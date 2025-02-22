"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины - 22.02.2025 Украина.ру
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"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины
"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины - 22.02.2025 Украина.ру
"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины
Президент США Дональд Трамп и его команда не уважают руководство Украины. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2025-02-22T10:55
2025-02-22T11:04
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"Трамп, (американский предприниматель Илон - ред.) Маск и другие, мягко говоря, и так не очень любят и совсем не уважают киевскую шоблу. А за что ее уважать тому же Трампу, ведь его лично обманывал наркоклоун в прежние времена. Потом он же вовсю топил за (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена. А сейчас хамит напропалую всей новой команде", - написал Медведев.Он считает, что это "типичная хохлобандеровская патология - считать весь мир обязанным, но при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля".Он назвал Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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новости, дональд трамп, украина, сша, россия, совбез, дмитрий медведев
Новости, Дональд Трамп, Украина, США, Россия, Совбез, Дмитрий Медведев

"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины

10:55 22.02.2025 (обновлено: 11:04 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Президент США Дональд Трамп и его команда не уважают руководство Украины. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Трамп, (американский предприниматель Илон - ред.) Маск и другие, мягко говоря, и так не очень любят и совсем не уважают киевскую шоблу. А за что ее уважать тому же Трампу, ведь его лично обманывал наркоклоун в прежние времена. Потом он же вовсю топил за (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена. А сейчас хамит напропалую всей новой команде", - написал Медведев.
Он считает, что это "типичная хохлобандеровская патология - считать весь мир обязанным, но при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля".
"Так ведут себя многие украинские релоканты в Европе, так ведет себя главная, трясущаяся от порошка киевская мразь. И принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки", - добавил зампред Совбеза.
Он назвал Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.
Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
 
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11:11Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта
10:55"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины
10:31"Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта
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