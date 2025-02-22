Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта - 22.02.2025 Украина.ру
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Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта
Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта - 22.02.2025 Украина.ру
Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предложил Киеву один из путей решения конфликта
2025-02-22T11:11
2025-02-22T11:11
новости
киев
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россия
дональд трамп
совбез
дмитрий медведев
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"... Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", - написал Медведев.В том же посте он указал, что Трамп и его команда не уважают руководство Украины. Медведев назвал Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сша, россия, дональд трамп, совбез, дмитрий медведев
Новости, Киев, США, Россия, Дональд Трамп, Совбез, Дмитрий Медведев

Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта

11:11 22.02.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предложил Киеву один из путей решения конфликта
"... Упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути – к капитуляции", - написал Медведев.
В том же посте он указал, что Трамп и его команда не уважают руководство Украины. Медведев назвал Владимира Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником, который надоел президенту США Дональду Трампу своими махинациями.
Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевСШАРоссияДональд ТрампСовбезДмитрий Медведев
 
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11:48Заигравшийся с заявлениями по Украине "Микрон": Медведев высмеял президента Франции
11:11Упасть в ноги США и готовиться к капитуляции: Медведев предложил Киеву выход из конфликта
10:55"Топят за Байдена, хамят": Медведев рассказал, почему Трамп и его команда не уважают руководство Украины
10:31"Нет ни эмпатии, ни мозгов": Маск раскритиковал сторонников затягивания украинского конфликта
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