Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших - 22.02.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250222/1061275121.html
Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших
Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших - 22.02.2025 Украина.ру
Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших
Репортаж издания Украина.ру об открытии фестиваля документальныхь фильмов об СВО
2025-02-22T16:40
2025-02-22T16:40
эксклюзив
культура
мариуполь
александр бородай
эспаньола
спарта
москва
россия
александр ходаковский
"зенит"
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В Москве в эту пятницу, 21 февраля, открылся III Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный героям специальной военной операции. Нужное и хорошее дело. Идти он будет три дня в павильоне "Россия" рядом с Москва-сити.Открытие, в общем-то, выглядело достойно: показали небольшой фильм "Остров веры". Его, как я понимаю, снимали три года назад во время освобождения Мариуполя, а монтировали недавно. Впечатлили кадры бойцов "Сомали", принимавших участие в штурме города, на берегу Азовского моря. Пляж, волны и наши - радостные, бодрые, веселые. Победили!На сцену позвали морпеха по имени Илья. Он без обеих ног. Передвигается с помощью палочки на двух протезах. После приветственной речи он призвал почтить память погибших на СВО минутой молчания.Выступил депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он несколько контрактов провел на СВО, командуя 7-й штурмовой бригадой св. Георгия. Речь была , как всегда это бывает у Александра Юрьевича, яркой и харизматичной. Говорил о том, что они пошли в 2014 году в ополчение без контрактов, без зарплаты... Вспомнил, сколько ему пришлось похоронить ополченцев, имена которых не были известны - только позывные. Поэтому вот такие фестивали нужны, чтобы всегда помнили павших. Поэт и музыкант Вадим Степанцов и его группа "Бахыт-Компот" спели лирическую песню "Аллилуйя". Степанцов сказал перед выступлением, что у него собственные мотивы бороться c бандеровским режимом, но если бы их даже не было, то он все равно помогал бы нашим.Впечатлило выступление женской группы "Катюша". Ведущий сказал, что девчонки дали уже 80 концертов в зоне СВО. "Катюши" мне понравились: длинноногие, в длинных вечерних платьях, где разрез на ногах начинается там, где у мужчин обычно заканчивается пиджак. Все высокие и секси. Все начали им хлопать - треть зала были бойцы и ветераны СВО, в том числе передвигавшиеся на колясках. Многие стали танцевать. Я вот, что понял: бойцы СВО хотят видеть среди приезжающих агитбригад на фронт вот таких девушек, а не хоры, исполняющие заунывные деревенские песни. Мало того, а от приезжающих поэтов и поэтесс - хулиганские, юморные и эротические стихи. Вот это они принимают на ура. Сам был тому свидетелем неоднократно.Самое, конечно, интересное на фестивале было общение в фойе. В основном там были бойцы, деятели искусств и журналисты. Пили чай-кофе, ели печенье-конфеты и общались. Донецкий, точнее – мариупольский художник Татьяна Пономаренко-Левераш, ныне живущая в Москве, рассказывает о тех, кто изображен на ее картинах:-… это Воха, герой России и ДНР. Этот портрет писала вся "Спарта" вместе с его отцом Артемом Жогой, который продолжил дело сына и возглавил "Спарту". Я лично знала этого мальчика. Мы не раз ездили вместе на горячие боевые соприкосновения.Это символ мужества, стойкости и героизма. Молодежь должна знать этих героев.Роман Кутузов, позывной Туман", перед СВО командовал нашей группировкой в Сирии. На картине он сидит в своей машине "Тигре". Он, улыбаясь, как бы прощается с нами, говоря нам: "Победа будет за нами! Держитесь мужики!".