Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны - 19.04.2025 Украина.ру
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Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны
Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны - 19.04.2025 Украина.ру
Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны
Министерство обороны РФ 19 апреля сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной
2025-04-19T17:49
2025-04-19T17:57
новости
россия
минобороны
украина
киев
владимир путин
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С подконтрольных Украине территорий вернулись 246 российских военнослужащих, Киеву передали столько же военнопленных.Ведомство добавило, что в качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.Накануне о подготовке обмена написало Reuters. Агентство отметило, что до сегодняшнего дня стороны передали друг другу более 3,2 тысячи человек при посредничестве ОАЭ.Об обстановке в зоне СВО - в материале Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минобороны, украина, киев, владимир путин
Новости, Россия, Минобороны, Украина, Киев, Владимир Путин

Россия и Украина обменялись пленными - Минобороны

17:49 19.04.2025 (обновлено: 17:57 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Министерство обороны РФ 19 апреля сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной
С подконтрольных Украине территорий вернулись 246 российских военнослужащих, Киеву передали столько же военнопленных.
Ведомство добавило, что в качестве жеста доброй воли Россия передала 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.
Накануне о подготовке обмена написало Reuters. Агентство отметило, что до сегодняшнего дня стороны передали друг другу более 3,2 тысячи человек при посредничестве ОАЭ.
Об обстановке в зоне СВО - в материале Путин назвал ситуацию в зоне СВО благоприятной для России на сайте Украина.ру.
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