https://ukraina.ru/20250223/1061292830.html
Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами - 23.02.2025 Украина.ру
Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
Сотрудники Следованного комитета России продолжают славные традиции предков и ведут непримиримую борьбу с нацистами. Об этом в опубликованном 23 февраля поздравлении с Днём защитника Отечества заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
2025-02-23T12:42
2025-02-23T12:42
2025-02-23T12:42
новости
россия
александр бастрыкин
ск рф
следственный комитет
23 февраля
праздники
криминал
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"2025 год – это год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Также он объявлен Президентом России Годом защитника Отечества как дань уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции. Продолжая славные традиции предков, исполненные такой же силой духа и отвагой, они встали на защиту соотечественников и также, как деды и прадеды, ведут непримиримую борьбу с нацистами", - заявил глава СК РФ.Он отметил, что Следственный комитет России играет важную роль в обеспечении законности и правопорядка в обществе, соблюдения прав и законных интересов наших сограждан. Среди сотрудников ведомства немало тех ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов, участников СВО.Председатель следственного ведомства также обратил внимание на память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.В поздравлении с Днём защитника Отечества глава Следкома отметил, что слова бесконечной благодарности адресованы ветеранам Великой Отечественной войны и иных военных конфликтов."Их героический жизненный путь, бесценный опыт и мудрость служат самым верным и достойным ориентиром для каждого из нас", - подчеркнул Бастрыкин.Он также заверил, что ведомство активно участвует в воспитании молодого поколения, поддерживая патриотические инициативы и проекты. Бастрыкин поблагодарил ветеранов за колоссальный вклад в общее дело воспитания молодых специалистов, укрепления в них духа патриотизма, принципов морали и нравственности.Сотрудники СК РФ бессменно находятся на передовой в борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, напомнил глава ведомства. Он пожелал коллегам, чтобы праздник 23 февраля стал для источником новых сил и вдохновения в служении Отечеству.Ранее в новостях: "Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля
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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, 23 февраля, праздники, криминал
Глава СК РФ поздравил сослуживцев, ведущих непримиримую борьбу с нацистами
Сотрудники Следованного комитета России продолжают славные традиции предков и ведут непримиримую борьбу с нацистами. Об этом в опубликованном 23 февраля поздравлении с Днём защитника Отечества заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"2025 год – это год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Также он объявлен Президентом России Годом защитника Отечества как дань уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции. Продолжая славные традиции предков, исполненные такой же силой духа и отвагой, они встали на защиту соотечественников и также, как деды и прадеды, ведут непримиримую борьбу с нацистами", - заявил глава СК РФ.
Он отметил, что Следственный комитет
России играет важную роль в обеспечении законности и правопорядка в обществе, соблюдения прав и законных интересов наших сограждан. Среди сотрудников ведомства немало тех ветеранов боевых действий, воинов-интернационалистов, участников СВО.
"Сотрудники ведомства достойно несут службу в зоне проведения специальной военной операции. Ежедневно рискуя жизнью, наши следователи, криминалисты и эксперты продолжают фиксировать и расследовать преступления вооруженных формирований Украины, обеспечивают правопорядок в новых регионах, оказывают гуманитарную помощь населению, способствуют возвращению мирной жизни в исторические регионы России", - отметил глава СК РФ.
Председатель следственного ведомства также обратил внимание на память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
"К сожалению, мы несем потери и в своих рядах, - констатировал глава СК. - Подвиг наших товарищей, их героизм, преданность интересам Отечества и верность долгу останутся примером и образцом служебной доблести для всех сотрудников ведомства".
В поздравлении с Днём защитника Отечества глава Следкома отметил, что слова бесконечной благодарности адресованы ветеранам Великой Отечественной войны и иных военных конфликтов.
"Их героический жизненный путь, бесценный опыт и мудрость служат самым верным и достойным ориентиром для каждого из нас", - подчеркнул Бастрыкин.
Он также заверил, что ведомство активно участвует в воспитании молодого поколения, поддерживая патриотические инициативы и проекты. Бастрыкин поблагодарил ветеранов за колоссальный вклад в общее дело воспитания молодых специалистов, укрепления в них духа патриотизма, принципов морали и нравственности.
Сотрудники СК РФ бессменно находятся на передовой в борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями, напомнил глава ведомства. Он пожелал коллегам, чтобы праздник 23 февраля стал для источником новых сил и вдохновения в служении Отечеству.