Каждый портрет, по ее словам, рассказывает историю воинского подразделения. На выставке был представлени портрет друга художницы – депутата Госдумы из "Единой России" Дмитрия Саблина. Он сам, как и Татьяна, из Мариуполя. В 2014 году благодаря ему были спасены ее картины: депутат помог их вывезти в Москву из Мариуполя. Сейчас он, герой России и ДНР, зам председателя "Боевого братства" воюет в зоне СВО."На картине Дмитрий Вадимович прикасается к колонне в Пальмире. Она называется "С молитвой о Пальмире". Ведь мы ее освободили. Мы ее пытались освободить, и я думаю: мы обязательно это сделаем, потому что это символ Православной цивилизации, ее колыбель… Есть портрет погибшего командира артиллерии "Корсы", которая командовала 200 мужчинами...Украина.ру поговорила с режиссером конкурсного документального фильма "Штурмовики" Николаем Цонку:- Моя лента о подвиге наших парней в зоне СВО на одном из самых горячих фронтов, когда они освобождали Работино. Это 71-й полк, 42-я дивизия. Ребята идут на штурм, потом следует эвакуация раненных. Я был непосредственно с ними. В одной руке камера, в другой – раненные. В общем, весь день на передовой под обстрелами, в ожидании "Мотолыги" (легкий бронированный тягач – прим.) для эвакуации. Получился ли фильм? Не мне судить, но зрителю нравится.- Почему вы решили снимать фильм об СВО? Просто не секрет, что многие ваши коллеги и продюсеры считают, что СВО – это грязное дело, что это не освободительная война, а "оккупация Украины".- Знаете, многие из них сначала повернулись спиной к СВО, а сейчас пытаются вернуться, потому что весь мир уже к нам поворачивается лицом, а свои уж тем более. Те, кто покинул страну, будут предпринимать попытки, вернуться в нее. Стоит ли их обратно пускать? Считаю, что не стоит. То, что они сделали, это предательство. Зачем в таком случае России такие "герои". У нас уже есть свои герои – это наши ребята на фронте.- А вот говорят, что многие режиссеры и продюсеры отказываются снимать фильмы об СВО. Это правда или чушь?- Нет, не чушь. Не только режиссеры и продюсеры, но и платформы, которые демонстрируют фильмы, отказываются брать ленты про СВО. Посмотрите, с каким трудом удалось добиться демонстрации фильма Макса Фадеева. И то не все кинотеатры его взяли. Взяли всего лишь вот такую малюсенькую часть. Почему? Потому что хозяева сидят в Америке и диктуют нам правила: надо нам или не надо. Мой фильм показывают на фестивалях, а не на телевидении и в кинотеатрах.- Во время съемок были какие-то интересные ситуации?- Да много было интересных моментов. Вытаскивали раненных ребят. Февраль 24-го года. Мороз минус три, но грязи реально по колено. Вытаскиваю парня. У него несколько контузий. Он идет и говорит: "Ноги! Ноги замерзли". Я смотрю на него, а он босиком. В ужасе спрашиваю: "А ты чего босиком?". Ноги же его по колено в грязи, не видно, что он без обуви. У меня в ботинках ноги замерзли, а он без них. "Где ботинки?". Он: "От взрыва улетели". Мы еще потом ждали эвакуационную машину три часа… Через месяц его встречаю, он такой бодрый, здоровый… Ноги сохранить удалось.Самый узнаваемым и активным подразделением на фестивале была "Эспаньола". На мероприятии присутствовало порядка десяти бойцов. Все футбольные ультрас. Тон задавал боец с позывным "Герман". Зовут – Александр. Фамилия – "Герман". Как позывной. Или точнее: позывной как фамилия. Молодой парень среднего роста, в камуфляже, с медалями на груди. Остальные были потише. Подхожу к ним представляюсь.