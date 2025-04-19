https://ukraina.ru/20250419/allergiya-na-vs-russkoe-rozenbaum-otvetil-na-sanktsii-zelenskogo-1062618382.html

"Аллергия на всё русское": Розенбаум ответил на санкции Зеленского

"Аллергия на всё русское": Розенбаум ответил на санкции Зеленского - 19.04.2025 Украина.ру

"Аллергия на всё русское": Розенбаум ответил на санкции Зеленского

Народный артист России, композитор и врач Александр Розенбаум прокомментировал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта, передает РИА Новости

2025-04-19T11:55

2025-04-19T11:55

2025-04-19T12:06

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"Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря - аллергия на все русское… Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении Куклачева. Что до меня, то было весело", - сказал Розенбаум.Накануне Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.Подробнее о реакциях на санкции - в материале Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, владимир зеленский, санкции