https://ukraina.ru/20250222/1061281368.html
"Других творческих деятелей у нас для вас нет": как настроена культурная элита России — Кофман
"Других творческих деятелей у нас для вас нет": как настроена культурная элита России — Кофман - 22.02.2025 Украина.ру
"Других творческих деятелей у нас для вас нет": как настроена культурная элита России — Кофман
Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказал о том, как Донбасс готовится к юбилею Великой Победы
2025-02-22T13:32
2025-02-22T13:32
2025-02-22T13:33
видео
александр кофман
донбасс
россия
донецкая народная республика
александр чаленко
вооруженные силы украины
общественная палата
всу
конфликт
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А также объяснил, как и почему меняется отношение российских деятелей культуры к СВО.
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Украина.ру
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Украина.ру
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видео, александр кофман, донбасс, россия, донецкая народная республика, александр чаленко, вооруженные силы украины, общественная палата, всу, конфликт, видео
Видео, Александр Кофман, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, общественная палата, ВСУ, конфликт
"Других творческих деятелей у нас для вас нет": как настроена культурная элита России — Кофман
13:32 22.02.2025 (обновлено: 13:33 22.02.2025)
Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказал о том, как Донбасс готовится к юбилею Великой Победы
А также объяснил, как и почему меняется отношение российских деятелей культуры к СВО.