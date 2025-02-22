Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News - 22.02.2025 Украина.ру
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Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News
Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News - 22.02.2025 Украина.ру
Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News
Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. Об этом сообщает Sky News
2025-02-22T14:40
2025-02-22T14:40
новости
сша
киев
европа
владимир зеленский
дональд трамп
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"Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский - ред.) не готов его принять", - указал телеканал со ссылкой на украинский источник.По его словам, соглашение в его нынешнем виде "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины".Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Киев либо заключит с американцами соглашение, либо столкнется с рядом последствий.На днях Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами он сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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новости, сша, киев, европа, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, США, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News

14:40 22.02.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. Об этом сообщает Sky News
"Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский - ред.) не готов его принять", - указал телеканал со ссылкой на украинский источник.
По его словам, соглашение в его нынешнем виде "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины".
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Киев либо заключит с американцами соглашение, либо столкнется с рядом последствий.
На днях Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами он сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКиевЕвропаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
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