар кулаком"). Кайзеровское командование рассчитывало в короткий срок сломить сопротивление Советской России, захватить Петроград и Москву и разделить Россию на 4 части: Украину, Юго-Восточный союз, Великороссию и Сибирь. Подготовка к наступлению подходила к концу, и для перехода в наступление Германия ждала только предлога.27 января германская и австро-венгерская делегации подписали мирный договор с Центральной Радой Украинской народной республики. Делегатам Советской России был предъявлен ультиматум. В 48 часов русская армия должна была очистить от своего присутствия Прибалтику, Финляндию, Украину, Польшу. Советская Россия должна была отказаться от всякого влияния на эти территории, её армия демобилизовывалась. Турецкие капитуляции отменяются, Россия возвращает все отнятые у неё за время войны территории. Фактически, это были вполне приемлемые, как это станет ясно сильно позже, положения Брестского мира, но на тот момент это понимали только Ленин и небольшой круг наиболее приближённых к нему людей. Однако представлявший в переговорах с немцами народный комиссар иностранных дел Лев Давидович Троцкий так не думал.28 января он не выполнил указания правительства и самовольно заявил, что Советская Россия мира на таких условиях не подпишет, но при этом прекращает войну и демобилизует армию ("ни мира, ни войны, а армию распустим"). Германия расценила его как отказ от принятия ультиматума как повод для возобновления боевых действий.30 января Турецкое командование, вероломно нарушив условия перемирия, возобновило боевые действия на Кавказском фронте. Целью Османской империи являлись оккупация Закавказья и Южного Азербайджана, свержение Советской власти в Баку и захват Бакинских нефтепромыслов. 1 февраля в России в 1918 году отменили – за неделю до этой даты СНК принял декрет о введении в Советской России григорианского календаря, а потому за 31 января сразу наступило 14 февраля.16 февраля 1918 года в 19:30 германское командование официально заявило оставшемуся в Брест-Литовске советскому представителю, что в 12 часов 18 февраля перемирие между Россией и Германией заканчивается и возобновляется состояние войны. Таким образом, немцы грубо нарушили одно из условий перемирия, по которому требовалось предупреждать о его разрыве за 7 дней.18 февраля Германия и Австро-Венгрия начали наступление по всему Восточному фронту. Перед германской группой войск Север поставили задачу: ударом на Псков, Юрьев и Нарву окружить и уничтожить русские войска, после чего развернуть наступление на Петроград. Группе армий Центр – наступать через Белоруссию на Москву. Юго-Восточная группировка воск получила приказ: из района Ковеля развивать наступление по направлению Киев – Харьков – Ростов-на-Дону.В СНК приняли решение оставить на фронте минимально необходимые для удержания фронта силы, а остальные войска отвести на заранее подготовленные рубежи и там организовать оборону, пока в тылу формируется новая Красная Армия. Но оставшиеся от Императорской армии немногочисленные боеспособные силы не смогли оказать врагу сколь-нибудь значимое сопротивление, и немецкие войска продвигались вглубь страны, практически его не встречая.Утром 19 февраля СНК отправил правительству Германии телеграмму с согласием на условия ранее представленного немцами условия Брест-Литовского мирного договора, однако ответа на нее не последовало. Тогда через два дня СНК принял декрет-воззвание Владимира Ильича Ленина "Социалистическое Отечество в Опасности", обусловленный тяжелым положением дел на фронтах. В нем провозглашалось священным долгом народа встать на защиту первого в истории человечества государства рабочих и крестьян от интервентов. Советам и революционным органам вменялось в обязанность "защищать каждую позицию до последней капли крови". 22 февраля декрет Ленина был опубликован вместе с "Воззванием военного главнокомандующего" Николая Васильевича Крыленко со словами "Все к оружию. Все на защиту революции".22-23 февраля в Петрограде, Москве, Челябинске, Екатеринбурге и других городах России прошли массовые митинги рабочих и крестьян, на которых они принимали решения о вступлении в ряды РККА и партизанские отряды. За эти два дня только в Петрограде в ряды РККА вступили порядка 60 000 человек, а в Москве за тот же период порядка 20 000 человек. 23 февраля стал переломным моментом в формировании и организации РККА, явился днем массовой мобилизации рабочих и крестьян на противостояние германскому вторжению. По инициативе Петроградского совета этот день по всей стране объявили "Днём защиты социалистического отечества".Тогда же командование Северного фронта отдало одну из последних директив, где указало, что войска старой армии выводятся из боевых действий. С этого момента за оборону Советской России отвечает Рабоче-Крестьянская Красная Армия или РККА.