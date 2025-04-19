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Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны

Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны - 19.04.2025 Украина.ру

Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны

Министерство обороны РФ 19 апреля сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной

2025-04-19T17:49

2025-04-19T17:49

2025-04-19T17:57

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С подконтрольных Украине территорий вернулись 246 российских военнослужащих, Киеву передали столько же военнопленных.Ведомство добавило, что в качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.Накануне о подготовке обмена написало Reuters. Агентство отметило, что до сегодняшнего дня стороны передали друг другу более 3,2 тысячи человек при посредничестве ОАЭ.Об обстановке в зоне СВО - в материале Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России на сайте Украина.ру.

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