"Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта - 22.02.2025 Украина.ру
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"Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта
"Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта - 22.02.2025 Украина.ру
"Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта
Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет ни эмпатии, ни мозгов
2025-02-22T10:31
2025-02-22T10:31
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"Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь слишком далеко зашло украинское правительство. Бесконечные смерти в окопах - это неправильно, и у тех, кто продолжает этому способствовать, нет ни эмпатии, ни мозгов", - написал Маск.В этой же соцсети он отмечал, что "сердобольные либералы", с которыми он разговаривал, не хотят окончания конфликта на Украине, потому что у них поверхностное сочувствие.В начале недели в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением оторванной от реальности так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения.Подробнее - в материале Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима на сайте Укриана.ру.
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новости, украина, россия, илон маск, сергей лавров, владимир зеленский, ес, сша
Новости, Украина, Россия, Илон Маск, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, ЕС, США

"Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта

10:31 22.02.2025
 
Фото: shazoo, Илон Маск
Фото: shazoo, Илон Маск
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Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил, что у сторонников затягивания конфликта на Украине нет ни эмпатии, ни мозгов
"Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь слишком далеко зашло украинское правительство. Бесконечные смерти в окопах - это неправильно, и у тех, кто продолжает этому способствовать, нет ни эмпатии, ни мозгов", - написал Маск.
В этой же соцсети он отмечал, что "сердобольные либералы", с которыми он разговаривал, не хотят окончания конфликта на Украине, потому что у них поверхностное сочувствие.
"Каждый сердобольный либерал, с которым я разговариваю о российско-украинской войне, хочет вечно отправлять трупы в мясорубку. У них нет плана на успех. Поверхностное сочувствие. а не настоящее", - возмутился Маск.
В начале недели в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
При этом ЕС традиционно категорически не поддерживает ни одной мирной инициативы по Украине, за исключением оторванной от реальности так называемой "мирной формулы" Владимира Зеленского. Кроме того, европейские страны продолжают поставлять Киеву вооружения.
Подробнее - в материале Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима на сайте Укриана.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияИлон МаскСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕССША
 
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