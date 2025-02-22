https://ukraina.ru/20250222/1061284150.html
Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО
Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО - 22.02.2025 Украина.ру
Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО
Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров
2025-02-22T17:44
2025-02-22T17:44
2025-02-22T17:44
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Он уточнил, что технику бойцам предоставил начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, а также Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".Кадыров выразил уверенность в том, что новая техника станет надежным помощником личному составу силовых подразделений в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах СВО.Подробнее об успехах российских военных - в материале ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, чечня, россия, запорожская область, народный фронт, вооруженные силы украины
Новости, Чечня, Россия, Запорожская область, Народный фронт, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО
Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров