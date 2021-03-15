Христианско-демократический союз (ХДС), входящий в правящую в Германии коалицию, занял вторые места на парламентских выборах в двух федеральных землях. В обоих случаях партия показала худший результат в этих регионах за всю историю, сообщило 14 марта издание Die Welt

Рар пояснил, почему Меркель взялась за конфликт в Донбассе © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По предварительным данным, ХДС набрала 26% в первом регионе, что почти на 6% меньше, чем в 2016 году, и 23% во втором, этот показатель на 4% хуже, чем пятью годами ранее.

Известно, что в Баден-Вюртемберге первое место заняла партия «Зеленые» с результатом около 32% голосов, третьими идет правая «Альтернатива для Германии», за которую проголосовали 10% избирателей. В Рейнланд-Пфальце лидируют социал-демократы (34%), AfD («Альтернатива для Германии») набрали 10%, «Зеленые» — 8%.

В январе в Германии избрали нового преемника Ангелы Меркель на пост нового председателя партии ХДС. Им стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. На съезде делегатов ХДС Лашет заявил, что не позволит правым террористам разжигать протесты и волнения в Германии. Он вспомнил прошлогодние события, когда в Берлине начались протестные акции из-за введенных властями ограничений по коронавирусу. По его словам, тогда люди, среди которых были замечены и представители правого экстремизма, пытались ворваться в здание парламента. В заключение Лашет призвал Германию защищаться от всяческих проявлений ненависти.