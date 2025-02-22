https://ukraina.ru/20250222/1061281900.html
Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России
Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России - 22.02.2025 Украина.ру
Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях в отношении России, передает РИА Новости
2025-02-22T14:00
2025-02-22T14:00
2025-02-22T14:07
новости
россия
украина
шеремет
польша
ес
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg
"Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу", - предупредил Шеремет.По его словам, страны Западной Европы, придерживающиеся курса "лютой русофобской политики", взяв на себя все финансовые обязательства "взращенного ими киевского нацистского режима", полностью себя дискредитировали и обескровили в военной-экономической сфере.Ранее Туск в соцсети Х потребовал начать действовать в конфликте на Украине. В частности, он предложил профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границ ЕС с Россией.Подробнее - в материале Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима на сайте Украина.ру.
россия
украина
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_a277868160a0bb10bbee57e89c8dc812.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, шеремет, польша, ес, госдума
Новости, Россия, Украина, Шеремет, Польша, ЕС, Госдума
Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России
14:00 22.02.2025 (обновлено: 14:07 22.02.2025)
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях в отношении России, передает РИА Новости
"Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу", - предупредил Шеремет.
По его словам, страны Западной Европы, придерживающиеся курса "лютой русофобской политики", взяв на себя все финансовые обязательства "взращенного ими киевского нацистского режима", полностью себя дискредитировали и обескровили в военной-экономической сфере.
"Они стала похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции", - сказал депутат.
Ранее Туск в соцсети Х потребовал начать действовать в конфликте на Украине
. В частности, он предложил профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границ ЕС
с Россией.