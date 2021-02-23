В идеале Белоруссия должна стать парламентско-президентской республикой, где премьер является относительно самостоятельной фигурой и назначается парламентом. Но на данном этапе ни власть, ни страна не готовы к столь резкому переходу. Об этом рассказал один из лидеров пророссийской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: В Беларуси надо воспользоваться паузой и провести реформы © из личного архива Сергея Луща

«Работу надо начинать с формирования новых, современных партий. Для чего следует упростить схему партийного строительства, например снизить численность учредителей партии до 500 человек и проводить выборы по смешанной системе», — указал Лущ.

Также, по его мнению, желательно, чтобы президент передал часть своих полномочий парламенту, который начнет курировать экономический блок вопросов, а контроль за силовыми ведомствами в переходный период должен остаться у президента.

Вообще менять надо много чего, и процесс реформирования политической системы может растянуться на продолжительный период, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.