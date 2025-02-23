Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами - 23.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250223/1061292830.html
Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами - 23.02.2025 Украина.ру
Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
Сотрудники Следованного комитета России продолжают славные традиции предков и ведут непримиримую борьбу с нацистами. Об этом в опубликованном 23 февраля поздравлении с Днём защитника Отечества заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
2025-02-23T12:42
2025-02-23T12:42
новости
россия
александр бастрыкин
ск рф
следственный комитет
23 февраля
праздники
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/17/1061292710_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de64954469a835b6995e86bddeb674cf.jpg
"2025 год – это год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Также он объявлен Президентом России Годом защитника Отечества как дань уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции. Продолжая славные традиции предков, исполненные такой же силой духа и отвагой, они встали на защиту соотечественников и также, как деды и прадеды, ведут непримиримую борьбу с нацистами", - заявил глава СК РФ.Он отметил, что Следственный комитет России играет важную роль в обеспечении законности и правопорядка в обществе, соблюдения прав и законных интересов наших сограждан. Среди сотрудников ведомства немало тех ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов, участников СВО.Председатель следственного ведомства также обратил внимание на память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.В поздравлении с Днём защитника Отечества глава Следкома отметил, что слова бесконечной благодарности адресованы ветеранам Великой Отечественной войны и иных военных конфликтов."Их героический жизненный путь, бесценный опыт и мудрость служат самым верным и достойным ориентиром для каждого из нас", - подчеркнул Бастрыкин.Он также заверил, что ведомство активно участвует в воспитании молодого поколения, поддерживая патриотические инициативы и проекты. Бастрыкин поблагодарил ветеранов за колоссальный вклад в общее дело воспитания молодых специалистов, укрепления в них духа патриотизма, принципов морали и нравственности.Сотрудники СК РФ бессменно находятся на передовой в борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, напомнил глава ведомства. Он пожелал коллегам, чтобы праздник 23 февраля стал для источником новых сил и вдохновения в служении Отечеству.Ранее в новостях: "Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
https://ukraina.ru/20250223/1061291553.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/17/1061292710_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_be3c5ac00b6a4eda3cd0e14e6b96e9d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, 23 февраля, праздники, криминал
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, СК РФ, Следственный комитет, 23 февраля, праздники, криминал

Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами

12:42 23.02.2025
 
глава СК РФ Александр Бастрыкин
глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать в
ДзенTelegram
Сотрудники Следованного комитета России продолжают славные традиции предков и ведут непримиримую борьбу с нацистами. Об этом в опубликованном 23 февраля поздравлении с Днём защитника Отечества заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"2025 год – это год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Также он объявлен Президентом России Годом защитника Отечества как дань уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции. Продолжая славные традиции предков, исполненные такой же силой духа и отвагой, они встали на защиту соотечественников и также, как деды и прадеды, ведут непримиримую борьбу с нацистами", - заявил глава СК РФ.
Он отметил, что Следственный комитет России играет важную роль в обеспечении законности и правопорядка в обществе, соблюдения прав и законных интересов наших сограждан. Среди сотрудников ведомства немало тех ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов, участников СВО.
"Сотрудники ведомства достойно несут службу в зоне проведения специальной военной операции. Ежедневно рискуя жизнью, наши следователи, криминалисты и эксперты продолжают фиксировать и расследовать преступления вооруженных формирований Украины, обеспечивают правопорядок в новых регионах, оказывают гуманитарную помощь населению, способствуют возвращению мирной жизни в исторические регионы России", - отметил глава СК РФ.
Председатель следственного ведомства также обратил внимание на память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
"К сожалению, мы несем потери и в своих рядах, - констатировал глава СК. - Подвиг наших товарищей, их героизм, преданность интересам Отечества и верность долгу останутся примером и образцом служебной доблести для всех сотрудников ведомства".
В поздравлении с Днём защитника Отечества глава Следкома отметил, что слова бесконечной благодарности адресованы ветеранам Великой Отечественной войны и иных военных конфликтов.
"Их героический жизненный путь, бесценный опыт и мудрость служат самым верным и достойным ориентиром для каждого из нас", - подчеркнул Бастрыкин.
Он также заверил, что ведомство активно участвует в воспитании молодого поколения, поддерживая патриотические инициативы и проекты. Бастрыкин поблагодарил ветеранов за колоссальный вклад в общее дело воспитания молодых специалистов, укрепления в них духа патриотизма, принципов морали и нравственности.
Празднование Дня защитника Отечества в регионах России - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
09:30
"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраляДата 23 февраля наполнена особым символизмом в Год защитника Отечества. Об этом в воскресенье 23 февраля заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Сотрудники СК РФ бессменно находятся на передовой в борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, напомнил глава ведомства. Он пожелал коллегам, чтобы праздник 23 февраля стал для источником новых сил и вдохновения в служении Отечеству.
Ранее в новостях: "Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
 
НовостиРоссияАлександр БастрыкинСК РФСледственный комитет23 февраляпраздникикриминал
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:12Что подарили бойцы ВС России боевикам ВСУ на 23 февраля: наш эксклюзив из Белгородской области
13:57Россия не торгует своими территориями и готова к мирным переговорам по Украине - Песков
13:37Военным связистам группировки войск "Восток" вручили государственные и ведомственные награды
13:03Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией
13:02"Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России
13:01Стармер и Макрон предлагают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 февраля
12:42Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
12:12Макрон и Стармер готовят сценарий третьей мировой войны - Advance
12:00"Вокруг Булгакова": мастер на службе дьяволу
11:38Аллею героев СВО открыли в Сочи
10:54Главы МИД России и Турции лично обсудят конфликты в Сирии и на Украине
10:41ПВО России за утро уничтожила 10 украинских беспилотников
10:07"Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
09:30"Враг будет уничтожен. Правда восторжествует": Медведев поздравил соотечественников с 23 февраля
09:27Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
08:22"Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы
08:14В ожидании новой Руины. Украинские эксперты и политики о сценариях будущего
08:02День рождения РККА: откуда пошёл День защитника Отечества
08:00В ряды ВСУ будут идти целыми деревнями: Киселев объяснил, почему украинцы “повалят” в армию
07:45Скоробогатый предположил, какая “обманка” прячется в заявлении Трампа о низком рейтинге Зеленского
Лента новостейМолния