В эти дни одни самые ожесточенные бои происходят на подступах к Петрограду – в районах Ревеля (будущего Таллинна), Пскова и Нарвы. 24 февраля в Пскова начались уличные бои первых отрядов РККА с войсками кайзера. В 22:00 на станции Псков-2 у пироксилиновых складов красноармейцам удалось подорвать 2 вагона с боеприпасами, в результате чего погибло порядка 270 немецких солдат и офицеров, чей прах до сих пор покоится в Псковском парке на месте которого до 1933 года располагалось немецкое кладбище. 25 февраля в 2:00 из-за опасности окружения превосходящими силами противника красноармейцы оставили Псков немцам.Дальнейшее развитие наступления врага на Восточном фронте грозило перерасти в долгосрочный конфликт, что для Германии, с учетом, планировавшегося на март наступления во Франции, было крайне нежелательным. В связи с этим кайзеровское командование приняло решение мир с Советской Россией всё-таки заключить, но только на ещё более тяжёлых условиях.Утром 23 февраля германский курьер доставил Совнаркому ультиматум, на размышление давалось 48 часов, причем большая часть этого времени ушла на доставку ультиматума. На заседании ЦК РСДРП(б) Ленин, несмотря на сильное сопротивление, склонил членов ЦК принять ультиматум. Он потребовал заключения мира на германских условиях, пригрозив в противном случае подать в отставку. Владимир Ильич считал, что главное — "ценой любых потерь сохранить островок уже существующей пролетарской власти". Он понимал, что война для Германии наверняка закончится поражением и революцией уже на её территории, тогда-но потерянные земли можно будет вернуть обратно. Брестский мир, несмотря на все его несправедливые и грабительские условия был необходим для молодой советской республики для укрепления власти и создания боеспособной армии.В ночь на 24 февраля ВЦИК сообщил о принятии ультиматума и о выезде делегации в Брест-Литовск, куда она прибыла 28-го числа. Но наступление немецких войск продолжалось вплоть до 3 марта – даты подписания мирного договора между Советской Россией и странами Четвертного союза.По условиям мирного договора требовалось: вывести русские войска из Прибалтики, Финляндии и Украины; возвратить Турции Анатолийские области; заключить соглашение с УНР; демобилизовать армию.Уже в апреле войска Центральных стран вторглись на территорию России, нарушив тем самым условия Брестского мира, захватили Ростов-на-Дону и оккупировали Крым. Германия поддержала генерала Петра Николаевича Краснова в создании контрреволюционной казачьей армии. В Закавказье продолжилась турецкая интервенция, в сентябре турки захватили Баку.Страны Антанты не признали Брестский мирный договор и начали свою военную интервенцию в Советскую Россию. Уже в марте в Мурманске высадились войска США, Великобритании и Франции. В апреле во Владивостоке высадились войска США, Великобритании и Японии. В мае в Сибири восстал Чехословацкий корпус. В августе Великобритания ввела войска в некоторые районы Туркестана и Закавказья. В ноябре, после капитуляции Германии, страны Антанты увеличили объемы помощи белогвардейскому движению. В апреле 1919 года на Восточную Карелию начала наступление Финляндия. Весной 1920 года в Советскую Белоруссию и Украину вторглись польские войска.Постепенная реорганизация РККА в соответствии с традиционными принципами: переход к всеобщей мобилизации, единоначалие, восстановление воинской дисциплины стали приносить свои плоды. В молодую Красную Армию привлекли офицеров, перешедших на сторону Советов, из старой, Императорской армии. Результатом всех этих мер стал разгром белогвардейцев и интервентов. Советская власть восстановила свой контроль практически над всей территорией бывшей Российской Империи.***Впервые праздник 23 февраля отметили в 1919 году. В январе 1919 года председатель Высшей военной инспекции Николай Ильич Подвойский предложил отметить годовщину издания декрета о создании РККА 28 января, но его предложение опоздало по срокам и учредить праздник не успели. Инициативу празднования годовщины образования РККА перехватил Моссовет. 24 января президиум Моссовета постановил: "приурочить торжества ко "Дню Красного подарка"". В этот день проводилась благотворительная акция – население оказывало сражавшимся на фронтах красноармейцам посильную помощь. День Красного подарка в 1919 году выпадал на 17 февраля, понедельник, тогда приняли решение перенести его на 23 февраля, воскресенье.23 февраля 1919 года в Москве прошло с музыкой и представлениями, выступали артисты театрально-музыкальной секции Моссовета. Также праздничные мероприятия проходили и в московских театрах.В следующий раз День Красной Армии отмечали в 1922 году, после окончания Гражданской войны. 27 января 1922 года Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: "в соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)". В Москве провели парад войск московского Военного округа.