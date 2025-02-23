https://ukraina.ru/20250223/1061292990.html

Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией

Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией - 23.02.2025 Украина.ру

Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией

Новый потенциальный президент Украины живет в России. А личность и поведение Зеленского вызывают все большее раздражение американской администрации. В этом суть фундаментального расхождения Европы и США в отношении Украины.

2025-02-23T13:03

2025-02-23T13:03

2025-02-23T13:06

русскоязычные

россия

украина

сша

дональд трамп

илон маск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

переговоры

одесса

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон 24 и 27 февраля соответственно. Об этом 20 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.— Скотт, как американцы относятся ко внутренней и внешней политике президента Трампа? Как общество воспринимает перемены в различных сферах?— На данном этапе личная позиция не имеет значения. Нравится вам Трамп или нет, приходится признать, что он вызвал огненный смерч в Вашингтоне. Предпринимаемые им шаги столь радикально отличаются от действий его предшественника, что это можно назвать революцией.Перемены налицо. К добру это или к худу, судить пока еще рановато. Тем не менее ситуация меняется. В этом плане президент честно выполняет предвыборное обещание — систему надо менять.Его сторонники уверены, что коррумпированный истеблишмент, предавая идеалы отцов-основателей, ведет страну и нацию в ложном направлении, исказив само понятие свободы, как его понимали отцы-основатели. Оппоненты, естественно, против, но все согласны в одном — мы находимся в эпицентре революционных преобразований.Что касается иностранных дел, я бы отметил, что в течении трех последних лет мы наблюдали патологически враждебное, провокационное отношение к России, безответственная политика Байдена грозила прямым вовлечением Америки в вооруженный конфликт с русскими.Расхождение по украинской проблеме было стопроцентным. И вот, не прошло и месяца, а мы уже наблюдаем совершенно иной подход к данному вопросу со стороны Трампа, устремленный на дружественные отношения с Россией по завершении конфликта.И это еще один крутой внешнеполитический разворот. За какой-то месяц Трамп успел произвести больше перемен, чем это удавалось кому либо до него в новейшей истории США.— И результатом этих контактов и переговоров в Саудовской Аравии стало сворачивание поддержки украинских формирований, не так ли?— Как я понимаю, на сей раз Штаты прекращают снабжение ВСУ целиком и полностью, поскольку такая политика себя скомпрометировала. Отныне никто не собирается финансировать вооружение украинской стороны.Но сохраняется риск реванша. Например, в случае, если переговорный процесс закончится неудачей, или по какой-либо причине Штаты сочтут его продолжение нецелесообразным, в этом случае Конгресс может возобновить финансовую и военную помощь Украине. Но, опять же, на данном этапе, такое маловероятно.Трамп старается надавить на Украину, подталкивая её к перемирию с Россией, и в данной ситуации прекращение военной помощи является одним из рычагов принуждения к миру.— Тем не менее, британский премьер Кир Стармер во время визита в Вашингтон на будущей неделе грозится представить президенту Трампу некий план. Согласно плану, после подписания мирного соглашения Украины с Россией планируется размещение 30 тысяч военных стран НАТО из Европы в крупнейших городах Украины и её портах; размещение самолётов и ракет США на Украине. Не является ли это провокацией, и как еще следует понимать планы такого рода?— Я думаю, что кремлевским лидерам следует осваивать новые реалии, возникшие с возвращением Трампа в Белый Дом — что касается украинской проблемы и дальнейших отношений между нашими державами.Российские власти ясно дали понять, что не станут смотреть сквозь пальцы на появление натовцев на Украине. И, говоря откровенно, в этом щекотливом вопросе мнение администрации Трампа совпадает с позицией России. Там понимают, что это будет выглядеть как провокация.По-моему, одним из пунктов в плане Стармера является требование подкрепления натовской группировки американскими солдатами. И насколько мне известно, наш министр обороны уже заявил о недопустимости подобного симбиоза. Это убивает инициативу Страмера в зародыше.Кроме того, относительно Украины имеют место серьезные разногласия между Британией, Францией, Германией и США. Европейцы признают легитимность режима Зелинского и поддерживают его, отводя России роль "злодея". Администрация Трампа рассматривает данный вопрос более скрупулезно, признавая законность российских претензий к враждебному соседу. С этим надо считаться.Кроме того сама личность и поведение Зелинского вызывают все большее раздражение американской администрации. В этом суть фундаментального расхождения Европы и США в отношении Украины.И я не думаю, что Стармеру удастся его преодолеть в ходе своего визита. Английский премьер будет огорчен отказом Трампа от участия в каких-либо авантюрах, способных подорвать его сближение с Россией во имя мира и стабильности.