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Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых
Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых - 22.02.2025 Украина.ру
Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых
Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает японский телеканал NHK
2025-02-22T16:38
2025-02-22T16:38
2025-02-22T16:38
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владимир зеленский
руслан стефанчук
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"Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - указал телеканал.По его данным, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности. Кроме того, отмечается, что Киев стремится "как можно скорее" провести встречу между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.До этого Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Он предупредил, что Украине придется заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо она столкнется с рядом последствий.Газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и украинских законодателей указала, что будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США.Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отмечал, что Украина не в том положении, чтобы ссориться с президентом США.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада, рада
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада, Рада
Председатель Рады рассказал о работе по заключению соглашения с США об ископаемых
Украина со следующей недели начнет активную работу по заключению соглашения по полезным ископаемым с США. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает японский телеканал NHK
"Стефанчук в интервью NHK заявил, что со следующей недели украинское правительство начнет полномасштабную работу по заключению соглашения с администрацией Трампа относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности", - указал телеканал.
По его данным, Украина готова работать с партнерами, но хочет конкретных гарантий безопасности.
Кроме того, отмечается, что Киев
стремится "как можно скорее" провести встречу между американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским
.
До этого Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь.
Он предупредил, что Украине придется заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо она столкнется с рядом последствий.
Газета Washington Post со ссылкой на аналитиков и украинских законодателей указала, что будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли Владимир Зеленский восстановить отношения с США.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отмечал, что Украина не в том положении, чтобы ссориться с президентом США.