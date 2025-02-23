Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине - 23.02.2025 Украина.ру
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Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине - 23.02.2025 Украина.ру
Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Анкару на переговоры с турецким коллегой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.
2025-02-23T10:54
2025-02-23T10:54
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"Сегодня Анкара примет важнейшую фигуру из России. Приезжает министр иностранных дел Сергей Лавров. Министр иностранных дел Хакан Фидан встретится со своим российским коллегой в понедельник. Главной повесткой встречи Фидан-Лавров станет ситуация в Сирии и мирные переговоры по Украине", - сообщил телеканал.Российское информагенство отметило, что ранее проправительственный телеканал A Haber со ссылкой на источники сообщил об ожидании в ближайшие дни в Анкаре главы МИД России Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.Ранее, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Вашингтон и Москва задекларировали намерение урегулировать украинскую проблему. Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся переговоров и несостоятельность критиков мирного процесса. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
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новости, россия, анкара, сша, сергей лавров, владимир путин, cnn, совет федерации, валентина матвиенко, мид рф, переговоры, сво, дипломатические отношения, дипломатия, международные отношения, международная политика, украина
Новости, Россия, Анкара, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, CNN, Совет Федерации, Валентина Матвиенко, МИД РФ, переговоры, СВО, дипломатические отношения, дипломатия, международные отношения, Международная политика, Украина

Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине

10:54 23.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Анкару на переговоры с турецким коллегой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.
"Сегодня Анкара примет важнейшую фигуру из России. Приезжает министр иностранных дел Сергей Лавров. Министр иностранных дел Хакан Фидан встретится со своим российским коллегой в понедельник. Главной повесткой встречи Фидан-Лавров станет ситуация в Сирии и мирные переговоры по Украине", - сообщил телеканал.
Российское информагенство отметило, что ранее проправительственный телеканал A Haber со ссылкой на источники сообщил об ожидании в ближайшие дни в Анкаре главы МИД России Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Эрдоган и Зеленский 18.02.2025
18 февраля, 18:51
От умиротворения Украины выиграют все – ЭрдоганСША и Турция заинтересованы в мире на Украине, в котором не будет проигравшей стороны. Об этом 18 февраля в Анкаре по итогам переговоров с Владимиром Зеленским сообщил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган
Ранее, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Вашингтон и Москва задекларировали намерение урегулировать украинскую проблему. Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся переговоров и несостоятельность критиков мирного процесса. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
 
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10:54Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
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