"Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирии

Накануне большого христианского праздника Пасхи, которую в 2025 году и православные и католики отмечают 20 апреля, ведущие мировые СМИ обсуждают инициативу президента России Владимира Путина об установлении 30-часового перемирия с Украиной

2025-04-19

2025-04-19T21:22

2025-04-19T21:22

Легкая дипломатическая победа российского лидера — так предложение, выдвинутое Путиным, назвала американская газета The Wall Street Journal.Аналитики, опрошенные изданием, полагают, что Москва таким образом реагирует на угрозу президента США Дональда Трампа выйти из переговорного процесса по Украине из-за пробуксовки сделки. Кроме того, пасхальное перемирие позволяет Путину позиционировать себя в качестве лидера, который "больше всех хочет мира", полагают они.Sky News считает пасхальное перемирие реакцией на слова президента Трампа, что США могут отказаться от мирных переговоров, если прогресса не будет в ближайшее время. Президент США подчеркнул, что не заинтересован в продолжении своих посреднических усилий, если обе стороны не готовы идти на компромисс, отмечает издание.Киев пока прямо не заявил, готов ли он соблюдать перемирие в случае, если это сделает Москва, отмечает тем временем New York Post. Газета напоминает, что Украина ранее согласилась на полный режим прекращения огня, который предложила администрация Трампа более месяца назад.Немецкий Der Spiegel сообщает, что о прекращении огня Путин объявил после сообщения начальника Генштаба Валерия Герасимова о вытеснении ВСУ из Курской области. В настоящее время отбито более 99% территории, пишет издание, цитируя данные российского оборонного ведомства.Британский The Guardian назвал решение российской стороны "неожиданным". Журналисты издания, опираясь на комментарий Владимира Зеленского в соцсетях о том, что в Киевской области в момент объявления перемирия звучит воздушная тревога, пришли к выводу, что на Украине к инициативе отнеслись скептический.Британская газета увидела связь между предложением Владимира Путина и сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российской территорией.Ведущие китайские СМИ также отреагировали на инициативу российского лидера. Агентство "Синьхуа" обратило внимание на слова Путина о том, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Издание "Хуньцю шибао" со своей стороны отметило, что пасхальное перемирие, если оно будет реализовано на практике, станет первым с начала украинского конфликта.Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после объявления Путина о пасхальном перемирии заявил, что Киев будет смотреть на действия российской стороны. При этом Bloomberg сообщает, что Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии, а BBC, наоборот, утверждает, что он на него согласился.Ещё на тему реакции на предложение о перемирии - в статье Сергея Зуева Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие

