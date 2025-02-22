Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян - 22.02.2025 Украина.ру
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Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян
Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян - 22.02.2025 Украина.ру
Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о новой политике Трампа и о её экономической подоплёке, объяснил, что мешает США и России договориться и прокомментировал необходимость новых выборов на Украине
2025-02-22T17:28
2025-02-22T17:28
видео
сша
россия
украина
дональд трамп
петр порошенко
рафаэль ордуханян
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00:27 – О переговорах США и России в Саудовской Аравии.03:37 – Почему Америка стала бороться против Европы? 08:22 – Как общество в США реагирует на заявления Трампа?10:53 – Что является главным раздражителем в российско-американских отношениях?15:17 – Будут ли выборы на Украине перед подписанием мирных соглашений? * В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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видео, сша, россия, украина, дональд трамп, петр порошенко, рафаэль ордуханян, ес, мид, сергей лавров, владимир зеленский, илон маск, мид рф, венгрия, видео
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Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян

17:28 22.02.2025
 
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о новой политике Трампа и о её экономической подоплёке, объяснил, что мешает США и России договориться и прокомментировал необходимость новых выборов на Украине
00:27 – О переговорах США и России в Саудовской Аравии.
03:37 – Почему Америка стала бороться против Европы?
08:22 – Как общество в США реагирует на заявления Трампа?
10:53 – Что является главным раздражителем в российско-американских отношениях?
15:17 – Будут ли выборы на Украине перед подписанием мирных соглашений?
* В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
ВидеоСШАРоссияУкраинаДональд ТрампПетр ПорошенкоРафаэль ОрдуханянЕСМИДСергей ЛавровВладимир ЗеленскийИлон МаскМИД РФВенгрия
 
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