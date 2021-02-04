Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями ведущих телеканалов Украины 3 февраля ответил на обвинение в покушении на свободу слова и медиабизнеса после применения санкций против нескольких телеканалов. Об этом сообщили на сайте офиса главы государства

Кость Бондаренко: Украина опустится в рейтингах свободы слова © РИА Новости, Нина Зотина заверил украинский лидер.

По его словам, санкции были применены в связи с четким обоснованием «финансирования из России и сотрудничеством с террористическими организациями».

Топ-менеджеры телеканалов выразили поддержку этого решения, отметив, что упомянутые телеканалы давно проводят антигосударственную политику.

Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание, обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала произошедшее «актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии».