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Николай Козак "Смок": 110 лет главному параноику УПА*

Николай Козак "Смок": 110 лет главному параноику УПА* - 22.02.2025 Украина.ру

Николай Козак "Смок": 110 лет главному параноику УПА*

Ровно 75 лет назад 8 февраля 1949 года чекистами был ликвидирован Николай Козак. Этому бандеровскому палачу приписывают инициативу развёртывания на северо-западных украинских землях в подполье ОУН-УПА* масштабного внутреннего террора. Он стал причиной гибели бо́льшего числа оуновцев, чем большинство бойцов и командиров НКВД/НКГБ/МГБ

2025-02-22T15:59

2025-02-22T15:59

2025-02-22T16:00

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Родился Николай Козак 22 февраля 1915 года в Австро-Венгерской империи в селе Рахиня Долинского уезда в семье исповедовавших униатство Василия Козака и его жены Марии Гаврилишин (верхушка бандеровцев поголовно была униатской). К тому времени они уже воспитывали сына Илью и дочь Ольгу. Шесть лет спустя в семье родился еще один ребенок, Эмилия. Начальное образование Николай получил в местной 6-летней школе, углублённые знания – у частного репетитора Леся Денисюка. Программа преподавания базировалась на 4-летнем курсе польской реальной гимназии. Ее особенностью была замена латинского и греческого языков эсперанто, который ученик изучал по изданным в Японии журналам. Благодаря полученным знаниям Николаю удалось в 1933 году устроиться в Долине по конкурсу на работу продавцом ревизионного союза украинских кооператоров "Сила".В следующем году Козак вступил в местную ячейку ОУН, по версии польской полиции, он возглавил в ней "боевой отдел". Легальным прикрытием ячейки было спортивное общество "Сокол".20 февраля 1937 года на поле неподалеку от села Рахиня выстрелом из револьвера неизвестными лицами был убит 30-летний местный житель Иван Бабич. На следующий день по подозрению в преступлении полиция арестовала Козака. Расследование установило, что накануне Бабича исключили из "Сокола", якобы, за коммунистические взгляды. По данным польской полиции, оуновцы заподозрили его в измене и приговорили к смертной казни, приговор исполнил Козак псевдо "Бо́гдан".Адвокатом убийцы на судебном процессе в Стрые стал еще один оуновец Владимир Горбовой. Согласно выбранной стратегии защиты внимание присяжных сосредоточили на показаниях об аморальном поведении Бабича. Кроме того, адвокат заметил, что Николай дружил с Бабичем и часто играл вместе с ним в карты, а потому не мог убить.Доводы защиты, по-видимому, подействовали, и по приговору суда от 1 марта 1938 года Козак получил всего три года заключения, на свободу вышел досрочно, уже в сентябре следующего года, и сразу же уехал в Краков, где устроился на работу. Там он не задержался – с начала 1940 года проживал в городах Сянок и Перемышль, где возглавлял Лемковский уездный провод ОУН*.Спустя месяц после начала Великой Отечественной войны, 21 июля 1941 года, в составе походной группы ОУН* Козак прибыл на Подолье, где возглавил Каменец-Подольский областной Провод ОУН*. Тогда же по его приказу Кузьма Богдан, носивший псевдо "Кайдаш", организовал в Казатине, под прикрытием книжного магазина, пункт связи ОУН*. В октябре в Проскурове (современный Хмельницкий) Николая арестовало гестапо, но из-за отсутствия доказательств связи с подпольем его освободили. Остерегаясь повторного ареста, он достал поддельные документы на фамилию Степаненко и уехал в Винницу, где сразу присоединился к работе местного оуновского подполья.Летом 1942 года Козак получил от областного военного референта Фёдора Беличенко грузовую машину, груженную зерном, которое попытался вывезти из города. Однако план провалился – на выезде из Винницы Николая арестовал инспектор криминальной полиции Дмитрий Мефодовский. О происшествии почти сразу узнал заместитель начальника криминальной полиции по хозяйственным делам Степан Янишевский. Он был земляком Козака из села Витвица того же Долинского уезда, и так же состоял в ОУН*, его подпольное псевдо в то время было "Ярема". В структуре украинской националистов он занимал должность областного референта внутренней службы безопасности (СБ).