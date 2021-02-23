Ранее Лукашенко призвал частный бизнес работать во благо государства и пообещал, что «спуску не будет» за отступление от этой линии.
Эксперт отметил, что Лукашенко иной раз может своеобразно охарактеризовать бизнес или обидеть на словах, но на практике никто не отрицает в Минске роль частного сектора.
«И никто не отрицает, что возврат в прежние времена, когда в Минске было десять государственных ресторанов и 45 государственных кафе… Никому это не надо, в том числе и Александру Григорьевичу», — уверен Межевич.
Специалист добавил, что объективно в последние годы экономические модели России и Белоруссии сближаются, хотя и не так быстро, как кому-то хотелось бы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.