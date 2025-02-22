Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России - 22.02.2025 Украина.ру
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Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России
Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России - 22.02.2025 Украина.ру
Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях в отношении России, передает РИА Новости
2025-02-22T14:00
2025-02-22T14:07
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"Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу", - предупредил Шеремет.По его словам, страны Западной Европы, придерживающиеся курса "лютой русофобской политики", взяв на себя все финансовые обязательства "взращенного ими киевского нацистского режима", полностью себя дискредитировали и обескровили в военной-экономической сфере.Ранее Туск в соцсети Х потребовал начать действовать в конфликте на Украине. В частности, он предложил профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границ ЕС с Россией.Подробнее - в материале Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, шеремет, польша, ес, госдума
Новости, Россия, Украина, Шеремет, Польша, ЕС, Госдума

Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России

14:00 22.02.2025 (обновлено: 14:07 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях в отношении России, передает РИА Новости
"Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу", - предупредил Шеремет.
По его словам, страны Западной Европы, придерживающиеся курса "лютой русофобской политики", взяв на себя все финансовые обязательства "взращенного ими киевского нацистского режима", полностью себя дискредитировали и обескровили в военной-экономической сфере.
"Они стала похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции", - сказал депутат.
Ранее Туск в соцсети Х потребовал начать действовать в конфликте на Украине. В частности, он предложил профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границ ЕС с Россией.
Подробнее - в материале Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима на сайте Украина.ру.
 
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