Несмотря на все стереотипы о сохранении в Белоруссии социалистического государства, президент Александр Лукашенко никогда не отказывался от роли частного сектора. Об этом рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич о Всебелорусском собрании и перспективах Союзного государства: Будем относиться к этому с осторожным оптимизмом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что Лукашенко иной раз может своеобразно охарактеризовать бизнес или обидеть на словах, но на практике никто не отрицает в Минске роль частного сектора.

«И никто не отрицает, что возврат в прежние времена, когда в Минске было десять государственных ресторанов и 45 государственных кафе… Никому это не надо, в том числе и Александру Григорьевичу», — уверен Межевич.

Специалист добавил, что объективно в последние годы экономические модели России и Белоруссии сближаются, хотя и не так быстро, как кому-то хотелось бы.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.