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Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России

Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России - 22.02.2025 Украина.ру

Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях в отношении России, передает РИА Новости

2025-02-22T14:00

2025-02-22T14:00

2025-02-22T14:07

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"Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу", - предупредил Шеремет.По его словам, страны Западной Европы, придерживающиеся курса "лютой русофобской политики", взяв на себя все финансовые обязательства "взращенного ими киевского нацистского режима", полностью себя дискредитировали и обескровили в военной-экономической сфере.Ранее Туск в соцсети Х потребовал начать действовать в конфликте на Украине. В частности, он предложил профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границ ЕС с Россией.Подробнее - в материале Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима на сайте Украина.ру.

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