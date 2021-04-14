Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня 14 апреля

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило шесть раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 42 единиц», — заявили в СЦКК.

По словам представительства, в зоне обстрела со стороны украинских силовиков оказалась Горловка, Зайцево, поселок Луганское, Весёлое, Ленинское.

С конца февраля в Донбассе началось обострение военного конфликта, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки.

В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими военными © REUTERS, Oleksandr Klymenko Даниил Безсонов в интервью изданию Украина.ру сообщил, что украинские военные готовят масштабное наступление на Донецк и Луганск, которое начнется до 2 мая.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.