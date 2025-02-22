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Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта

Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта - 22.02.2025 Украина.ру

Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предложил Киеву один из путей решения конфликта

2025-02-22T11:11

2025-02-22T11:11

2025-02-22T11:11

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"... Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", - написал Медведев.В том же посте он указал, что Трамп и его команда не уважают руководство Украины. Медведев назвал Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.

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новости, киев, сша, россия, дональд трамп, совбез, дмитрий медведев