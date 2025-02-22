Зеленский под прессом. Надувание козла отпущения или создание рычага давления - 22.02.2025 Украина.ру
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Зеленский под прессом. Надувание козла отпущения или создание рычага давления
Зеленский под прессом. Надувание козла отпущения или создание рычага давления - 22.02.2025 Украина.ру
Зеленский под прессом. Надувание козла отпущения или создание рычага давления
Что особо удивлят и одновременно несколько напрягает в последние или, как сейчас говорят, крайние дни, так это какое-то почти повышенное и болезненное внимание... Украина.ру, 22.02.2025
2025-02-22T19:37
2025-02-22T19:37
украина
запад
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
the times
the economist
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Что особо удивлят и одновременно несколько напрягает в последние или, как сейчас говорят, крайние дни, так это какое-то почти повышенное и болезненное внимание к Зеленскому. Людей неожиданно резко заинтересовало все в жизни этого, в общем-то, никчемного фигуранта.Что мальчик покушал? С чем сходил в отхожее место? Как нахамил и кого обхаял? Кому еще продал Украину, уже многажды перепроданную в разные руки им же самим? Сколько ему жить осталось, сердешному? Он что, такой дурак по жизни или это просто лыжи не едут? Кому он вообще сегодня нужен и зачем?Все эти вопросы нагромождаются, как снежный ком с горы, и пока не позволяют ни дать, ни получить на них ответы, а наоборот – искажает и портрет обсуждаемого, и характер его действий, и последствия за сделанное и сказанное.Сегодня уже известно отношение к Зеленскому со стороны самого высокого руководства США во главе с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и прочими советниками и помощниками. Если им верить, то для них Зеленский – это недалекий и не очень талантливый комик в прошлом, который в настоящем стал диктатором-недемократом и плохим руководителем-вором, который растащил американскую помощь и не желает отдавать долги, продолжая творить свои черные авторитарные дела и мешая делать Америку снова великой.Еще совсем недавно одного из этих прегрешений было достаточно, чтобы грешащего закатали в асфальт и скормили крокодилам, а память о нем развеяли, как наркотическую дымку перед приходом полиции.Но вот что поражает: Зеленский продолжает вести себя, как обнаглевшая скотина, а США только жалуются на него самим себе. Вот что, к примеру, пишет со ссылкой на чиновников из Белого дома издание Axios: "Зеленский так сильно разозлил Дональда Трампа во время мирных переговоров с Россией, что Трамп был на грани того, чтобы лишить Украину американской военной поддержки".По мнению издвания, Зеленский разозлил Трампа и своим отказом от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам, и критикой встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде и даже обвинением главы Белого дома в том, что он находится под влиянием российской дезинформации. "Мы создали монстра в лице Зеленского", — якобы сказал чиновник журналистам, добавив, что Зеленский настолько привык к поддержке США и одновременно нюх потерял, что начал выходить за все рамки допустимого.Вторят Axios и другие издания. Британская газета The Times пишет, что Трамп любит Украину, но ненавидит Зеленского и все нынешнее руководство Украины, считая, что из-за них Киев был и остается причиной всех его проблем. "Враждебность Трампа к украинцам можно было увидеть еще на первом президентском сроке. После начала конфликта он неоднократно критиковал Зеленского, называя "величайшим шоуменом на Земле", – отмечает The Times. И Трамп это подтверждает: "Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу. Его страна разрушена".The Economist вообще пишет, что Трамп намерен отстранить от власти на Украине Зеленского, "которого он никогда не любил и которого считает неудобным, речь не о выборах, речь идет об устранении Зеленского". И продолжает развивать свою мысль: "…Хотя Зеленский остается самым популярным политиком в стране, он проиграл бы будущие выборы с результатом 30% против 65% в пользу Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ, который пока не идет в политику. В январе публичный опрос показал, что доверие к Зеленскому упало до 52% — минимального уровня с начала войны (по сравнению с 90% в 2022 году), хотя и гораздо выше 4%, о которых заявил Трамп 18 февраля".