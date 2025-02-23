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ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников

ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников - 23.02.2025 Украина.ру

ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников

Противовоздушной обороной России утром 23 февраля уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.

2025-02-23T10:41

2025-02-23T10:41

2025-02-23T10:41

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"С 6.00 до 8.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Тульской области и один БпЛА – над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.В предыдущем сообщении Минобороны России от 23 февраля сказано, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БпЛА над территорией Орловской области, четыре БпЛА над территорией Белгородской области, четыре БпЛА над территорией Курской области, три БпЛА – над территорией Липецкой области и по два БпЛА над территориями Тульской и Воронежской областей.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля

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