Герман: "Это ж ты на днях про нас статью написал? Молодец. Хорошая статья. Поэтому мы с тобой и разговариваем".Герман достает черный флаг "Эспаньолы" и предлагает своим сослуживцам пройти в зону для пресс-конференций, где перед огороженным лентой прямоугольной площадкой стоят журналисты и телеканалы с телекамерами и фотоаппаратами. Там девочка-распорядительница представляет того или иного гостя фестиваля, которому можно задавать вопросы.Воспользовавшись длительной паузой, эспаньольцы проникают через ленту. Герман поясняет распорядительнице, кто он и его друзья такие: "Мы из Эспаньолы…" и типа того, что хотим пообщаться с прессой. Девочка смотрит на происходящее несколько растерянно и недоуменно. Сразу видно, что она настолько далека от СВО, что совершенно не понимает, что еще за "Эспаньола", и "кто все эти люди". Но ее реакция на происходящее агрессивна: она дает возможность ребятам пройти и развернуть свой флаг. Как только его развернули, журналисты начинают щелкать фотоаппарами.Герман: "Журналисты, а есть ли среди вас те, кто мог бы когда-нибудь сказать, что фаны ЦСКА, "Зенита" и "Спартака" объединятся? А, коллеги-журналисты?..." (костяк бригады – футбольные ультрас)Кричу им из толпы:- Ребята, известно, что ваша бригада была одной из первых, кто атаковал украинские позиции на мотоциклах. Вот сейчас из вас есть такие?- Питбуль. Он награжден орденом "Мужества" (фанат "Зенита" - прим.)- Знаю, что на днях Питбуль был ранен в Часов Яре осколками – два – в бедро, два – в кисть. Сейчас в госпитале. Как он сейчас себя чувствует?- Я сегодня ночью с ним списывался, - говорит Герман. – Он, как всегда, не хочет долечиваться, а хочет снова на фронт. Сам он безбашенный парень…Далее Герман представляет своих парней – кто за какой клуб болеет:- Кто бы мог сказать, что фанаты объединяться под знаменами "Эспаньолы" и "России"? Мы будем идти до конца, до Победы! Да, парни? Обязательно освободим Харьков, Николаев, Одессу. В Одессе погуляем, да?- Парни, вы сейчас освобождаете Часов Яр. Когда падет украинская оборона города?- Кто-то готов ответить, парни? – спрашивает Герман сослуживцев и сам отвечает. – Как Владимир Владимирович скажет. Мы готовы хоть завтра идти на Киев.Девушка-распорядительница прерывает пресс-конференцию.К Герману подходит женщина камуфляже. Они мило общаются – старые знакомые. Позывной "Кени". Происходит от ее имени "Ксения". Она из Питера. На рукаве шеврон "Востока". Спрашиваю, не "Восток" ли это Александра Ходаковского. Отвечает: нет, это штурмовая бригада "Восток", которой командует "Зомби" (один из командиров ЧВК "Вагнер", пять раз награжден орденом "Мужества").- Я вижу, что у вас на груди вагнеровская награда. Служили там?- Да, я была помощником куратора по работе с бойцами-трехсотыми. Награда – медаль "За содействие ЧВК "Вагнер". Сейчас я на контракте в "Востоке". Бригада воюет в ДНР и ЛНР.- Кени, почему вы, женщина, пошли служить? Мне кто-то когда-то говорил: что женщины идут на войну, чтобы найти там мужика. Что бы вы ответили этому человеку?- Я пошла из-за своего сына?- Ваш сын служит?- Нет, он еще маленький. Хочу, чтобы он спал спокойно, и ничего к нему не прилетало. И вообще кто-то должен помогать в реабилитации и социализации раненных бойцов. Нет, я не медик по образованию. Я – эксперт-криминалист.Замечаю около столика стоит мальчик в камуфляже с медалью "Волонтер России" на груди. Рядом молодая женщина. Как выясняется: его мама. Ее зовут Елена. Малька – Роман. Ему – 14. Они волонтеры.- Лена, обычно мамы берегут своих детей – не пускают на войну. А вот вы с сыном ездите в зону боевых действий. Не боитесь за него?- Боюсь. Страшно всем. Был момент, когда муж сказал, что сын никуда не поедет. Не пущу! На это Рома ответил: как же так! Что, мама одна поедет?- А какие у вас были побудительные мотивы начать заниматься волонтерством?- Все просто: собрали гуманитарную помощь, а везти ее в Донецк некому. Это было в 2023 году.- Ром, под обстрелы попадал?- Нет, повезло, но рядом прилетало.- Что понял в Донбассе?- Что люди Донбасса смогут выжить в любых условиях. Они по нескольку дней могли находиться в подвалах при обстрелах.- Как одноклассники в большинстве своем относятся к СВО?Мальчик немного задумался:- Нейтрально…Их это не интересует.Подробнее о подразделении "Эспаньола" - в статье Александра Чаленко "Эспаньола" – пример того, как должна выглядеть российская армия, чтобы всегда побеждать
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Александр Чаленко
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эксклюзив, мариуполь, александр бородай, эспаньола, спарта, москва, россия, александр ходаковский, "зенит"
Эксклюзив, Культура, Мариуполь, Александр Бородай, Эспаньола, Спарта, Москва, Россия, Александр Ходаковский, "Зенит"

Время наших героев: фильмы об СВО саботируют, но снимать их надо, чтобы помнили погибших

16:40 22.02.2025
 
© Александр ЧаленкоЭспаньола
Эспаньола
© Александр Чаленко
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Репортаж издания Украина.ру об открытии фестиваля документальныхь фильмов об СВО
В Москве в эту пятницу, 21 февраля, открылся III Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный героям специальной военной операции. Нужное и хорошее дело. Идти он будет три дня в павильоне "Россия" рядом с Москва-сити.
Открытие, в общем-то, выглядело достойно: показали небольшой фильм "Остров веры". Его, как я понимаю, снимали три года назад во время освобождения Мариуполя, а монтировали недавно. Впечатлили кадры бойцов "Сомали", принимавших участие в штурме города, на берегу Азовского моря. Пляж, волны и наши - радостные, бодрые, веселые. Победили!
На сцену позвали морпеха по имени Илья. Он без обеих ног. Передвигается с помощью палочки на двух протезах. После приветственной речи он призвал почтить память погибших на СВО минутой молчания.
Выступил депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он несколько контрактов провел на СВО, командуя 7-й штурмовой бригадой св. Георгия. Речь была , как всегда это бывает у Александра Юрьевича, яркой и харизматичной. Говорил о том, что они пошли в 2014 году в ополчение без контрактов, без зарплаты... Вспомнил, сколько ему пришлось похоронить ополченцев, имена которых не были известны - только позывные. Поэтому вот такие фестивали нужны, чтобы всегда помнили павших.
© Александр ЧаленкоАлександр Бородай
Александр Бородай
© Александр Чаленко
Александр Бородай
Поэт и музыкант Вадим Степанцов и его группа "Бахыт-Компот" спели лирическую песню "Аллилуйя". Степанцов сказал перед выступлением, что у него собственные мотивы бороться c бандеровским режимом, но если бы их даже не было, то он все равно помогал бы нашим.
© Александр ЧаленкоВадим Степанцов
Вадим Степанцов
© Александр Чаленко
Вадим Степанцов
Впечатлило выступление женской группы "Катюша". Ведущий сказал, что девчонки дали уже 80 концертов в зоне СВО. "Катюши" мне понравились: длинноногие, в длинных вечерних платьях, где разрез на ногах начинается там, где у мужчин обычно заканчивается пиджак. Все высокие и секси. Все начали им хлопать - треть зала были бойцы и ветераны СВО, в том числе передвигавшиеся на колясках. Многие стали танцевать.
© Александр ЧаленкоКатюша
Катюша
© Александр Чаленко
Катюша
Я вот, что понял: бойцы СВО хотят видеть среди приезжающих агитбригад на фронт вот таких девушек, а не хоры, исполняющие заунывные деревенские песни. Мало того, а от приезжающих поэтов и поэтесс - хулиганские, юморные и эротические стихи. Вот это они принимают на ура. Сам был тому свидетелем неоднократно.
Самое, конечно, интересное на фестивале было общение в фойе. В основном там были бойцы, деятели искусств и журналисты. Пили чай-кофе, ели печенье-конфеты и общались.
Донецкий, точнее – мариупольский художник Татьяна Пономаренко-Левераш, ныне живущая в Москве, рассказывает о тех, кто изображен на ее картинах:
© Александр Чаленко
Татьяна Пономаренко-Левераш
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© Александр Чаленко
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Татьяна Пономаренко-Левераш
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Татьяна Пономаренко-Левераш
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Татьяна Пономаренко-Левераш
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Татьяна Пономаренко-Левераш
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© Александр Чаленко
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© Александр Чаленко
5 из 5
© Александр Чаленко
-… это Воха, герой России и ДНР. Этот портрет писала вся "Спарта" вместе с его отцом Артемом Жогой, который продолжил дело сына и возглавил "Спарту". Я лично знала этого мальчика. Мы не раз ездили вместе на горячие боевые соприкосновения.Это символ мужества, стойкости и героизма. Молодежь должна знать этих героев.
© Александр ЧаленкоТатьяна Пономаренко-Левераш
Татьяна Пономаренко-Левераш
© Александр Чаленко
Татьяна Пономаренко-Левераш
Роман Кутузов, позывной Туман", перед СВО командовал нашей группировкой в Сирии. На картине он сидит в своей машине "Тигре". Он, улыбаясь, как бы прощается с нами, говоря нам: "Победа будет за нами! Держитесь мужики!".
© Александр ЧаленкоРоман Кутузов
Роман Кутузов
© Александр Чаленко
Роман Кутузов
Каждый портрет, по ее словам, рассказывает историю воинского подразделения. На выставке был представлени портрет друга художницы – депутата Госдумы из "Единой России" Дмитрия Саблина. Он сам, как и Татьяна, из Мариуполя. В 2014 году благодаря ему были спасены ее картины: депутат помог их вывезти в Москву из Мариуполя. Сейчас он, герой России и ДНР, зам председателя "Боевого братства" воюет в зоне СВО.
© Александр ЧаленкоДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
© Александр Чаленко
Дмитрий Саблин
"На картине Дмитрий Вадимович прикасается к колонне в Пальмире. Она называется "С молитвой о Пальмире". Ведь мы ее освободили. Мы ее пытались освободить, и я думаю: мы обязательно это сделаем, потому что это символ Православной цивилизации, ее колыбель… Есть портрет погибшего командира артиллерии "Корсы", которая командовала 200 мужчинами...
© Александр ЧаленкоКорса
Корса
© Александр Чаленко
Корса
Украина.ру поговорила с режиссером конкурсного документального фильма "Штурмовики" Николаем Цонку:
- Моя лента о подвиге наших парней в зоне СВО на одном из самых горячих фронтов, когда они освобождали Работино. Это 71-й полк, 42-я дивизия. Ребята идут на штурм, потом следует эвакуация раненных. Я был непосредственно с ними. В одной руке камера, в другой – раненные. В общем, весь день на передовой под обстрелами, в ожидании "Мотолыги" (легкий бронированный тягач – прим.) для эвакуации. Получился ли фильм? Не мне судить, но зрителю нравится.
© Александр ЧаленкоНиколай Цонку
Николай Цонку
© Александр Чаленко
Николай Цонку
- Почему вы решили снимать фильм об СВО? Просто не секрет, что многие ваши коллеги и продюсеры считают, что СВО – это грязное дело, что это не освободительная война, а "оккупация Украины".
- Знаете, многие из них сначала повернулись спиной к СВО, а сейчас пытаются вернуться, потому что весь мир уже к нам поворачивается лицом, а свои уж тем более. Те, кто покинул страну, будут предпринимать попытки, вернуться в нее. Стоит ли их обратно пускать? Считаю, что не стоит. То, что они сделали, это предательство. Зачем в таком случае России такие "герои". У нас уже есть свои герои – это наши ребята на фронте.
- А вот говорят, что многие режиссеры и продюсеры отказываются снимать фильмы об СВО. Это правда или чушь?
- Нет, не чушь. Не только режиссеры и продюсеры, но и платформы, которые демонстрируют фильмы, отказываются брать ленты про СВО. Посмотрите, с каким трудом удалось добиться демонстрации фильма Макса Фадеева. И то не все кинотеатры его взяли. Взяли всего лишь вот такую малюсенькую часть. Почему? Потому что хозяева сидят в Америке и диктуют нам правила: надо нам или не надо. Мой фильм показывают на фестивалях, а не на телевидении и в кинотеатрах.
- Во время съемок были какие-то интересные ситуации?
- Да много было интересных моментов. Вытаскивали раненных ребят. Февраль 24-го года. Мороз минус три, но грязи реально по колено. Вытаскиваю парня. У него несколько контузий. Он идет и говорит: "Ноги! Ноги замерзли". Я смотрю на него, а он босиком. В ужасе спрашиваю: "А ты чего босиком?". Ноги же его по колено в грязи, не видно, что он без обуви. У меня в ботинках ноги замерзли, а он без них. "Где ботинки?". Он: "От взрыва улетели". Мы еще потом ждали эвакуационную машину три часа… Через месяц его встречаю, он такой бодрый, здоровый… Ноги сохранить удалось.
Самый узнаваемым и активным подразделением на фестивале была "Эспаньола". На мероприятии присутствовало порядка десяти бойцов. Все футбольные ультрас. Тон задавал боец с позывным "Герман". Зовут – Александр. Фамилия – "Герман". Как позывной. Или точнее: позывной как фамилия. Молодой парень среднего роста, в камуфляже, с медалями на груди. Остальные были потише. Подхожу к ним представляюсь.
© Александр ЧаленкоПозывной "Герман", Эспаньола
Позывной Герман, Эспаньола
© Александр Чаленко
Позывной "Герман", Эспаньола
Герман: "Это ж ты на днях про нас статью написал? Молодец. Хорошая статья. Поэтому мы с тобой и разговариваем".
Герман достает черный флаг "Эспаньолы" и предлагает своим сослуживцам пройти в зону для пресс-конференций, где перед огороженным лентой прямоугольной площадкой стоят журналисты и телеканалы с телекамерами и фотоаппаратами. Там девочка-распорядительница представляет того или иного гостя фестиваля, которому можно задавать вопросы.
Воспользовавшись длительной паузой, эспаньольцы проникают через ленту. Герман поясняет распорядительнице, кто он и его друзья такие: "Мы из Эспаньолы…" и типа того, что хотим пообщаться с прессой. Девочка смотрит на происходящее несколько растерянно и недоуменно. Сразу видно, что она настолько далека от СВО, что совершенно не понимает, что еще за "Эспаньола", и "кто все эти люди". Но ее реакция на происходящее агрессивна: она дает возможность ребятам пройти и развернуть свой флаг. Как только его развернули, журналисты начинают щелкать фотоаппарами.
Герман: "Журналисты, а есть ли среди вас те, кто мог бы когда-нибудь сказать, что фаны ЦСКА, "Зенита" и "Спартака" объединятся? А, коллеги-журналисты?..." (костяк бригады – футбольные ультрас)
© Александр ЧаленкоЭспаньола
Эспаньола
© Александр Чаленко
Эспаньола
Кричу им из толпы:
- Ребята, известно, что ваша бригада была одной из первых, кто атаковал украинские позиции на мотоциклах. Вот сейчас из вас есть такие?