В 1923 году в Москве в Большом театре прошло специальное заседание ВЦИК, после этого торжественные заседания вошли в традицию. Также торжественные заседания стали проводится на фабриках и завода, в учреждениях, в воинских частях и учебных заведениях. Рабочие отмечали День Красной Армии новыми трудовыми успехами, выполнением и перевыполнением планов. Праздник стали именоваться "Днём Красной армии и военно-морского флота".В 1938 году появилась приуроченная к празднику предложенная лично Сталиным официальная легенда – так называемая "победа Красной Армии под Псковом и Нарвой". Легендарность её состояла в том, что никакой победы не было – были тяжёлые первые бои и отступление. Впервые легенда появляется в материале, опубликованном в "Известиях" 16 февраля 1938 года под заголовком "К 20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для пропагандистов". Соответствующий тезис звучал следующим образом: "под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма стал днём юбилея молодой Красной Армии".В 1938 году учредили первую советскую медаль "XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии", ею награждались прослужившие в РККА и ВМФ 20 лет и награжденные орденом Красного Знамени в годы Гражданской войны. Потом юбилейные медали выпускали к каждому юбилею РККА. Ими награждали действующих военнослужащих и ветеранов Гражданской и Великой Отечественной войны.В 1944 году в честь Дня Красной Армии впервые запустили праздничный салют, и с тех пор это стало традицией. Каждый год в этот день салюты стали запускать в Москве, Ленинграде, союзных столицах и городах героях.С 1947 года, в связи с реорганизацией РККА, праздник стал называться "День Советской Армии и Военно-Морского Флота". Это был рабочий день для всех, кроме военных. Поздравления принимали только те, кто имел отношение к воинской службе. Но, так как, в СССР большинство юношей служили в армии, то и праздник постепенно получал все более широкое распространение. На работе и дома, в школах и институтах стали накрываться праздничные столы, женщины поздравляли мужчин и дарить им подарки. Тогда-то и появилась пагубная традиция в праздник, который стал фактически в нашей стране Днём мужчин, дарить им носки, одеколоны, бритвы и пены для бритья.После распада СССР в России праздник стал называться "Днём Вооруженных Сил", а с 1993 года "Днём Защитника Отечества". В 1996 году его стали называть "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии – День защитников Отечества". В 2002 году 23 февраля стал красным днем календаря. С 2006 года праздник стал просто называться "День защитника Отечества".***На Украине борьба с этим праздником началась ещё в правление Кравчука. В октябре 1993 года Верховная Рада приняла решение отмечать День Вооруженных Сил Украины 6 декабря, так как сама же два года назад в этот день приняла закон "О Вооруженных Силах Украины". Однако праздник особо не прижился, население Украины по привычке продолжало отмечать 23 февраля, а день 6 декабря стал ещё одним поводом, чтобы просто выпить и закусить. После второго Майдана всё изменилось.День 14 октября отмечался ещё казаками, так как в церковно-православной традиции это день Покровов Богородицы – покровительницы казачества. Бандеровцы "приватизировали" этот праздник, заявив, что именно в этот день они создали свою УПА*. На самом деле, формирование УПА* к этом дню никакого отношения не имеет – Бульба-Боровец свою УПА* создал в августе 1941 года. Бандеровцы же свои конференции на которых принималось решение о создании их УПА* проводили в декабре 42-го, в феврале 43-го, но никак не в октябре. Так что праздник этот они банально украли, как и мелодии для большинства своих военных песенок они взяли в основном у советских песен.В 2014-м году Порошенко, в рамках бандеризации всей страны, назначил бандеровские Покрова "Днём защитников и защитниц Украины", после чего всей Украиной его и отмечают факельными нацистскими шествиями и прочими прогрессивными мероприятиями в чисто европейском духе. Что касается 23 февраля, то те, кто служил в Советской армии, или кто ещё сохранил светлую память о тех временах, когда Украина была великой, промышленно развитой, мирной и счастливой страной с 52-миллионным населением, продолжает отмечать его, но только тайно, так как даже за такое сегодня в "свободной" Украине можно прослыть "сепаром" и подвергнуться "демократической" травле.* Запрещённая в России экстремистская организация.

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брест

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Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, красная армия, ркка, владимир ленин (владимир ульянов), троцкий, центральная рада, брест, 23 февраля