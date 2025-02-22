Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны - 22.02.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны
Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны - 22.02.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны
Группировка российских Вооруженных сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ
2025-02-22T12:22
2025-02-22T12:33
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах Харьковской области, Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.О других успехах российских военных - в материале ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" на сайте Украина.ру.
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новости, лнр, россия, харьковская область, минобороны, вооруженные силы украины, нато
Новости, ЛНР, Россия, Харьковская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, НАТО

Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны

12:22 22.02.2025 (обновлено: 12:33 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Группировка российских Вооруженных сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах Харьковской области, Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - перечислили в министерстве.
О других успехах российских военных - в материале ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" на сайте Украина.ру.
 
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