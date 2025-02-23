До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром
Если российская армия подавит ВСУ в районе Часов Яра или Терн, это не обязательно разовьется в какой-то успех. ВС РФ лишь немного раздвинут некий плацдарм, но до первой “зеленки” весной все останется в прежних позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
По его словам, взятие Часов Яра открывает российским подразделениям выход к Краматорску и Славянску.
“И вот между ними будет окно, через которое мы сможем проламывать оборону ВСУ. Тем более, там уже заканчивается Донецкий кряж с его сложной местностью. Там уже можно будет применять больше бронетехники”, — добавил эксперт.
Он также заметил, что на данный момент в районе Часов Яра или Терн это сделать сложно.
“Да, танк или БМП выезжают, но в основном под прикрытием артиллерии стараются продвинуться наши штурмовики. Более того, ВСУ бросают туда много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг также минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания, что, опять же, замедляет продвижение наших войск”, — объяснил Киселев.
То есть, если российская армия и подавит ВСУ где на этом участке, это не значит, что сложившаяся ситуация разовьется в какой-то успех, подчеркнул собеседник издания. По его мнению, ВС РФ лишь немного раздвинут какой-то плацдарм, но до первой “зеленки” весной все останется в прежних позициях.
Между тем в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко отметил, что ликвидация противника в Часовом Яре позволит подразделениям российских группировок продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.
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