Но с Зеленским ничего не происходит. И он как был, так и остается на своем месте. И – это самое главное! – американская помощь продолжает поступать Украине, а ее ВС сопротивляются на фронтах специальной военной операции (СВО), множа и свои жертвы, и российские.И вот это настораживает, как минимум. Хотели бы убрать Зеленского, – уже убрали бы, долго ли умеючи. Особенно учитывая то, что пристрелить Зеленского, как собаку, не представляет никой трудности, потому что его личная охрана уже давно превращена в конвой.И страну поставить можно на колени за считанные дни, ну, может быть, за недели, если не оказывать помощи, отключить спутниковую разведку для ВСУ и не снабжать их прочими разведданными (знаменитый "Старлинк" Илона Маска, который на биоотходы изошел, криткуя Зеленского, но продолжая успешно посылать ВСУ на кровавые преступления).Значит, что? Правильно: такое поведение руководства США, как максимум, рождает самые нехорошие предположения об обмане и традиционной нечистоплотной политиканской игре в исполнении американских лидеров и их информационно-пропагандистской обслуги.Зачем же нужен Зеленский США и всему коллективному Западе?Во-первых, из него могут сделать "агромадного" козла отпущения, на которого и перекинут вину за все неудачи и провалы и коллективного Запада, и США. Чтобы благополучно и обоснованно избавиться от него – или убить на посту, или отпустить с богом после новых выборов.Все это сейчас и делается, когда на горбу Зеленского нагромождаются все эти обвинения. Если вскоре выяснится, что он на завтрак кушает христианских малденцев с кровью, то, значит, его скоро будут-таки снимать.И это уже технический вопрос, что с ним сделают: на каштане на Крещатике повесят, в асфальт закатают, в унитазе притопят или все-таки дадут добежать, как говорится в таких случаях, до канадской границы и сдрыснуть. Чтобы попользоваться всем тем, что было им наворовано с 2019 года и выведено в офшоры на Западе. Гарантии личной безопасности и неприкосновенности наворованного – это то, что, кроме раздутого тщеславия слишком возомнившего о себе клоуна-лузера, и стимулировало всю никчемную, но кровавую деятельность Зеленского на посту президента Украины.Не зря же все говорят, что Зеленский должен уехать во Францию, в ее заморские владения – там у него лежбище и любовь с интересом на острове миллионеров Сен-Бертелеми в Атлантике, который раньше входил в состав Гваделупы, заморского департамента Франции. Людей там немного (чуть более 10 тысяч), соседей миллиардеров полно, а Гваделупа – это самое то, что очень хорошо фонетически характеризует самого Зеленского. И Гондурас там недалеко, если что…Это очень удачный политический кульбит, как кажется Западу: создать козла отпущения, на него перекинуть вину и убрать, обнулив таким образом ситуацию. Так во многих случаях и делается: все можно начинать как бы с нуля, когда нет ответственных или они уже понесли как бы заслуженное наказание.Во-вторых, – и это самое страшное, подлое и циничное! – из Зеленского таким образом – безудержной критикой за неуступчивость Западу, США и лично Трампу – создают обновленный и усиленный в сложившейся ситуации рычаг давления. На Россию, разумеется. За столом переговоров о мире или перемирии в рамках СВО – это уж как там Москва и Вашингтон официально договорятся.Зачем это Западу нужно? Очень просто: сейчас Зеленский – фигура не просто дискредитированная всем ходом развития Украины и СВО. Он – не только нелегитимный президент страны, но еще и военный преступник, который ответственен за кровавую гражданскую войну и смерти мирных жителей, убивать которых он приказывает ежедневно.Не Зеленский эту войну в Украине начал, это случилось до него при прежнем президенте Петре Порошенко и после госпереворота 2014 года. Однако Зеленский довел это противостояние до кровавого абсурда, фактически спровоцировал полномасштабную войну и продолжает ее, широко задействуя откровенные террористические методы и способы, в результате чего массово гибнут мирные люди. И в Украине, и в России.Кроме того, Зеленский – не профессионал в управлении, вор, мздоимец и коррупционер по подходам и к этому управлению, и к разворовыванию помощи, которая оказывается его стране Западом. Но он боится уходить из власти, крепко держится за кресло, как вошь за кожух, и хамит всем, кто против него выступает.