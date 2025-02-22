Заигравшийся с заявлениями по Украине "Микрон": Медведев высмеял президента Франции - 22.02.2025 Украина.ру
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Заигравшийся с заявлениями по Украине "Микрон": Медведев высмеял президента Франции
Заигравшийся с заявлениями по Украине "Микрон": Медведев высмеял президента Франции - 22.02.2025 Украина.ру
Заигравшийся с заявлениями по Украине "Микрон": Медведев высмеял президента Франции
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал президента Франции Эммануэля Макрона "Микроном", заигравшимся с заявлениями по Украине
2025-02-22T11:48
2025-02-22T11:48
новости
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россия
эммануэль макрон
дмитрий медведев
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"В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции", - сыронизировал Медведев. Он пояснил, что смысл разговоров о "стратегической неопределенности" сводится к необходимости запутать противника. Однако предупредил, играя в "стратегическую неопределенность", важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей.Ранее Макрон дал интервью ряду региональных СМИ, в котором заявил, что речи о немедленной отправке западных войск на Украину пока не идет, однако отметил, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки экспертов или военных на Украину за пределы зоны конфликта в качестве гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий медведев
Новости, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев

Заигравшийся с заявлениями по Украине "Микрон": Медведев высмеял президента Франции

11:48 22.02.2025
 
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал президента Франции Эммануэля Макрона "Микроном", заигравшимся с заявлениями по Украине
"В последнее время в западных кругах любят порассуждать о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных международных задач. О ней говорят эксперты и даже отдельные политики с трудной судьбой. Например, есть такой странный человечек по фамилии Микрон, он работает где-то во Франции", - сыронизировал Медведев.
Он пояснил, что смысл разговоров о "стратегической неопределенности" сводится к необходимости запутать противника.
Однако предупредил, играя в "стратегическую неопределенность", важно не заиграться и не обмануть самих себя и своих избирателей.

"Нельзя всё время говорить, как какой-то Микрон: "Отправим французов воевать против русских", потом: "Нет, ни за что не отправим", а чуть позже: "Нет, ну может, и отправим, но в составе миротворцев". Ну ему уже нечего терять, а вот администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа только начинает свой второй срок", - объяснил Медведев.

Ранее Макрон дал интервью ряду региональных СМИ, в котором заявил, что речи о немедленной отправке западных войск на Украину пока не идет, однако отметил, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки экспертов или военных на Украину за пределы зоны конфликта в качестве гарантии безопасности после заключения мирного соглашения.
Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаФранцияРоссияЭммануэль МакронДмитрий Медведев
 
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Заголовок открываемого материала
11:48Заигравшийся с заявлениями по Украине "Микрон": Медведев высмеял президента Франции
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