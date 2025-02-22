Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предложил Киеву один из путей решения конфликта
"... Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", - написал Медведев.
В том же посте он указал, что Трамп и его команда не уважают руководство Украины. Медведев назвал Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.
Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.