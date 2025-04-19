Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны
17:49 19.04.2025 (обновлено: 17:57 19.04.2025)
Министерство обороны РФ 19 апреля сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной
С подконтрольных Украине территорий вернулись 246 российских военнослужащих, Киеву передали столько же военнопленных.
Ведомство добавило, что в качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.
Об обстановке в зоне СВО - в материале Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России на сайте Украина.ру.
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