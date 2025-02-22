Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине - 22.02.2025 Украина.ру
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Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине
Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине - 22.02.2025 Украина.ру
Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с американским предпринимателем Илоном Маском насчет масштабов украинской коррупции
2025-02-22T13:03
2025-02-22T13:15
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Медведев отреагировал на публикацию Маска в соцсети Х, назвавшего лишь верхушкой айсберга сообщение о том, что чиновник украинского министерства обороны похитил 46 миллионов долларов, на которые приобрел элитную недвижимость во Франции.На днях Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег. Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения.Подробнее - в материале Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск на сайте Украина.ру.
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новости, украина, илон маск, россия, франция, дмитрий медведев
Новости, Украина, Илон Маск, Россия, Франция, Дмитрий Медведев

Медведев согласился с Маском насчет масштабов коррупции на Украине

13:03 22.02.2025 (обновлено: 13:15 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с американским предпринимателем Илоном Маском насчет масштабов украинской коррупции
Медведев отреагировал на публикацию Маска в соцсети Х, назвавшего лишь верхушкой айсберга сообщение о том, что чиновник украинского министерства обороны похитил 46 миллионов долларов, на которые приобрел элитную недвижимость во Франции.
"Именно так", - заявил Медведев.
На днях Маск на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне заявил, что украинских солдат бросают в бой ради денег. Он подчеркнул, что конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения.
Подробнее - в материале Конфликт на Украине превратился в механизм для обогащения — Маск на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаИлон МаскРоссияФранцияДмитрий Медведев
 
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