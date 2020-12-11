У белорусского общества много раздражителей, и внутриполитический кризис усиливается, считает журналист Василий Малашенков

Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Белоруссия закрывается от внешнего мира. Запрет на выезд из страны вступит в силу через 10 дней. По официальной версии, эта мера призвана ограничить распространение коронавирусной инфекции. Однако еще весной Александр Лукашенко называл закрытие границ в качестве способа профилактики «несусветной глупостью».

- Василий, на ваш взгляд, чем вызвано это решение официального Минска?

— До выборов была риторика, что ограничения излишни, так как не нравятся населению. После выборов уже можно не искать популярности у населения, поэтому ограничения могут вводиться. Тем более что вторая волна более серьезная. Сопутствующая причина — закрыть выезд людей на работу за границу. Но на российском направлении закрыть выезд невозможно, потому что контроль осуществляется на внутренних пунктах пропуска. Налажен целый бизнес по переправке людей в Псковскую и Новгородскую области. Кроме того, продолжают летать самолеты, так что полностью границы не закрыты. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

- А полный локдаун по украинскому образцу может быть введен в Белоруссии?

— У нас вводились только легкие ограничения, но даже с ними часть бизнесов сильно пострадала. У нас не хватит финансовой подушки безопасности, чтобы это сделать. Полный локдаун будет означать конец ряда бизнесов.

- Как обстоит ситуация с протестами против президента Лукашенко?

— Происходит радикализация протестов, и некоторые люди перестали на них ходить, так как не готовы к стычкам с милицией, но они остаются протестным электоратом. Протесты остаются достаточно многочисленными по белорусским меркам, но их нельзя сравнить с тем, что происходило летом и в начале сентября.

— Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. К чему это может привести?

— Уже многие задумались над тем, что это будет слив реформы. Но когда потеплеет, люди, возможно, опять начнут выходить массово либо появится еще какая-то форма протеста. Закрытие границ очень напрягает людей.

Приказано забыть: почему в Минске не расследуют гибель Александра Тарайковского © AP, Mstyslav Chernov, File

Плюс начались разговоры о пенсионной реформе. У нас происходит ступенчатое повышение пенсионного возраста, каждый январь пенсионный возраст повышается на полгода. Это и так непопулярная мера, а еще хотят что-то поменять в выплатах. Пенсионную реформу озвучивают мутно, и люди не понимают, что конкретно предлагается. Эта тема чувствительная и нервирует людей. То есть таких много раздражителей, и кризис усиливается.

- Учитывая происходящее в Белоруссии, должен ли Александр Лукашенко покинуть свой пост?

— Нет, резко покидать свой пост не нужно. Если говорить о транзите власти, то этот процесс должен быть плавным. К сожалению, пока обстановка только обостряется. Тихановская требует немедленных действий. Хотя и с ее стороны звучат предложения какого-то диалога. Но с ней не будут вести диалог, так как понимают, что она не обладает реальной властью. Нет такой силы, которая могла бы говорить с властью на равных.

Многое зависит от российского руководства, насколько оно убедит наше руководство, что нужно проводить реальные реформы. Если за два-три года провести реальные реформы во власти, дать главе государства гарантии безопасности и материального обеспечения, то можно будет договориться. Но нужно понимать, что кроме главы государства существуют люди вокруг него, которые, может быть, не найдут себе места в новом государстве, и именно они больше всего опасаются.

Плюс есть крупные бизнесы, которые о чем-то договорились с государством, которые зависят от России и осуществляют крупные проекты в Белоруссии. Будет ли дан зеленый свет этим проектам в новом государстве, если поменяется властная конфигурация? Возможно, они подковерно тормозят транзит власти.

- Рано или поздно вопрос о транзите власти встанет с новой силой, возможно, еще более остро. Кто может заменить Лукашенко на этом посту?

— У нас нет социологии, которой можно доверять. Государственной социологии мы не доверяем, потому что она ангажирована. Так называемую независимую социологию организуют противники режима. Насколько правильны их оценки, мы не знаем. Но создается впечатление, что у Лукашенко уже нет той поддержки у населения, что была раньше. Поэтому если преемник придет от власти, то его могут не принять. Пока я такой фигуры не вижу, но можно ожидать, что в выборах, если они будут безопасны, могут участвовать крупные белорусские бизнесмены. Таких людей много, не буду называть их фамилии. Пока они просто боятся. Если им докажут, что это безопасный процесс, то на выборах могут появиться новые лица.

- Политика многовекторности, которую проводит руководство Белоруссии, обычно объясняется географическим положением республики, которая находится на пересечении транспортных потоков. Тем не менее печальный пример Украины показывает, что одновременное заигрывание с Западом и Россией грозит утратой государственности. Осознают ли эти риски в Минске?

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Но многовекторность — это во многом риторика. Надо смотреть, что человек делает и что он говорит. Любое министерство иностранных дел будет стараться создать хотя бы впечатление хороших отношений с другими странами. Но сейчас, я бы сказал, что многовекторности уже нет, замораживаются все линии сотрудничества с Западом, включая финансовую помощь, и увеличивается зависимость от России.

- В таком случае назревает момент для реальной политической реформы.

— Вопрос в политической воле. Сложно предсказать, что будет, когда накопится недовольство среди простого народа, но уже видно, что общество изменилось. Белорусское общество очень консервативное, послушное, инертное, но после этих выборов оно уже не такое.

- Власть, видимо, не спешит меняться вслед за обществом.

— Видимо, да, но не хотелось бы резких изменений, потому что этому всегда сопутствуют катастрофы. Еще хотелось бы, чтобы внутренние люди приходили к власти, незаангажированные связями за рубежом. Понятно, что с Россией будут сотрудничать, Украина тоже очень важна как экономический партнер. Поэтому хотелось бы, чтобы пришли люди более прагматичные, без фантазий о том, что мы от всех получим деньги. Такого не бывает.

- На Украине таким незаангажированным считали Владимира Зеленского, рейтинг которого стремительно падает.

— Как видится отсюда, из Минска, он ставленник определенных финансово-промышленных кругов. А у нас есть крупные бизнес-группы, но они пока занимаются своим бизнесом и больше никуда не лезут. Когда они почувствуют какую-то свободу, они ангажируют от себя какого-то кандидата. Пока это потенциальные группировки, политической силы они не имеют.

- Когда же официальная власть даст зеленый свет на проведение широкой политической кампании?

— Ожидается, что во Всебелорусском народном собрании будет участвовать конструктивная часть оппозиции. Ее лидер бизнесмен Юрий Воскресенский тоже сидел в СИЗО, сейчас он добивается освобождения политзаключенных. Но он скомпрометирован в глазах людей, которые выступают против власти. Возможно, это будет расценено как имитация участия оппозиции.

До весны вряд ли что-то поменяется, если только осторожно не надавит Россия. Но чрезмерное вмешательство России тоже может быть воспринято отрицательно, потому что какие-то люди могут быть восприняты как ставленники Москвы. Должно быть впечатление, что это свой внутренний человек, хотя бы впечатление.