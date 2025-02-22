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Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News

Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News - 22.02.2025 Украина.ру

Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News

Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. Об этом сообщает Sky News

2025-02-22T14:40

2025-02-22T14:40

2025-02-22T14:40

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"Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта (Зеленский - ред.) не готов его принять", - указал телеканал со ссылкой на украинский источник.По его словам, соглашение в его нынешнем виде "не отражает партнерство, а содержит только односторонние обязательства Украины".Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что Киев либо заключит с американцами соглашение, либо столкнется с рядом последствий.На днях Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами он сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.

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новости, сша, киев, европа, владимир зеленский, дональд трамп