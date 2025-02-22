https://ukraina.ru/20250222/1061283672.html

Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян

Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян - 22.02.2025 Украина.ру

Кто главный враг Трампа и какие подводные камни могут возникнуть у России с США - Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о новой политике Трампа и о её экономической подоплёке, объяснил, что мешает США и России договориться и прокомментировал необходимость новых выборов на Украине

2025-02-22T17:28

2025-02-22T17:28

2025-02-22T17:28

видео

сша

россия

украина

дональд трамп

петр порошенко

рафаэль ордуханян

ес

мид

сергей лавров

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00:27 – О переговорах США и России в Саудовской Аравии.03:37 – Почему Америка стала бороться против Европы? 08:22 – Как общество в США реагирует на заявления Трампа?10:53 – Что является главным раздражителем в российско-американских отношениях?15:17 – Будут ли выборы на Украине перед подписанием мирных соглашений? * В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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2025

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