— В таком случае, возможна ли длительная поддержка украинского режима Европой без американского участия?— Нет. Реальность такова, что у Европы недостаточно военной мощи для самостоятельных действий. И европейцы признают, что претендовать на лидерство они могут только при поддержке США, без которых они мало на что способны, в том числе и на дислокацию своего контингента на Украине.Европа не в том положении, чтобы снабжать оружием Украину ради продолжения конфликта, который администрация Трампа явно не заинтересована продлевать.Мы хотим, чтобы этот конфликт завершился. А в пользу его окончания свидетельствуют реальные военные успехи русских, позволяющие им диктовать свои условия. И на данном этапе, реальность такой развязки мне кажется очевидна.— Что на ваш взгляд Россия может предложить лично Илону Маску, чтобы он, в свою очередь, отключил Starlink на Украине?— Лично Маску? Видите ли, ему лично Россия не может предложить ничего, поскольку Илон Маск частное лицо, а не представитель правительства США. Всё, что может быть осуществимо, должно быть согласовано с руководством, а не с рядовыми гражданами.Такие вопросы решаются на государственном уровне. Оказывать давление на Украину должен правительственный аппарат, а Илон Маск всего лишь индивидуум, ни в коей степени не уполномоченный влиять на решение проблем такого масштаба, в том числе и вопросов, касающихся госбезопасности Соединенных Штатов.— Еще одна тема. В российских социальных сетях дискутируют о возвращении Одессы в состав России, без которого мирное соглашение якобы будет выглядеть как капитуляция РФ. Дескать, русские выйдут победителями, только отстояв город-герой Одессу. Какова, по-вашему, вероятность такого исхода переговоров?— Это скорее вопрос к российскому руководству. Ему решать, готово ли оно пожертвовать Одессой ради мирной сделки.Как я понимаю, российская сторона изначально подчеркивала, что сражается не ради территориальных претензий. Что единственная причина освобождения Херсонской и Запорожской областей — это защита русскоязычного населения данных территорий от спонсируемых Западом укронацистов. Результаты референдумов, проведенных в этих регионах, подтверждают целесообразность такого решения.Проблема в том, что Одесса на данный момент еще не освобождена, и дальнейшие шаги в этом направлении могут дать Западу повод для обвинений в "захватническом" характере спецоперации. То есть, притязания на Одессу и Харьков, боюсь, для Запада, пока неприемлемы.Русским следует решать самостоятельно, что для них важнее. Мне понятна ваша обеспокоенность судьбой русскоязычного населения, и я в курсе, что Одесса исторически является русским городом, но опять же, эта война никогда не была битвой за территории, поэтому признание её таковой коренным образом искажает формат переговоров.Мне кажется, в данном случае, Россия должна настаивать на соблюдении прав русскоязычного населения в вопросах языка и веры. И мне кажется, такую позицию администрация США готова поддержать.В то время как присоединение дальнейших территорий едва ли встретит понимание, поскольку оно противоречит тому, что было сказано Владимиром Путиным о целях спецоперации изначально.— Вопрос о смене украинского руководства — один из главных в диалоге Москвы с Вашингтоном, поскольку обе стороны пока не видят фигуру, подходящую для замены Зеленского на посту президента для подписания мирных соглашений. Кого лично вы видите в качестве лидера Украины?— Одно могу сказать, и Штаты, и Россия, похоже, едины во мнении, что Зеленский не является легитимной стороной переговоров, у него попросту нет на то конституционного права.Русским нужен такой партнер, с которым можно было бы сотрудничать уже и в мирное время с учетом национально-политических интересов России. Возможно, это будет кто-то из ныне проживающих в России оппозиционных политиков с Украины.Приоритетной для России является послевоенная денацификация. А это процесс, требующий внесения соответствующих изменений в конституцию, изменения всей официальной идеологии, что осуществимо только под руководством подходящего лидера.И, как мне кажется, если такой лидер будет приведен к власти без нарушения норм демократии, его пророссийская ориентация не вызовет нареканий со стороны США.Но такие перестановки следует делать аккуратно, скажем так, с уважением к фундаментальным демократическим ценностям. Не думаю, что Америка будет в восторге, если новую Украину возглавит очевидный фаворит Кремля. Словом, вопрос деликатный, но решаемый — "волеизъявление украинского народа", и всё такое.Тем временем Зеленский понимает, что тактически ему нужно покориться Трампу, чтобы продлить благоденствие. Но, отдав всё, он окажется не более нужным США, чем афганцы, которые цеплялись за шасси улетающих американских самолетов. Об этом, в интервью Дмитрий Краснов: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция.

https://ukraina.ru/20250220/1061209232.html

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Анна Черкасова

русскоязычные, россия, украина, сша, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, переговоры, одесса, британия, политика, интервью