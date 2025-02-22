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Куда "рассосалась" армия Евросоюза и что начнётся, когда Трамп выйдет из игры — Гаспарян
Куда "рассосалась" армия Евросоюза и что начнётся, когда Трамп выйдет из игры — Гаспарян - 22.02.2025 Украина.ру
Куда "рассосалась" армия Евросоюза и что начнётся, когда Трамп выйдет из игры — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2025-02-22T10:07
2025-02-22T10:07
2025-02-22T10:07
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00:26 - Лёд тронулся: кто и как реагирует на ход переговоров по Украине?12:03 - Кто должен подписать договор от Украины? 25:26 - Условия и гарантии безопасности для России. * В материале упоминаются Алексей Гончаренко, Пётр Порошенко, Кирилл Буданов, Алексей Арестович и Андрей Билецкий, признанные экстремистами и террористами и запрещённые на территории России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, германия, армен гаспарян, дональд трамп, алексей гончаренко, ес, общественная палата, владимир зеленский, франция, переговоры, видео
Видео, Россия, Украина, Германия, Армен Гаспарян, Дональд Трамп, Алексей Гончаренко, ЕС, общественная палата, Владимир Зеленский, Франция, переговоры
Куда "рассосалась" армия Евросоюза и что начнётся, когда Трамп выйдет из игры — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели