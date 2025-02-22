https://ukraina.ru/20250222/1061279524.html

Британия готовит пакет к дате, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 февраля

Британия готовит пакет к дате, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 февраля - 22.02.2025 Украина.ру

Британия готовит пакет к дате, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 февраля

Великобритания к третьей годовщине СВО разрабатывает пакет мер поддержки Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-22T13:00

2025-02-22T13:00

2025-02-22T13:02

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Как сообщило издание The Telegraph, в правительстве Великобритании разрабатывается пакет мер с участием трёх различных правительственных ведомств, чтобы продемонстрировать поддержку Киева со стороны Лондона.Так, Минобороны Великобритании объявит новые детали военной помощи Украине 24 февраля. Одной из обсуждаемых идей является предоставление дополнительного вооружения. При этом, указало издание, окончательного решения ещё нет.Британское министерство иностранных дел в свою очередь должно объявить новый пакет санкций против России.Также, как сообщил источник в правительстве, министерство внутренних дел Великобритании объявит о борьбе с "российскими грязными деньгами". В том числе речь может идти о ряде российских бизнесменов.В правительстве Великобритании пакет мер называют "полным тройным ударом", призванным подчеркнуть поддержку Киева со стороны Лондона.Кроме того, британский премьер Кир Стармер на следующей неделе должен совершить визит в США и встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.Как сообщалось ранее, Стармер привезёт Трампу план развёртывания на Украине около 30 тыс. европейских военных. При этом британец попытается добиться, чтобы этих военных страховали американцы, в т.ч. и своими силами в Европе.Однако Стармер, как сообщили СМИ, не планирует обсуждать на встрече с Трампом заявления последнего об Украине.Обстрелы и налётыУтром 22 февраля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской иВоронежской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 25 ударов.На горловском направлении ВСУ совершили 24 удара, на ясиноватском — 1 удар, выпустив в общей сложности 75 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, автомобиль и 6 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм, также в Горловке, Дебальцево и Енакиево объявляли ракетную опасность, а в целом по ДНР — авиационную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 7; Голая Пристань — 5; Каховка — 4; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3; Рыбальче — 2; Солонцы — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Алёшки, Каховка и Корсунка.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе село Черемошное подверглось атакам 3 беспилотников, один из которых был сбит. Один автомобиль повреждён, второй — полностью уничтожен огнём", — писал губернатор.В Борисовском районе по селу Зозули и хутору Климовое зафиксированы атаки 2 беспилотников. Повреждены частный дом и надворная постройка на территории фермерского хозяйства."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Долгое, Соболевка, Старый Хутор, хуторам Нижние Мельницы и Пригородные Тополи совершены атаки с помощью 11 беспилотников, из которых 7 были сбиты. Повреждены социальный и торговый объекты, грузовой автомобиль", — отмечалось в сводке.В Волоконовском районе сёла Коновалово и Тишанка подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атаке одного беспилотника. Повреждены 2 частных дома, газовая труба и легковой автомобиль.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Глотово, Новостроевка-Первая и Сподарюшино выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 3 беспилотниками, один из которых был сбит. В селе Новостроевка-Первая ночью вследствие сбросов взрывных устройств с дрона повреждены частный дом, надворная постройка и автомобиль."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 6 беспилотников, один из которых был сбит. За медицинской помощью обратился сотрудник предприятия, который пострадал от удара беспилотника в селе Репяховка. У мужчины диагностировали баротравму, он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. На территории сельхозпредприятия повреждены складское помещение и легковой автомобиль", — сообщил Гладков..Кроме того, в Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Середа подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 25 беспилотников, из которых 22 сбиты и подавлены. Ночью в селе Муром после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждена надворная постройка.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями."Утром 22 февраля текущего года около 06:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", — также сообщило утром Минобороны РФ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несёт потери".

https://ukraina.ru/20250222/1061276425.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, вячеслав гладков, великобритания, россия, украина, вооруженные силы украины, минобороны