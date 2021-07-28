Президент Украины Владимир Зеленский заочно попросил Россию отсоединить Крым и отказаться от истории. Об этом 28 июля он заявил в обращении по случаю празднования 1033-летия со Дня Крещения Руси, которое обнародовал Офис президента Украины на своем сайте

«Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил он.

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Ранее украинский лидер перечислил ряд исторических памяток на Украине, после чего напомнил, что в киевской церкви Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, погребен сын Владимира Мономаха, основатель Москвы великий князь киевский Юрий Долгорукий.

27 июля в Киеве состоялся крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. В течение трех дней будет проходить молебен.