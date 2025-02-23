В ряды ВСУ будут идти целыми деревнями: Киселев объяснил, почему украинцы “повалят” в армию - 23.02.2025 Украина.ру
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В ряды ВСУ будут идти целыми деревнями: Киселев объяснил, почему украинцы “повалят” в армию
В ряды ВСУ будут идти целыми деревнями: Киселев объяснил, почему украинцы “повалят” в армию - 23.02.2025 Украина.ру
В ряды ВСУ будут идти целыми деревнями: Киселев объяснил, почему украинцы “повалят” в армию
Именно потому, что украинская экономика и предприятия разрушаются, народ может массово “повалить” в армию, потому что там их будут хотя бы кормить. На это Владимир Зеленский и делает основной упор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-23T08:00
2025-02-23T08:00
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
мобилизация
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По его словам, полицейским и военкомам Украины надо понимать: они вскоре тоже пойдут под этот “скальпель” Зеленского.“Пока они получают деньги, они этого не понимают. А когда поймут, будет уже поздно”, — добавил Киселев.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм подчеркнул, что Украина уже стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации.Он назвал украинскую мобилизацию химиотерапией: в какой-то момент она помогает, а потом она начинает убивать.“У тебя просаживается промышленность и социальная сфера. Украина тут остановиться не смогла. &lt;...&gt; Эта химиотерапия в виде мобилизации уже убивает, но проводить ее все равно будут. Для этого им надо поставить под ружье 18-25 летних”, — считает Рамм.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
https://ukraina.ru/20250216/1061001431.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация

В ряды ВСУ будут идти целыми деревнями: Киселев объяснил, почему украинцы “повалят” в армию

08:00 23.02.2025
 
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Именно потому, что украинская экономика и предприятия разрушаются, народ может массово “повалить” в армию, потому что там их будут хотя бы кормить. На это Владимир Зеленский и делает основной упор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
“Ну попрячешься ты дома месяц или два. А дальше что? Коммунальные услуги на Украине сейчас стоят бешеные деньги. Каждый день дорожают продукты. Поэтому рано или поздно в ВСУ будут идти целыми деревнями”, — заявил собеседник издания.
По его словам, полицейским и военкомам Украины надо понимать: они вскоре тоже пойдут под этот “скальпель” Зеленского.
“Пока они получают деньги, они этого не понимают. А когда поймут, будет уже поздно”, — добавил Киселев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм подчеркнул, что Украина уже стала заложником того, как она формировала новые воинские части, восполняя потери за счет мобилизации.
Он назвал украинскую мобилизацию химиотерапией: в какой-то момент она помогает, а потом она начинает убивать.
“У тебя просаживается промышленность и социальная сфера. Украина тут остановиться не смогла. <...> Эта химиотерапия в виде мобилизации уже убивает, но проводить ее все равно будут. Для этого им надо поставить под ружье 18-25 летних”, — считает Рамм.
16 февраля, 06:30
Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапиейМобилизация — это как химиотерапия: в какой-то момент она помогает, а потом начинает убивать, так как в стране просаживается промышленность и социальная сфера. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУмобилизация
 
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