Почему? Очень просто: теперь из него раздувают фейковый симулякр, искусственно накачанную мнимым авторитетом "борца" фигуру политика, который якобы не хочет уходить из власти, а всеми силами сопротивляется давлению и Запада, и России. Защищая, ясное дело, Украину, ее территориальную целосность и нерушимость ее границ, которые он же и растерял.Да что там с президентом России Владимиром Путиным спорит или Западу сопротивляется?! Самого Трампа Зеленский посылает в пеший эротический тур и не боится. А Путину хамит, что твой тупой гопник-пэтэушник, перепивший несвежего пивка в привокзальном генделыке.И вот, по расчетам западных политтехнологов, не исключено, такого "смелого, решительного и отчаянного" человека остается только апгрейдить, придать ему легитимность на выборах и можно запускать на переговоры. С кем угодно. Даже с Путиным. От имени Украины.Сейчас Россия и слышать не хочет о переговорах с Зеленским. Но Запад для того и может надувать из Зеленского "бескомпромиссного борца за Украину", чтобы поставить Москву перед обычным, но лживым аргументом – "а других украинских политиков у нас для вас нет".И вы представляете себе, что будет чувствовать президент России, если ему придется иметь дело с этим "чудом" или, как сказал глава МИД России Сергей Лавров, "жалкой личностью", выступающей от имени Украины? Это однозначно позор, репутационные издержки и придание Зеленскому образа или, если хотите, имиджа победителя, который защищает свою страну на переговорах с Путиным. За счет имиджа России.Ситуация, как мне кажется, складывается так: вся же нынешняя критика Зеленского со стороны Запада, которую он якобы стоически и героически переносит, нужна для того, чтобы, с одной стороны, все же приструнить его и сделать еще более покорным. И оставить для прежних нужд на прежнем месте. Причем так, что с этим вынуждены будут считаться в мире.С другой стороны, критика – это, повторяю, возгонка образа "героя". Но паралллельно Зеленскому показывают, что с ним могут делать, если он будет бузить, – просто убрать.Это объективно так. И, по расчетам западных мудрагелей, все в судьбе Зеленского будет зависеть от того, в каком качестве Западу понадобится Украина в будущем. Если по тактическим соображениям Западу в ней нужен будет мир или она вообще станет ему не нужной, то Запад этот и под нож Украину пустит, и от Зеленского избавится на счат "раз", и даже возражать не будет против того, чтобы Россия в Украине порядок наводила и в чувство ее привела.Если же переговоры или даже нормализация отношений с Россией сорвутся, то Украина опять понадобится Западу, как рычаг давления на Москву, таран и кистень в борьбе с нею. Как поле, плацдарм и полигон новой войны.И, ясное дело, такой испытанный, прирученный, прикормленный и покорный "боец", как Зеленский, в качестве предводителя Украины – в самый раз. И зачем Западу, скажите на милость, менять жалкую ничтожную личность на переправе, если она такая ему и будет нужна?Вот что сейчас происходит: критикуя Зеленского, Запад хочет его сохранить. И мнение украинцев тут никакого значения иметь не будет – рузультаты их как бы "голосования" за или против Зеленского нарисуют такие, какие будут нужны.И если кто и может помешать этим чудным манипуляциям, фальсификациям и издевательству, так это СВО. Только безоговорочная капитуляция неонацистского режима сорвет лживый ребрендинг Зеленского, и станет самым надежным договором о мире.А Зеленский… А что Зеленский? Он отлично справляется с ролью болванчика, которому все равно, кто он – борец или защитник родины, слуга или повелитель других слуг. Как тапер на диком Западе в США во время ковбойских разборок, он сыграть может по белым клавишам, может – по черным, лишь бы не стреляли, жизнь сохранили и похавать дали…О том, какие кандидаты могут участвовать в выборах президента Украины - в статье Павла Котова "Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, The Times, The Economist

Зеленский под прессом. Надувание козла отпущения или создание рычага давления

19:37 22.02.2025
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Что особо удивлят и одновременно несколько напрягает в последние или, как сейчас говорят, крайние дни, так это какое-то почти повышенное и болезненное внимание к Зеленскому. Людей неожиданно резко заинтересовало все в жизни этого, в общем-то, никчемного фигуранта.
