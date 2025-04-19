Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина - 19.04.2025 Украина.ру
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Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина - 19.04.2025 Украина.ру
Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
Президент России Владимир Путин накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля
2025-04-19T20:07
2025-04-19T20:07
эксклюзив
владимир путин
украина
владимир зеленский
сша
ес
вооруженные силы украины
нато
перемирие
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Соответствующий приказ президент Путин выдал в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 19 апреля в Кремле.Принимая решение об установлении перемирия, Россия исходила из того, что украинская сторона последует ее примеру, добавил Владимир Путин.Глава киевского режима Владимир Зеленский на инициативу отреагировал молниеносно — он отказался от нее, назвав предложение о перемирии "очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей".Издание Bloomberg конкретизирует: Зеленский отверг инициативу президента РФ.Украинский МИД со своей стороны отметил, что "Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе".Попытка установить перемирие по случаю другого важного христианского праздника — Рождества, была предпринята российской стороной в январе 2023 года. Тогдашнему министру обороны Сергею Шойгу было поручено ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.Решение было принято в связи с тем, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, которые должны получить возможность посетить праздничные службы в храмах.В соответствии с данными Министерства обороны России, за полтора дня прекращения огня на Рождество 2023 года Украина совершила почти полтысячи обстрелов, российскими ПВО было перехвачено 15 ракет "HIMARS" и "Ураган", по жилым кварталам Донецка ВСУ выпустили более 60-ти снарядов крупного калибра.Примерно такая же судьба ждет и нынешнюю инициативу по прекращении огня, и российская сторона по этому поводу не питает никаких иллюзий, полагает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев."Ее задача в другом. Она должна показать американцам, а также всем остальным потенциальным посредникам в переговорах между Россией и Украиной, недоговороспособность Киева. Понятно, что такое перемирие не продолжится и часа. Собственно, Зеленский уже отказался от него", - рассказал эксперт.Тем более, судя по тому, что сделали бойцы ВСУ и иностранные наемники в Курской области с православными храмами и монастырями, о православии там речи не идет, добавил Трухачев.По мнению политолога, инициатива по установлению пасхального перемирия могла быть продиктована также ситуацией вокруг российско-американских переговоров по Украине. По его словам, после того, как США посетили несколько визитеров из Европы, с американской стороны стали появляться сигналы о том, что они могут выйти из переговоров, так как недовольны их динамикой.Первым визитером был генсек НАТО Марк Рютте. Вторым стал президент Финляндии Александр Стубб, третий — премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Визит президента Чехии Петра Павла в США только предстоит, напомнил Трухачев."Эти четыре человека с европейской стороны являются основными переговорщиками с США. Рютте — это самый влиятельный политик Европы на сегодняшний день, к тому же он вхож в "глубинное государство". Мелони — руководитель крупного европейского государства, идеологически наиболее близкого к Трампу. Стубб — президент страны, которая имеет наиболее протяженную границу с Россией из всех стран ЕС и НАТО. Павел — руководитель страны, которая является главной по сбору снарядов для Украины", - рассказал политолог.Судя по всему, им удалось добиться того, чтобы США возобновили поставки оружия Украине по старым контрактам, допустил он."Речь идет о том, что американцы по-тихому выйдут из переговоров и продолжат, пусть и в меньшем объеме, вооружать Украину. Делается это в рамках диалога с ЕС. В обмен на продолжение поставок оружия Украине Евросоюз пойдет на уступки США по торговым вопросам", - подытожил Вадим Трухачев.Ещё на эту тему: Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, владимир путин, украина, владимир зеленский, сша, ес, вооруженные силы украины, нато, перемирие
Эксклюзив, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, США, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО, перемирие

Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина

20:07 19.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© POOL
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин накануне одного из главных христианских праздников — Пасхи, объявил 30-часовое перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля
Соответствующий приказ президент Путин выдал в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 19 апреля в Кремле.
Принимая решение об установлении перемирия, Россия исходила из того, что украинская сторона последует ее примеру, добавил Владимир Путин.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на инициативу отреагировал молниеносно — он отказался от нее, назвав предложение о перемирии "очередной попыткой Путина поиграть с жизнями людей".
Издание Bloomberg конкретизирует: Зеленский отверг инициативу президента РФ.
Украинский МИД со своей стороны отметил, что "Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе".
Попытка установить перемирие по случаю другого важного христианского праздника — Рождества, была предпринята российской стороной в январе 2023 года. Тогдашнему министру обороны Сергею Шойгу было поручено ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Решение было принято в связи с тем, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, которые должны получить возможность посетить праздничные службы в храмах.
В соответствии с данными Министерства обороны России, за полтора дня прекращения огня на Рождество 2023 года Украина совершила почти полтысячи обстрелов, российскими ПВО было перехвачено 15 ракет "HIMARS" и "Ураган", по жилым кварталам Донецка ВСУ выпустили более 60-ти снарядов крупного калибра.
Примерно такая же судьба ждет и нынешнюю инициативу по прекращении огня, и российская сторона по этому поводу не питает никаких иллюзий, полагает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
"Ее задача в другом. Она должна показать американцам, а также всем остальным потенциальным посредникам в переговорах между Россией и Украиной, недоговороспособность Киева. Понятно, что такое перемирие не продолжится и часа. Собственно, Зеленский уже отказался от него", - рассказал эксперт.
Тем более, судя по тому, что сделали бойцы ВСУ и иностранные наемники в Курской области с православными храмами и монастырями, о православии там речи не идет, добавил Трухачев.
По мнению политолога, инициатива по установлению пасхального перемирия могла быть продиктована также ситуацией вокруг российско-американских переговоров по Украине. По его словам, после того, как США посетили несколько визитеров из Европы, с американской стороны стали появляться сигналы о том, что они могут выйти из переговоров, так как недовольны их динамикой.
Первым визитером был генсек НАТО Марк Рютте. Вторым стал президент Финляндии Александр Стубб, третий — премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Визит президента Чехии Петра Павла в США только предстоит, напомнил Трухачев.
"Эти четыре человека с европейской стороны являются основными переговорщиками с США. Рютте — это самый влиятельный политик Европы на сегодняшний день, к тому же он вхож в "глубинное государство". Мелони — руководитель крупного европейского государства, идеологически наиболее близкого к Трампу. Стубб — президент страны, которая имеет наиболее протяженную границу с Россией из всех стран ЕС и НАТО. Павел — руководитель страны, которая является главной по сбору снарядов для Украины", - рассказал политолог.
Судя по всему, им удалось добиться того, чтобы США возобновили поставки оружия Украине по старым контрактам, допустил он.
"Речь идет о том, что американцы по-тихому выйдут из переговоров и продолжат, пусть и в меньшем объеме, вооружать Украину. Делается это в рамках диалога с ЕС. В обмен на продолжение поставок оружия Украине Евросоюз пойдет на уступки США по торговым вопросам", - подытожил Вадим Трухачев.
Ещё на эту тему: Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
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20:48Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие
20:07Перемирие, которое не продлится и часа. В чём смысл предложения Путина
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18:09Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался
18:00Путин объявил пасхальное перемирие. Итоги 19 апреля
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