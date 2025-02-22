Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых - 22.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250222/1061282902.html
Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых
Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых - 22.02.2025 Украина.ру
Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых
Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает японский телеканал NHK
2025-02-22T16:38
2025-02-22T16:38
новости
украина
дональд трамп
сша
киев
владимир зеленский
руслан стефанчук
верховная рада
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055695754_0:68:1305:802_1920x0_80_0_0_4df2c506674ea5fdb974767432503806.jpg
"Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - указал телеканал.По его данным, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности. Кроме того, отмечается, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.До этого Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Он предупредил, что Украине придется заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо она столкнется с рядом последствий.Газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и украинских законодателей указала, что будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США.Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отмечал, что Украина не в том положении, чтобы ссориться с президентом США.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055695754_72:0:1232:870_1920x0_80_0_0_85a68801196fb87c4dfe3296d4198ded.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада, рада
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада, Рада

Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых

16:38 22.02.2025
 
© Facebook (запрещенная в России соцсеть)Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
© Facebook (запрещенная в России соцсеть)
Читать в
ДзенTelegram
Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает японский телеканал NHK
"Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - указал телеканал.
По его данным, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности.
Кроме того, отмечается, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
До этого Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь.
Он предупредил, что Украине придется заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо она столкнется с рядом последствий.
Газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и украинских законодателей указала, что будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отмечал, что Украина не в том положении, чтобы ссориться с президентом США.
Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампСШАКиевВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВерховная РадаРада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:44Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО
17:40Пере(за)грузка 2.0 и шансы России
17:28Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян
16:40Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших
16:38Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых
15:59Николай Козак "Смок": 110 лет главному параноику УПА*
14:40Боится обязательств. Зеленский пока не готов подписать соглашение с США по ископаемым - Sky News
14:00Депутат Шеремет призвал Туска "прикусить язык" в высказываниях о России
13:32"Других творческих деятелей у нас для вас нет": как настроена культурная элита России — Кофман
13:03Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине
13:00Британия готовит пакет к дате, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 февраля
12:22Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны
11:48Заигравшийся с заявлениями по Украине "Микрон": Медведев высмеял президента Франции
11:11Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта
10:55"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины
10:31"Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта
10:07Куда "рассосалась" армия Евросоюза и что начнётся, когда Трамп выйдет из игры — Гаспарян
09:55"Будет много проблем": Трамп пригрозил Киеву, затягивающему с соглашением о минералах
09:34Зеленский не нужен, но встретиться с Путиным надо, сделке быть. Главное на Украине на утро 22 февраля
09:31Рябков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Трампа
Лента новостейМолния