Что мальчик покушал? С чем сходил в отхожее место? Как нахамил и кого обхаял? Кому еще продал Украину, уже многажды перепроданную в разные руки им же самим? Сколько ему жить осталось, сердешному? Он что, такой дурак по жизни или это просто лыжи не едут? Кому он вообще сегодня нужен и зачем?
Все эти вопросы нагромождаются, как снежный ком с горы, и пока не позволяют ни дать, ни получить на них ответы, а наоборот – искажает и портрет обсуждаемого, и характер его действий, и последствия за сделанное и сказанное.
Сегодня уже известно отношение к Зеленскому со стороны самого высокого руководства США во главе с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и прочими советниками и помощниками. Если им верить, то для них Зеленский – это недалекий и не очень талантливый комик в прошлом, который в настоящем стал диктатором-недемократом и плохим руководителем-вором, который растащил американскую помощь и не желает отдавать долги, продолжая творить свои черные авторитарные дела и мешая делать Америку снова великой.
Еще совсем недавно одного из этих прегрешений было достаточно, чтобы грешащего закатали в асфальт и скормили крокодилам, а память о нем развеяли, как наркотическую дымку перед приходом полиции.
Но вот что поражает: Зеленский продолжает вести себя, как обнаглевшая скотина, а США только жалуются на него самим себе. Вот что, к примеру, пишет со ссылкой на чиновников из Белого дома издание Axios: "Зеленский так сильно разозлил Дональда Трампа во время мирных переговоров с Россией, что Трамп был на грани того, чтобы лишить Украину американской военной поддержки".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
По мнению издвания, Зеленский разозлил Трампа и своим отказом от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам, и критикой встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде и даже обвинением главы Белого дома в том, что он находится под влиянием российской дезинформации. "Мы создали монстра в лице Зеленского", — якобы сказал чиновник журналистам, добавив, что Зеленский настолько привык к поддержке США и одновременно нюх потерял, что начал выходить за все рамки допустимого.
Вторят Axios и другие издания. Британская газета The Times пишет, что Трамп любит Украину, но ненавидит Зеленского и все нынешнее руководство Украины, считая, что из-за них Киев был и остается причиной всех его проблем. "Враждебность Трампа к украинцам можно было увидеть еще на первом президентском сроке. После начала конфликта он неоднократно критиковал Зеленского, называя "величайшим шоуменом на Земле", – отмечает The Times. И Трамп это подтверждает: "Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу. Его страна разрушена".
The Economist вообще пишет, что Трамп намерен отстранить от власти на Украине Зеленского, "которого он никогда не любил и которого считает неудобным, речь не о выборах, речь идет об устранении Зеленского". И продолжает развивать свою мысль: "…Хотя Зеленский остается самым популярным политиком в стране, он проиграл бы будущие выборы с результатом 30% против 65% в пользу Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ, который пока не идет в политику. В январе публичный опрос показал, что доверие к Зеленскому упало до 52% — минимального уровня с начала войны (по сравнению с 90% в 2022 году), хотя и гораздо выше 4%, о которых заявил Трамп 18 февраля".
Но с Зеленским ничего не происходит. И он как был, так и остается на своем месте. И – это самое главное! – американская помощь продолжает поступать Украине, а ее ВС сопротивляются на фронтах специальной военной операции (СВО), множа и свои жертвы, и российские.
И вот это настораживает, как минимум. Хотели бы убрать Зеленского, – уже убрали бы, долго ли умеючи. Особенно учитывая то, что пристрелить Зеленского, как собаку, не представляет никой трудности, потому что его личная охрана уже давно превращена в конвой.
