https://ukraina.ru/20250222/1061283672.html
Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян
Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян - 22.02.2025 Украина.ру
Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о новой политике Трампа и о её экономической подоплёке, объяснил, что мешает США и России договориться и прокомментировал необходимость новых выборов на Украине
2025-02-22T17:28
2025-02-22T17:28
2025-02-22T17:28
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россия
украина
дональд трамп
петр порошенко
рафаэль ордуханян
ес
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00:27 – О переговорах США и России в Саудовской Аравии.03:37 – Почему Америка стала бороться против Европы? 08:22 – Как общество в США реагирует на заявления Трампа?10:53 – Что является главным раздражителем в российско-американских отношениях?15:17 – Будут ли выборы на Украине перед подписанием мирных соглашений? * В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о новой политике Трампа и о её экономической подоплёке, объяснил, что мешает США и России договориться и прокомментировал необходимость новых выборов на Украине
00:27 – О переговорах США и России в Саудовской Аравии.
03:37 – Почему Америка
стала бороться против Европы
?
08:22 – Как общество в США реагирует на заявления Трампа?
10:53 – Что является главным раздражителем в российско-американских отношениях?
15:17 – Будут ли выборы на Украине перед подписанием мирных соглашений?
* В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.