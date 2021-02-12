Нельзя сказать, что Россия должна мириться с многовекторностью Белоруссии, поскольку многовекторность бывает разной. Об этом рассказал политолог-международник Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян о страхах Лукашенко по поводу НАТО и о том, чего не хватает России в бывшем СССР © РИА Новости, Нина Зотина

«Есть многовекторность а-ля Казахстан, который работает со всеми, но при этом никого не кидает, честно выполняет свои обязательства и не бьется в истерике по каким-то вопросам. А есть другая многовекторность, как в Белоруссии, которая пытается дружить со всеми против всех, которая пытается выжать у России максимум субсидий, а в обмен ничего не дать. Такая многовекторность Москву не устраивает», — считает эксперт.

Мирзаян считает, что Россия предлагает Белоруссии финансы и доступ к своему рынку, но помимо этого нужно предлагать идеологию.

Но проблема состоит в том, что Москва даже не понимает, какую идеологию предлагает своему населению, не говоря уже об идеологии для жителей соседних стран, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.