Используя свое служебное положение, Янишевский забрал дело Козака себе и освободил подследственного из-под стражи. Пытаясь легализовать земляка, он устроил Николая инспектором криминальной полиции и, более того, поселил его у себя в частном доме по ул. Дорошенко, 18. Вскоре Козак возглавил Винницкий областной Провод ОУН* и типографию Киевского Краевого Провода ОУН*, которая издавала газету "За свободную Украину!"В конце ноября 1942 года Николай наладил связь с организационным референтом Провода ОУН Ярославом Старухом "Стягом", то находился во Львове. Параллельно происходило и тесное сотрудничество с проводником ОУН* на СЗУЗ (по классификации ОУН* Северо-западные украинские земли, то есть Волынь и Полесье) Дмитрием Клячковским – "Климом Савуром", который базировался в Ровенской области. Этот кровавый упырь являлся одним из организаторов "Волынской резни", а также был инициатором уничтожения бежавших из немецких концлагерей советских военнопленных.В конце февраля 1943 года гестапо арестовало в Киеве проводника ОУН на восточно-украинских землях Пантелеймона Сака "Могилу". Узнав об этом, Козак и Янишевский решили из Винницы уходить. Специально для их эвакуации "Клим Савур" прислал своего связного – Мирона Бабича "Богдана". Добирались Козак и Янишевский до села Малый Житин Ровенской области, где и встретились с "Климом Савуром".После разговора, состоявшегося, 25 марта 1943 года, "Савур" передал прибывших из Винницы подпольщиков в подчинение референту СБ Краевого Провода ОУН* на СЗУЗ Василия Макара "Безродного". После короткой беседы Николаю доверили возглавить референтуру СБ в штабе группы УПА-Юг*, которой командовал Пётр Олейник "Эней". В то время Козак пользовался псевдонимом "Смок" и любил ходить в форме польского офицера, с сентября 43-го он расположился на чешском хуторе в километре от с. Мосты Мизоцкого р-на. Именно тогда он подписал распоряжение об исключительной прерогативе службы безопасности ОУН* выносить смертные приговоры без согласования с командным составом и начал тотальные чистки рядов от инакомыслящих. В августе 44-го его назначили главой референтуры СБ краевого провода на Юго-Западных Украинских Землях, и чистки стали тотальными. По некоторым данным были уничтожены более 1000 человек, при чем, скорее всего, значительная часть этих людей никакой вины перед бандеровцами не имела. Многие руководители УПА* считали "Смока" (Козака) одним из своих наиболее жестоких соратников, который демонстрировал склонности к садизму и пыткам. Последний командующий УПА* Василь Кук так и вовсе его побаивался.В феврале 1945 года НКВД ликвидировало командующего УПА-Север* "Клима Савура", и на его место назначили Козака, который вместо псевдо "Смок" стал использовать "Овчар". Этих псевдо потом было много: "Кучма", "Лука", "Петро", "Сергей Хортица", "Чупрынка" – меняя их, как перчатки, бандеровцы старались запутать НКВД. По привычке Козак продолжал заниматься и вопросами безопасности.