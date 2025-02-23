https://ukraina.ru/20250223/1061292830.html

Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами

Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами - 23.02.2025 Украина.ру

Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами

Сотрудники Следованного комитета России продолжают славные традиции предков и ведут непримиримую борьбу с нацистами. Об этом в опубликованном 23 февраля поздравлении с Днём защитника Отечества заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

2025-02-23T12:42

2025-02-23T12:42

2025-02-23T12:42

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александр бастрыкин

ск рф

следственный комитет

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праздники

криминал

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"2025 год – это год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Также он объявлен Президентом России Годом защитника Отечества как дань уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции. Продолжая славные традиции предков, исполненные такой же силой духа и отвагой, они встали на защиту соотечественников и также, как деды и прадеды, ведут непримиримую борьбу с нацистами", - заявил глава СК РФ.Он отметил, что Следственный комитет России играет важную роль в обеспечении законности и правопорядка в обществе, соблюдения прав и законных интересов наших сограждан. Среди сотрудников ведомства немало тех ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов, участников СВО.Председатель следственного ведомства также обратил внимание на память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.В поздравлении с Днём защитника Отечества глава Следкома отметил, что слова бесконечной благодарности адресованы ветеранам Великой Отечественной войны и иных военных конфликтов."Их героический жизненный путь, бесценный опыт и мудрость служат самым верным и достойным ориентиром для каждого из нас", - подчеркнул Бастрыкин.Он также заверил, что ведомство активно участвует в воспитании молодого поколения, поддерживая патриотические инициативы и проекты. Бастрыкин поблагодарил ветеранов за колоссальный вклад в общее дело воспитания молодых специалистов, укрепления в них духа патриотизма, принципов морали и нравственности.Сотрудники СК РФ бессменно находятся на передовой в борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, напомнил глава ведомства. Он пожелал коллегам, чтобы праздник 23 февраля стал для источником новых сил и вдохновения в служении Отечеству.Ранее в новостях: "Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля

https://ukraina.ru/20250223/1061291553.html

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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, 23 февраля, праздники, криминал