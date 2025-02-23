Скоробогатый предположил, какая “обманка” прячется в заявлении Трампа о низком рейтинге Зеленского
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Американская администрация любит разбрасываться громкими словами, в этот раз президент США Дональд Трамп решил задеть Владимира Зеленского своим заявлением по поводу 4% его рейтинга. О смысле этого высказывания можно только гадать
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
“Мы можем только гадать, что [значат слова Трампа]: или намек на то, что именно столько Зеленский должен набрать, или просто непрофессиональная оценка его позиций, потому что рейтинг у него все равно очень высокий. Как минимум у него очень понятная электоральная база, которую можно будет разгонять через подконтрольные ему СМИ”, — отметил Скоробогатый.
По его словам, когда на Украине состоятся выборы, страну ждет жестокая борьба, но считать Зеленского аутсайдером не стоит.
“Другое дело, что формировать картину выборов на Украине будут зарубежные политтехнологи. Сейчас у Зеленского оппонентов нет. Но достаточно, чтобы Запад выставил одного кандидата в форме, которого уважают в войсках и который пообещает навести порядок и найти инвестиции на восстановление Украины”, — уточнил собеседник издания.
Зеленский президент войны, и его электорат — это электорат войны, заключил Скоробогатый.
В среду, 19 февраля, Трамп указал на низкий уровень поддержки Зеленского, уточнив, что только 4% украинского населения доверяют главе киевского режима. На фоне этого американский лидер поддержал необходимость проведения выборов. Подробнее об этом — в материале США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место
А уже вечером того же дня издание "Страна.ua" написало, что Зеленский опроверг слова Трампа, подчеркнув, что его заявления касательно рейтинга — дезинформация, якобы исходящая от России.
"Сегодня утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится”, — сказал Зеленский.
Украинское издание, которое приводит его слова, отметило, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, вышел как раз через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского на Украине.
19 февраля, 16:03"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтингВладимир Зеленский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. Кроме того, глава киевского режима упрекнул тех, кто желает провести выборы на Украине. Об этом 19 февраля написало издание "Страна.ua"