И страну поставить можно на колени за считанные дни, ну, может быть, за недели, если не оказывать помощи, отключить спутниковую разведку для ВСУ и не снабжать их прочими разведданными (знаменитый "Старлинк" Илона Маска, который на биоотходы изошел, криткуя Зеленского, но продолжая успешно посылать ВСУ на кровавые преступления).
Значит, что? Правильно: такое поведение руководства США, как максимум, рождает самые нехорошие предположения об обмане и традиционной нечистоплотной политиканской игре в исполнении американских лидеров и их информационно-пропагандистской обслуги.
Зачем же нужен Зеленский США и всему коллективному Западе?
Во-первых, из него могут сделать "агромадного" козла отпущения, на которого и перекинут вину за все неудачи и провалы и коллективного Запада, и США. Чтобы благополучно и обоснованно избавиться от него – или убить на посту, или отпустить с богом после новых выборов.
Все это сейчас и делается, когда на горбу Зеленского нагромождаются все эти обвинения. Если вскоре выяснится, что он на завтрак кушает христианских малденцев с кровью, то, значит, его скоро будут-таки снимать.
И это уже технический вопрос, что с ним сделают: на каштане на Крещатике повесят, в асфальт закатают, в унитазе притопят или все-таки дадут добежать, как говорится в таких случаях, до канадской границы и сдрыснуть. Чтобы попользоваться всем тем, что было им наворовано с 2019 года и выведено в офшоры на Западе. Гарантии личной безопасности и неприкосновенности наворованного – это то, что, кроме раздутого тщеславия слишком возомнившего о себе клоуна-лузера, и стимулировало всю никчемную, но кровавую деятельность Зеленского на посту президента Украины.
Не зря же все говорят, что Зеленский должен уехать во Францию, в ее заморские владения – там у него лежбище и любовь с интересом на острове миллионеров Сен-Бертелеми в Атлантике, который раньше входил в состав Гваделупы, заморского департамента Франции. Людей там немного (чуть более 10 тысяч), соседей миллиардеров полно, а Гваделупа – это самое то, что очень хорошо фонетически характеризует самого Зеленского. И Гондурас там недалеко, если что…
Это очень удачный политический кульбит, как кажется Западу: создать козла отпущения, на него перекинуть вину и убрать, обнулив таким образом ситуацию. Так во многих случаях и делается: все можно начинать как бы с нуля, когда нет ответственных или они уже понесли как бы заслуженное наказание.
Во-вторых, – и это самое страшное, подлое и циничное! – из Зеленского таким образом – безудержной критикой за неуступчивость Западу, США и лично Трампу – создают обновленный и усиленный в сложившейся ситуации рычаг давления. На Россию, разумеется. За столом переговоров о мире или перемирии в рамках СВО – это уж как там Москва и Вашингтон официально договорятся.
Зачем это Западу нужно? Очень просто: сейчас Зеленский – фигура не просто дискредитированная всем ходом развития Украины и СВО. Он – не только нелегитимный президент страны, но еще и военный преступник, который ответственен за кровавую гражданскую войну и смерти мирных жителей, убивать которых он приказывает ежедневно.
Не Зеленский эту войну в Украине начал, это случилось до него при прежнем президенте Петре Порошенко и после госпереворота 2014 года. Однако Зеленский довел это противостояние до кровавого абсурда, фактически спровоцировал полномасштабную войну и продолжает ее, широко задействуя откровенные террористические методы и способы, в результате чего массово гибнут мирные люди. И в Украине, и в России.
Кроме того, Зеленский – не профессионал в управлении, вор, мздоимец и коррупционер по подходам и к этому управлению, и к разворовыванию помощи, которая оказывается его стране Западом. Но он боится уходить из власти, крепко держится за кресло, как вошь за кожух, и хамит всем, кто против него выступает.
