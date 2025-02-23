"Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России
Российские военнослужащие достойно служат Отечеству. Об этом 23 февраля на церемонии награждения Героев России заявил президент Владимир Путин.
Церемония награждения сотрудников Министерства обороны и Росгвардии государственными наградами Российской Федерации состоялась 23 февраля в Кремле.
Президент России выступил на церемонии с приветствием к военнослужащим и поздравлением с Днём защитника Отечества. Путин поздравил их с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений сражавшихся за Родину предков.
В этот день, сказал президент, в России с особым искренним чувством говорят о ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, а также обо всех, кто связал свою жизнь с Вооружёнными Силами, с решением важнейших задач обеспечения национальной безопасности, защиты жизни, прав и свобод граждан. В этот день вспоминают героев Отечества, сейчас находящихся в боевом строю.
"Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов, - констатировал Путин. - Проявляя мужество, они, вы стоите на страже России, отважно боритесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа".
Путин отметил, что 23 февраля в Кремле чествуют людей исключительной доблести, верности и чести.
"Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам "Золотые звёзды" Героев Российской Федерации, - сказал Президент. - Все вы по праву удостоены этого высокого звания. Ваша служба связана с решением боевых задач, с продвижением наших войск на самых сложных рубежах и стратегических направлениях. Она сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью за личный состав вверенных вам подразделений, за ваших боевых товарищей, за мирных жителей наших городов и сёл".
Среди награждаемых в Кремле, отметил глава государства, находятся солдаты и офицеры, которые несут ратную вахту с первых дней, месяцев специальной военной операции. В частности - командиры штурмовых групп и специальных соединений, офицеры войск национальной гвардии, операторы дронов, сапёры, разведчики.
"Все вы достойно проходите через очень тяжелые испытания, проявляете себя как высочайшие профессионалы, мужественные люди, патриоты России, - отметил президент. - Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей. Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества. Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне".
Глава государства поздравил военнослужащих с присуждением высокого звания Героя России и пожелал им дальнейших успехов в службе. Он попросил их передать самые искренние слова поддержки и благодарности семьям, родным и близким.
"Вручал сейчас – смотрелся перед вашими глазами Пётр Великий, здесь и другие главы государства Российского, в прежние времена возглавлявшие нашу страну. Под их командованием воевали наши предки, добивались выдающихся результатов, блестящих побед во имя Отечества. И мы пользуемся всем тем, что нам оставили наши отцы и деды, прадеды, - сказал Путин после награждения. - Хочу вам сказать – вы делаете это достойно".
Российский лидер снова поблагодарил награждённых за их ратный труд и подвиги от имени российского народа, от имени России.