Самой известной и успешной операцией Козака стала его оперативная игра с органами НКГБ УССР. В начале 1945 года чекист Сергей Карин-Даниленко предложил создать "Провод ОУН* на восточных украинских землях". Главной его задачей было продвижение в состав руководства ОУН* советской агентуры. Во главе этой легендированной группы поставили опытных агентов: Михаила Захаржевского с псевдо "Таран", "Донца", "Николая" и Екатерину Миньковскую "Евгению". К ним приобщили завербованную участницу киевской ячейки ОУН Людмилу Фою "Оксану" и также завербованную связную из Луцка Антонину Калуженко "Зою". Агентурная группа получила сфабрикованные в НКВД подпольные документы, среди них "письмо украинских националистов" с угрозами в адрес писателя Максима Рыльского.6 мая 1945 года Фоя и Калуженко прибыли в Луцк и попытались выйти с оуновцами на связь. В результате их схватила районная боё́вка СБ. Допрос Людмилы Фои проводил лично Николай Козак. Подпольщица сразу ему во всем призналась: рассказала о своей вербовке в НКВД, о том, кем является она и остальные члены группы, о поставленных перед ними задачах. После показаний Фои, вторую задержанную девушку, Антонину Калуженко, бандеровцы казнили.Козак перевербовал Фою и использовал в собственной оперативной игре против чекистов. По его заданию 23 июля 1945 года подпольщица вернулась в Киев. Она сумела убедить представителей центрального аппарата НКГБ: генерал-лейтенанта Павла Дроздецкого, капитана Иовенко и прочих, что операция проходит успешно, и необходимо направить в Луцк еще двух агентов: Захаржевского "Тарана" и Миньковскую "Евгению". В результате 5 августа Захаржевский был схвачен недалеко от Луцка бандеровским СБ. Сначала на допросах опытный чекист (в прошлом, кстати сказать, офицер УНР) придерживался отработанной легенды. Однако на очной ставке он "посыпался" и согласился написать в Киев письмо с предложением вызвать Миньковскую. 8 сентября Фоя снова успешно отвезла документы в Киев и через 11 дней вернулась вместе с "Евгенией". На следующий день, на пункте связи в лесу к северу от города, их забрала боёвка СБ. После допросов и пыток и Захаржевского, и Миньковскую казнили. Некоторое время в Киеве не догадывались о провале операции, окончательно это выяснилось лишь в апреле 1946 года. Фою чекистам удалось ликвидировать только в 1950 году."За спасение организации на СЗУЗ" Николая Козака решением от 8 октября 1945 года бандеровского Украинского главного освободительного совета наградили Золотым Крестом "За заслуги". Однако чекисты недолго оставались у бандеровского живодера в долгу.Сотрудниками НКГБ была проведена грамотная операция, в результате которой бандеровцы решили, что старый друг Козака, который спас его в 1942 году и бежал с ним из Винницы – Степан Янишевский – стал агентом чекистов. В декабре 45-го по приказу Козака Янишевского попытался арестовать проводник одного из бандеровских подразделений Фёдор Воробец "Верещака". Янишевский бежал и вскоре провозгласил создание оппозиционного Козаковскому УПА-Север* краевого провода "Одесса". В результате, начиная с 1946 года, бандеровское подполье на Ровенщине было расколото. В междоусобных стычках обе стороны потеряли более 120 боевиков.4 февраля 1949 года агент МГБ "Петров" сообщил, что в село Петушков Острожецкого района часто наведываются оуновцы. Для проверки этой информации начальником отдела областного УМГБ майором Журавлёвым туда была направлена оперативная группа во главе со старшим оперуполномоченным Земсковым и старшим сержантом Савицким. Ночью 7 февраля они незаметно подошли к указанному "Петровым" на окраине села дому и организовали засаду. Услышав два неожиданных выстрела, они начали штурм. Подойдя к дому, сержант Савицкий заметил вблизи сарая двух неизвестных лиц, открывших по нему стрельбу. После этого оперативная группа приняла боевой порядок и открыла ответный огонь. В результате перестрелки двое упомянутых оуновцев погибли. В это время Козак забежал в убежище, которое располагалось в 15 метрах от клуни, и уничтожил тайные документы. Поняв, что шансов вырваться из окружения нет, он выстрелил себе в голову. Так погиб один из самых кровавых бандеровских палачей.* Террористическая организация запрещённая в России

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история, история украины, история ссср, великая отечественная война, галичина, волынь, оун, оун-упа