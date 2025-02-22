Российские военные освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны
12:22 22.02.2025 (обновлено: 12:33 22.02.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Группировка российских Вооруженных сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в Минобороны РФ
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах Харьковской области, Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
О других успехах российских военных - в материале ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" на сайте Украина.ру.