- Питбуль. Он награжден орденом "Мужества" (фанат "Зенита" - прим.)
- Знаю, что на днях Питбуль был ранен в Часов Яре осколками – два – в бедро, два – в кисть. Сейчас в госпитале. Как он сейчас себя чувствует?
- Я сегодня ночью с ним списывался, - говорит Герман. – Он, как всегда, не хочет долечиваться, а хочет снова на фронт. Сам он безбашенный парень…
Далее Герман представляет своих парней – кто за какой клуб болеет:
- Кто бы мог сказать, что фанаты объединяться под знаменами "Эспаньолы" и "России"? Мы будем идти до конца, до Победы! Да, парни? Обязательно освободим Харьков, Николаев, Одессу. В Одессе погуляем, да?
- Парни, вы сейчас освобождаете Часов Яр. Когда падет украинская оборона города?
- Кто-то готов ответить, парни? – спрашивает Герман сослуживцев и сам отвечает. – Как Владимир Владимирович скажет. Мы готовы хоть завтра идти на Киев.
Девушка-распорядительница прерывает пресс-конференцию.
К Герману подходит женщина камуфляже. Они мило общаются – старые знакомые. Позывной "Кени". Происходит от ее имени "Ксения". Она из Питера. На рукаве шеврон "Востока". Спрашиваю, не "Восток" ли это Александра Ходаковского. Отвечает: нет, это штурмовая бригада "Восток", которой командует "Зомби" (один из командиров ЧВК "Вагнер", пять раз награжден орденом "Мужества").
© Александр ЧаленкоКени и Герман
Кени и Герман
© Александр Чаленко
Кени и Герман
- Я вижу, что у вас на груди вагнеровская награда. Служили там?
- Да, я была помощником куратора по работе с бойцами-трехсотыми. Награда – медаль "За содействие ЧВК "Вагнер". Сейчас я на контракте в "Востоке". Бригада воюет в ДНР и ЛНР.
- Кени, почему вы, женщина, пошли служить? Мне кто-то когда-то говорил: что женщины идут на войну, чтобы найти там мужика. Что бы вы ответили этому человеку?
- Я пошла из-за своего сына?
- Ваш сын служит?
- Нет, он еще маленький. Хочу, чтобы он спал спокойно, и ничего к нему не прилетало. И вообще кто-то должен помогать в реабилитации и социализации раненных бойцов. Нет, я не медик по образованию. Я – эксперт-криминалист.
Замечаю около столика стоит мальчик в камуфляже с медалью "Волонтер России" на груди. Рядом молодая женщина. Как выясняется: его мама. Ее зовут Елена. Малька – Роман. Ему – 14. Они волонтеры.
- Лена, обычно мамы берегут своих детей – не пускают на войну. А вот вы с сыном ездите в зону боевых действий. Не боитесь за него?
- Боюсь. Страшно всем. Был момент, когда муж сказал, что сын никуда не поедет. Не пущу! На это Рома ответил: как же так! Что, мама одна поедет?
- А какие у вас были побудительные мотивы начать заниматься волонтерством?
© Александр ЧаленкоВолонтеры: мать и сын
Волонтеры: мать и сын
© Александр Чаленко
Волонтеры: мать и сын
- Все просто: собрали гуманитарную помощь, а везти ее в Донецк некому. Это было в 2023 году.
- Ром, под обстрелы попадал?
- Нет, повезло, но рядом прилетало.
- Что понял в Донбассе?
- Что люди Донбасса смогут выжить в любых условиях. Они по нескольку дней могли находиться в подвалах при обстрелах.
- Как одноклассники в большинстве своем относятся к СВО?
Мальчик немного задумался:
- Нейтрально…Их это не интересует.
Подробнее о подразделении "Эспаньола" - в статье Александра Чаленко "Эспаньола" – пример того, как должна выглядеть российская армия, чтобы всегда побеждать
 
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