Почему? Очень просто: теперь из него раздувают фейковый симулякр, искусственно накачанную мнимым авторитетом "борца" фигуру политика, который якобы не хочет уходить из власти, а всеми силами сопротивляется давлению и Запада, и России. Защищая, ясное дело, Украину, ее территориальную целосность и нерушимость ее границ, которые он же и растерял.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
18:25
Зеленский пытается обмануть Трампа. Итоги 22 февраля на УкраинеУкраина ещё не готова подписать с США соглашение по редкоземельным металлам, но обещает это сделать когда-нибудь
Да что там с президентом России Владимиром Путиным спорит или Западу сопротивляется?! Самого Трампа Зеленский посылает в пеший эротический тур и не боится. А Путину хамит, что твой тупой гопник-пэтэушник, перепивший несвежего пивка в привокзальном генделыке.
И вот, по расчетам западных политтехнологов, не исключено, такого "смелого, решительного и отчаянного" человека остается только апгрейдить, придать ему легитимность на выборах и можно запускать на переговоры. С кем угодно. Даже с Путиным. От имени Украины.
Сейчас Россия и слышать не хочет о переговорах с Зеленским. Но Запад для того и может надувать из Зеленского "бескомпромиссного борца за Украину", чтобы поставить Москву перед обычным, но лживым аргументом – "а других украинских политиков у нас для вас нет".
И вы представляете себе, что будет чувствовать президент России, если ему придется иметь дело с этим "чудом" или, как сказал глава МИД России Сергей Лавров, "жалкой личностью", выступающей от имени Украины? Это однозначно позор, репутационные издержки и придание Зеленскому образа или, если хотите, имиджа победителя, который защищает свою страну на переговорах с Путиным. За счет имиджа России.
Ситуация, как мне кажется, складывается так: вся же нынешняя критика Зеленского со стороны Запада, которую он якобы стоически и героически переносит, нужна для того, чтобы, с одной стороны, все же приструнить его и сделать еще более покорным. И оставить для прежних нужд на прежнем месте. Причем так, что с этим вынуждены будут считаться в мире.
С другой стороны, критика – это, повторяю, возгонка образа "героя". Но паралллельно Зеленскому показывают, что с ним могут делать, если он будет бузить, – просто убрать.
Это объективно так. И, по расчетам западных мудрагелей, все в судьбе Зеленского будет зависеть от того, в каком качестве Западу понадобится Украина в будущем. Если по тактическим соображениям Западу в ней нужен будет мир или она вообще станет ему не нужной, то Запад этот и под нож Украину пустит, и от Зеленского избавится на счат "раз", и даже возражать не будет против того, чтобы Россия в Украине порядок наводила и в чувство ее привела.
Если же переговоры или даже нормализация отношений с Россией сорвутся, то Украина опять понадобится Западу, как рычаг давления на Москву, таран и кистень в борьбе с нею. Как поле, плацдарм и полигон новой войны.
И, ясное дело, такой испытанный, прирученный, прикормленный и покорный "боец", как Зеленский, в качестве предводителя Украины – в самый раз. И зачем Западу, скажите на милость, менять жалкую ничтожную личность на переправе, если она такая ему и будет нужна?
Вот что сейчас происходит: критикуя Зеленского, Запад хочет его сохранить. И мнение украинцев тут никакого значения иметь не будет – рузультаты их как бы "голосования" за или против Зеленского нарисуют такие, какие будут нужны.
И если кто и может помешать этим чудным манипуляциям, фальсификациям и издевательству, так это СВО. Только безоговорочная капитуляция неонацистского режима сорвет лживый ребрендинг Зеленского, и станет самым надежным договором о мире.
А Зеленский… А что Зеленский? Он отлично справляется с ролью болванчика, которому все равно, кто он – борец или защитник родины, слуга или повелитель других слуг. Как тапер на диком Западе в США во время ковбойских разборок, он сыграть может по белым клавишам, может – по черным, лишь бы не стреляли, жизнь сохранили и похавать дали…
О том, какие кандидаты могут участвовать в выборах президента Украины - в статье Павла Котова "Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?"
 
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19:37Зеленский под прессом. Надувание козла отпущения или создание рычага давления
18:25Зеленский пытается обмануть Трампа. Итоги 22 февраля на Украине
18:22Академические итоги войны России с НАТО
17:44Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО
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