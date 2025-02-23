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Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине - 23.02.2025 Украина.ру
Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Анкару на переговоры с турецким коллегой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.
2025-02-23T10:54
2025-02-23T10:54
2025-02-23T10:54
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"Сегодня Анкара примет важнейшую фигуру из России. Приезжает министр иностранных дел Сергей Лавров. Министр иностранных дел Хакан Фидан встретится со своим российским коллегой в понедельник. Главной повесткой встречи Фидан-Лавров станет ситуация в Сирии и мирные переговоры по Украине", - сообщил телеканал.Российское информагенство отметило, что ранее проправительственный телеканал A Haber со ссылкой на источники сообщил об ожидании в ближайшие дни в Анкаре главы МИД России Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.Ранее, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Вашингтон и Москва задекларировали намерение урегулировать украинскую проблему. Лидеры России и США констатировали успех состоявшихся переговоров и несостоятельность критиков мирного процесса. Подробности в публикации "Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
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Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Анкару на переговоры с турецким коллегой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Türk.