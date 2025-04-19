"Аллергия на всё русское": Розенбаум ответил на санкции Зеленского
11:55 19.04.2025 (обновлено: 12:06 19.04.2025)
Народный артист России, композитор и врач Александр Розенбаум прокомментировал введение санкций против российских деятелей культуры и спорта, передает РИА Новости
"Я как доктор думаю, что у Зеленского весеннее обострение аутоиммунных процессов, попросту говоря - аллергия на все русское… Видимо, на кошек, в первую очередь. Только этим могу объяснить введение санкций в отношении Куклачева. Что до меня, то было весело", - сказал Розенбаум.
Накануне Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта, среди которых российские исполнители Гарик Сукачев, Ярослав Дронов (Shaman), Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, актеры Александр Панкратов-Черный, Никита Джигурда, Оскар Кучера, артист цирка Юрий Куклачев артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин, а также актер театра и кино Евгений Миронов.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Подробнее о реакциях на санкции - в материале Кровавый клоун против доброго клоуна: Захарова оценила санкции Зеленского на сайте Украина.ру.
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