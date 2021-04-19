Командующий так называемой Украинской добровольческой армией, бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош не исключает, что РФ может захотеть присоединить Донбасс. Об этом он сказал в интервью «Обозревателю» 19 апреля

Ярош подписался на TikTok и кое-что там нашел © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Путин может сделать некое заявление в связи с этим в своем обращении к Федеральному Собранию 21 апреля.

При этом Украине пока нечем отвечать на подобные возможные инициативы, посетовал он.

«И помешать ему каким-то образом мы не можем. Пока что для того, чтобы пойти на штурм Москвы, сил у нас недостаточно. Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое время», — заявил Ярош.

Однако более вероятно подписание некоего договора по образцу южноосетинского, абхазского или приднестровского варианта, предположил Ярош.

Ранее Ярош высказался в поддержку санкционной политики президента Владимира Зеленского и призвал зачистить власть и силовые структуры Украины от «агентов Путина».

*Деятельность организации запрещена в РФ.