https://ukraina.ru/20250223/1061183543.html

До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром

До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром - 23.02.2025 Украина.ру

До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром

Если российская армия подавит ВСУ в районе Часов Яра или Терн, это не обязательно разовьется в какой-то успех. ВС РФ лишь немного раздвинут некий плацдарм, но до первой “зеленки” весной все останется в прежних позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев

2025-02-23T05:30

2025-02-23T05:30

2025-02-23T05:30

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константиновка

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По его словам, взятие Часов Яра открывает российским подразделениям выход к Краматорску и Славянску.“И вот между ними будет окно, через которое мы сможем проламывать оборону ВСУ. Тем более, там уже заканчивается Донецкий кряж с его сложной местностью. Там уже можно будет применять больше бронетехники”, — добавил эксперт.Он также заметил, что на данный момент в районе Часов Яра или Терн это сделать сложно.То есть, если российская армия и подавит ВСУ где на этом участке, это не значит, что сложившаяся ситуация разовьется в какой-то успех, подчеркнул собеседник издания. По его мнению, ВС РФ лишь немного раздвинут какой-то плацдарм, но до первой “зеленки” весной все останется в прежних позициях.Между тем в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко отметил, что ликвидация противника в Часовом Яре позволит подразделениям российских группировок продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.Перед ВС России стоит немалое количество задач, которое соразмерны друг другу по значимости. Подробнее о том, на что в первую очередь стоит обращаться внимание российской армии на всех направлениях — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до ДзержинскаПолный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ

https://ukraina.ru/20250215/1061000988.html

россия

дзержинск (торецк)

константиновка

часов яр

харьковская область

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новости, россия, дзержинск (торецк), константиновка, часов яр, вооруженные силы украины, вс рф, сво, харьковская область, харьков