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"Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России

"Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России - 23.02.2025 Украина.ру

"Вы делаете это достойно": Путин выступил с речью на церемонии награждения Героев России

Российские военнослужащие достойно служат Отечеству. Об этом 23 февраля на церемонии награждения Героев России заявил президент Владимир Путин.

2025-02-23T13:02

2025-02-23T13:02

2025-02-23T13:02

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Церемония награждения сотрудников Министерства обороны и Росгвардии государственными наградами Российской Федерации состоялась 23 февраля в Кремле.Президент России выступил на церемонии с приветствием к военнослужащим и поздравлением с Днём защитника Отечества. Путин поздравил их с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений сражавшихся за Родину предков.В этот день, сказал президент, в России с особым искренним чувством говорят о ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, а также обо всех, кто связал свою жизнь с Вооружёнными Силами, с решением важнейших задач обеспечения национальной безопасности, защиты жизни, прав и свобод граждан. В этот день вспоминают героев Отечества, сейчас находящихся в боевом строю.Путин отметил, что 23 февраля в Кремле чествуют людей исключительной доблести, верности и чести.Среди награждаемых в Кремле, отметил глава государства, находятся солдаты и офицеры, которые несут ратную вахту с первых дней, месяцев специальной военной операции. В частности - командиры штурмовых групп и специальных соединений, офицеры войск национальной гвардии, операторы дронов, сапёры, разведчики.Глава государства поздравил военнослужащих с присуждением высокого звания Героя России и пожелал им дальнейших успехов в службе. Он попросил их передать самые искренние слова поддержки и благодарности семьям, родным и близким.Российский лидер снова поблагодарил награждённых за их ратный труд и подвиги от имени российского народа, от имени России.Ранее в новостях: "Мы опираемся на вековые победные традиции": президент России поздравил соотечественников с 23 февраля

россия

кремль

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новости, россия, кремль, владимир путин, росгвардия, минобороны, 23 февраля, праздники, награда, армия, сво, ветераны