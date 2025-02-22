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Куда "рассосалась" армия Евросоюза и что начнётся, когда Трамп выйдет из игры — Гаспарян

Куда "рассосалась" армия Евросоюза и что начнётся, когда Трамп выйдет из игры — Гаспарян - 22.02.2025 Украина.ру

Куда "рассосалась" армия Евросоюза и что начнётся, когда Трамп выйдет из игры — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2025-02-22T10:07

2025-02-22T10:07

2025-02-22T10:07

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00:26 - Лёд тронулся: кто и как реагирует на ход переговоров по Украине?12:03 - Кто должен подписать договор от Украины? 25:26 - Условия и гарантии безопасности для России. * В материале упоминаются Алексей Гончаренко, Пётр Порошенко, Кирилл Буданов, Алексей Арестович и Андрей Билецкий, признанные экстремистами и террористами и запрещённые на территории России.

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2025

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видео, россия, украина, германия, армен гаспарян, дональд трамп, алексей гончаренко, ес, общественная палата, владимир зеленский, франция, переговоры, видео