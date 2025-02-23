До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром - 23.02.2025 Украина.ру
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До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром
До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром - 23.02.2025 Украина.ру
До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром
Если российская армия подавит ВСУ в районе Часов Яра или Терн, это не обязательно разовьется в какой-то успех. ВС РФ лишь немного раздвинут некий плацдарм, но до первой “зеленки” весной все останется в прежних позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-23T05:30
2025-02-23T05:30
новости
россия
дзержинск (торецк)
константиновка
часов яр
вооруженные силы украины
вс рф
сво
харьковская область
харьков
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По его словам, взятие Часов Яра открывает российским подразделениям выход к Краматорску и Славянску.“И вот между ними будет окно, через которое мы сможем проламывать оборону ВСУ. Тем более, там уже заканчивается Донецкий кряж с его сложной местностью. Там уже можно будет применять больше бронетехники”, — добавил эксперт.Он также заметил, что на данный момент в районе Часов Яра или Терн это сделать сложно.То есть, если российская армия и подавит ВСУ где на этом участке, это не значит, что сложившаяся ситуация разовьется в какой-то успех, подчеркнул собеседник издания. По его мнению, ВС РФ лишь немного раздвинут какой-то плацдарм, но до первой “зеленки” весной все останется в прежних позициях.Между тем в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко отметил, что ликвидация противника в Часовом Яре позволит подразделениям российских группировок продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.Перед ВС России стоит немалое количество задач, которое соразмерны друг другу по значимости. Подробнее о том, на что в первую очередь стоит обращаться внимание российской армии на всех направлениях — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до ДзержинскаПолный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
https://ukraina.ru/20250215/1061000988.html
россия
дзержинск (торецк)
константиновка
часов яр
харьковская область
харьков
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дзержинск (торецк), константиновка, часов яр, вооруженные силы украины, вс рф, сво, харьковская область, харьков
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Константиновка, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, Харьковская область, Харьков

До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром

05:30 23.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Если российская армия подавит ВСУ в районе Часов Яра или Терн, это не обязательно разовьется в какой-то успех. ВС РФ лишь немного раздвинут некий плацдарм, но до первой “зеленки” весной все останется в прежних позициях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
По его словам, взятие Часов Яра открывает российским подразделениям выход к Краматорску и Славянску.
“И вот между ними будет окно, через которое мы сможем проламывать оборону ВСУ. Тем более, там уже заканчивается Донецкий кряж с его сложной местностью. Там уже можно будет применять больше бронетехники”, — добавил эксперт.
Он также заметил, что на данный момент в районе Часов Яра или Терн это сделать сложно.
“Да, танк или БМП выезжают, но в основном под прикрытием артиллерии стараются продвинуться наши штурмовики. Более того, ВСУ бросают туда много мин: как управляемых, так и бесконтактных. При отходе враг также минирует частный сектор, сельскохозяйственные угодья и административные здания, что, опять же, замедляет продвижение наших войск”, — объяснил Киселев.
То есть, если российская армия и подавит ВСУ где на этом участке, это не значит, что сложившаяся ситуация разовьется в какой-то успех, подчеркнул собеседник издания. По его мнению, ВС РФ лишь немного раздвинут какой-то плацдарм, но до первой “зеленки” весной все останется в прежних позициях.
Между тем в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко отметил, что ликвидация противника в Часовом Яре позволит подразделениям российских группировок продвигаться к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.
Перед ВС России стоит немалое количество задач, которое соразмерны друг другу по значимости. Подробнее о том, на что в первую очередь стоит обращаться внимание российской армии на всех направлениях — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
15 февраля, 05:15
Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия ДзержинскаСейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром украинских формирований. Возможно, будут проходить две таких операции одновременно
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)КонстантиновкаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныВС РФСВОХарьковская областьХарьков
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово
05:30До весны на прежних позициях: полковник Киселев о продвижении ВС РФ под Часов Яром
05:15Военные, политики, пропагандисты: Скоробогатый назвал коалиции главных оппонентов Зеленского
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