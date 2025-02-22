https://ukraina.ru/20250222/1061281368.html

"Других творческих деятелей у нас для вас нет": как настроена культурная элита России — Кофман

"Других творческих деятелей у нас для вас нет": как настроена культурная элита России — Кофман - 22.02.2025 Украина.ру

"Других творческих деятелей у нас для вас нет": как настроена культурная элита России — Кофман

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман в интервью корреспонденту Украина.ру Александру Чаленко рассказал о том, как Донбасс готовится к юбилею Великой Победы

2025-02-22T13:32

2025-02-22T13:32

2025-02-22T13:33

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александр кофман

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александр чаленко

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общественная палата

всу

конфликт

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А также объяснил, как и почему меняется отношение российских деятелей культуры к СВО.

донбасс

россия

донецкая народная республика

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2025

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