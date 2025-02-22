Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине
13:03 22.02.2025 (обновлено: 13:15 22.02.2025)
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с американским предпринимателем Илоном Маском насчет масштабов украинской коррупции
Медведев отреагировал на публикацию Маска в соцсети Х, назвавшего лишь верхушкой айсберга сообщение о том, что чиновник украинского министерства обороны похитил 46 миллионов долларов, на которые приобрел элитную недвижимость во Франции.
"Именно так", - заявил Медведев.
На днях Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег. Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения.
Подробнее - в материале Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск на сайте Украина.ру.