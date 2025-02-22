https://ukraina.ru/20250222/1061278926.html

"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины

"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины - 22.02.2025 Украина.ру

"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины

Президент США Дональд Трамп и его команда не уважают руководство Украины. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2025-02-22T10:55

2025-02-22T10:55

2025-02-22T11:04

новости

дональд трамп

украина

сша

россия

совбез

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061175312_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2babcad1d45a49adea220f3320fc499.jpg

"Трамп, (американский предприниматель Илон - ред.) Маск и другие, мягко говоря, и так не очень любят и совсем не уважают киевскую шоблу. А за что ее уважать тому же Трампу, ведь его лично обманывал наркоклоун в прежние времена. Потом он же вовсю топил за (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена. А сейчас хамит напропалую всей новой команде", - написал Медведев.Он считает, что это "типичная хохлобандеровская патология - считать весь мир обязанным, но при случае навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля".Он назвал Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, украина, сша, россия, совбез, дмитрий медведев