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Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО

Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО - 22.02.2025 Украина.ру

Кадыров рассказал о новой технике, полученной подразделениями из Чечни в зоне СВО

Подразделения из Чечни, находящиеся в зоне СВО, получили партию автомобилей "Джихад-машина" и FPV-дроны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров

2025-02-22T17:44

2025-02-22T17:44

2025-02-22T17:44

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Он уточнил, что технику бойцам предоставил начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина Адам Кадыров совместно с Министерством промышленности и торговли РФ, а также Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию".Кадыров выразил уверенность в том, что новая техника станет надежным помощником личному составу силовых подразделений в выполнении оперативно-боевых задач на фронтах СВО.Подробнее об успехах российских военных - в материале ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" на сайте Украина.ру.

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новости, чечня, россия, запорожская область, народный фронт, вооруженные силы украины