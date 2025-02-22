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Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны

Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны - 22.02.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны

Группировка российских Вооруженных сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ

2025-02-22T12:22

2025-02-22T12:22

2025-02-22T12:33

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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах Харьковской области, Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.О других успехах российских военных - в материале ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" на сайте Украина.ру.

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