ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников - 23.02.2025 Украина.ру
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ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников
ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников - 23.02.2025 Украина.ру
ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников
Противовоздушной обороной России утром 23 февраля уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.
2025-02-23T10:41
2025-02-23T10:41
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"С 6.00 до 8.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Тульской области и один БпЛА – над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.В предыдущем сообщении Минобороны России от 23 февраля сказано, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БпЛА над территорией Орловской области, четыре БпЛА над территорией Белгородской области, четыре БпЛА над территорией Курской области, три БпЛА – над территорией Липецкой области и по два БпЛА над территориями Тульской и Воронежской областей.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
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новости, россия, орловская область, украина, сво, пво, курская область, белгородская область, воронежская область, липецк, минобороны рф
Новости, Россия, Орловская область, Украина, СВО, ПВО, Курская область, Белгородская область, Воронежская область, Липецк, Минобороны РФ

ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников

10:41 23.02.2025
 
Лелека-100
Лелека-100
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Противовоздушной обороной России утром 23 февраля уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России.
"С 6.00 до 8.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Тульской области и один БпЛА – над территорией Курской области", - сказано в официальном сообщении.
В предыдущем сообщении Минобороны России от 23 февраля сказано, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БпЛА над территорией Орловской области, четыре БпЛА над территорией Белгородской области, четыре БпЛА над территорией Курской области, три БпЛА – над территорией Липецкой области и по два БпЛА над территориями Тульской и Воронежской областей.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
 
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