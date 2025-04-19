https://ukraina.ru/20250419/osvobozhdenie-oleshni-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-19-aprelya-1062618974.html

Освобождение Олешни, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 апреля

Освобождение Олешни, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 апреля - 19.04.2025 Украина.ру

Освобождение Олешни, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 апреля

Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-19T13:09

2025-04-19T13:09

2025-04-19T16:21

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вячеслав гладков

геннадий алехин

вооруженные силы украины

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Бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщило Минобороны России."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области", — заявили в ведомстве.Также, отмечалось в сообщении Минобороны РФ, российские военные нанесли удары по четырём бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населённых пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.По информации министерства обороны России, за сутки Вооружённые силы Украины потеряли в курском приграничье: более 165 военнослужащих; танк и боевую машину пехоты; две боевые бронированные машины и три автомобиля; шесть артиллерийских орудий и два миномёта; четыре пусковых установки РСЗО; три станции радиоэлектронной борьбы."Всего за время боёв на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков", — сообщило оборонное ведомство.Накануне Минобороны РФ сообщало о том, что подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий было нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.Обстрелы и налётыУтром 19 апреля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы нанесли по территории этого региона России 7 ударов.Все вооружённые атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 28 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 3; Алёшки — 7; Новая Каховка — 5; Голая Пристань — 3; Подстепное — 4; Новая Збурьевка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.Утром 19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Октябрьский, сёлам Бессоновка, Никольское, Орловка, Устинка и Чайки совершены атаки 11 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавший после оказания необходимой медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина уничтожена огнём. В селе Устинка повреждён частный дом, в селе Бессоновка — кровля складского помещения предприятия, в селе Никольское — два легковых автомобиля", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Байцуры, Грузское, Новоалександровка и хутор Казачье-Рудченское подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 7 беспилотников, один из которых сбит. Повреждены 3 автомобиля и 2 надворные постройки.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Вериговка, Долгое, Карабаново, Кукуевка, Новопетровка, хуторам Нижние Мельницы и Песчанка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 18 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты. В селе Долгое повреждено частное домовладение, в селе Карабаново — автомобиль и надворная постройка.В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Первомайский и Шаховка выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 3 беспилотников. В хуторе Шаховка повреждён легковой автомобиль. В селе Тишанка сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены частный дом и объект торговли.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Безымено, Дорогощь, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников."В селе Дорогощь дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. От предложенной госпитализации отказался, лечение продолжает амбулаторно. Транспортное средство получило повреждения", — сообщил губернатор.В селе Мокрая Орловка повреждены социальный объект и линия электропередачи. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в городе Грайвороне повреждены 6 квартир в МКД и 7 транспортных средств, в посёлке Чапаевский — забор частного домовладения, хозпостройка и автомобиль, который полностью сгорел."В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Репяховка подверглись 27 обстрелам, в ходе которых выпущено 177 боеприпасов, и атакам 35 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Последствий нет", — указывалось в сводке.В Ракитянском районе село Бобрава атаковано одним беспилотником — повреждено складское помещение.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Марьино выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 26 беспилотников, из которых 23 подавлены и сбиты."В городе Шебекино дроны были подавлены системой РЭБ, в результате их детонации повреждены частный дом, автомобиль и хозпостройка. Вечером в селе Новая Таволжанка в результате прилётов снарядов повреждены 2 частных дома, легковой автомобиль, газовая труба — аварийными бригадами утечка газа устранена. В селе Первое Цепляево поздно вечером от удара БПЛА на стоянке предприятия повреждён автомобиль", — сообщил губернатор.Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Cпецоперация на минувшей неделе. ВСУ поставляет на фронт "диких гусей", превращая святые обители в укрепрайоны".

https://ukraina.ru/20250419/ssha-priznayut-krym-tramp-umoet-ruki-glavnoe-na-utro-19-aprelya-1062617181.html

https://ukraina.ru/20250418/interesnye-veschi-vensa-i-chto-budet-s-territoriyami-itogi-18-aprelya-na-ukraine-1062611989.html

https://ukraina.ru/20250418/ssha-ustali-ot-ukrainy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-18-aprelya-1062601334.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, курская область, вячеслав гладков, геннадий алехин, вооруженные силы украины