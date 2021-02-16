Создается впечатление, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко уже нет той поддержки у населения, что была раньше. Поэтому если к власти придет его преемник, то нового главу государства могут не принять. Об этом рассказал белорусский журналист Василий Малашенков в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия: Есть ли жизнь после Лукашенко?

«Таких людей много, не буду называть их фамилии. Пока они просто боятся. Если им докажут, что это безопасный процесс, то на выборах могут появиться новые лица», — рассуждает Малашенков.

Журналист добавил, что более точные оценки дать трудно, поскольку экспертное сообщество не доверяет государственной социологии, потому что она ангажирована, а так называемую независимую социологию организуют противники режима.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.