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Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине

Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине - 22.02.2025 Украина.ру

Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с американским предпринимателем Илоном Маском насчет масштабов украинской коррупции

2025-02-22T13:03

2025-02-22T13:03

2025-02-22T13:15

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Медведев отреагировал на публикацию Маска в соцсети Х, назвавшего лишь верхушкой айсберга сообщение о том, что чиновник украинского министерства обороны похитил 46 миллионов долларов, на которые приобрел элитную недвижимость во Франции.На днях Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег. Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения.Подробнее - в материале Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск на сайте Украина.ру.

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новости, украина, илон маск, россия, франция, дмитрий медведев