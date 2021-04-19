Ярош отметил, что Украина не сможет что-то противопоставить России, если ее власти захотят признать республики Донбасса или присоединить их к России. Он предположил, что глава РФ Владимир Путин может сделать некое заявление в связи с этим в своем обращении к Федеральному Собранию 21 апреля.
При этом Украине пока нечем отвечать на подобные возможные инициативы, посетовал он.
«И помешать ему каким-то образом мы не можем. Пока что для того, чтобы пойти на штурм Москвы, сил у нас недостаточно. Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое время», — заявил Ярош.
Однако более вероятно подписание некоего договора по образцу южноосетинского, абхазского или приднестровского варианта, предположил Ярош.
Ранее Ярош высказался в поддержку санкционной политики президента Владимира Зеленского и призвал зачистить власть и силовые структуры Украины от «агентов Путина».
*Деятельность организации запрещена в РФ.
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