https://ukraina.ru/20250419/popolnenie-boepripasov-udary-dronami-i-krovavye-provokatsii-kak-ukraina-ispolzuet-paskhalnoe-1062622730.html

Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие

Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие - 19.04.2025 Украина.ру

Пополнение боеприпасов, удары дронами и кровавые провокации: как Украина использует пасхальное перемирие

Пасхальное перемирие объявил президент России Владимир Путин 19 апреля. Режим прекращения огня должен действовать с 18 часов 19 апреля до нуля часов 21 апреля. По мнению российских военных экспертов, краткосрочное перемирие может быть сорвано, ибо риски очень велики.

2025-04-19T20:48

2025-04-19T20:48

2025-04-19T20:48

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нато

перемирие

мораторий

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На время общения с экспертами ещё не была известна реакция военно-политического руководства Украины на инициативу Кремля. Опрошенные корреспондентом Украина.ру эксперты сошлись во мнении о неспособности Киева адекватно воспринимать позитивные предложения и выдерживать договорённости.Российский военный эксперт Владислав Шурыгин обратил внимание на краткосрочность перемирия и незаинтересованность в его реализации со стороны Киева."Пасхальное перемирие – оно, конечно, очень краткосрочное - до нуля часов в понедельник. Тем не менее, это достаточно явный шаг и ясный посыл к тому, что Россия не ищет обязательного продолжения войны и уважает религиозные чувства людей", - сказал Шурыгин.По его мнению, очевидно, что Владимир Зеленский не спешит откликнуться на заявленную Владимиром Путиным инициативу.Пасхальное перемирие имеет все шансы не состояться, констатировал Шурыгин, именно из-за незаинтересованности в этом Киева."Очевидно, что Украина воспользуется этим перемирием для того, чтобы решать свои военные проблемы. Например, проводить ротацию там, где при отсутствии перемирия подъехать или вывезти людей, подвезти боеприпасы или ещё что-то просто невозможно, - пояснил эксперт. - То есть это станет технической возможностью решить некие свои узкокорыстные проблемы в течение следующих суток"По мнению Шурыгина, очевидно, что Украина вряд ли будет отвечать на объявленное Кремлём перемирие отсутствием каких-либо ударов по российской тыловой инфраструктуре. По мнению эксперта, она будет отправлять свои дроны на российскую территорию – так же, как вчера и позавчера. При этом Киев будет ещё и обвинять Москву."Поэтому, конечно, кроме того, что перемирие носит демонстрационный характер и является проявлением некой доброй воли, никакого большого военного смысла в этом нет, - заметил Шурыгин. - Скорее всего, это просто тест для обеих сторон на тему того, готовы ли они, так или иначе, идти в сторону перемирия дальше. Россия, очевидно, способна на такое перемирие пойти при определённом балансе её интересов, при соблюдении её интересов".При этом, по словам эксперта, украинская сторона показывает неспособность к реализации перемирия. Наоборот, она демонстрирует враждебность и считает, что за её спиной находятся Европа и НАТО.Украинская элита фактически троллит Дональда Трампа и все его инициативы, связанные с перемирием, отметил военный эксперт."Нынешняя российская инициатива является для Украины категорически неприемлемой. Пасхальное перемирие может закончиться намного раньше, чем даже тот короткий срок, который мы для себя установили. Украина, скорее всего, его просто не будет выдерживать", - констатировал Шурыгин.Российский военный эксперт Геннадий Подлесный также не склонен преувеличивать способность Киева откликаться на мирные инициативы и выдерживать взятые на себя обязательства – в том числе по соблюдению режима прекращения огня или ограничения боевых действий."Отношение с Пасхальному перемирию на Украине, как и в России, будет разное, - заявил Подлесный в интервью Украина.ру. – Те военнослужащие, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения – с обеих сторон, будут перемирие приветствовать".По словам эксперта, непосредственно воюющие бойцы используют любую передышку для того, чтобы осмотреться, пополнить боезапасы и разгрузиться эмоционально.Подлесный обратил внимание на разное восприятие самой идеи перемирия военнослужащими и гражданскими, непосредственно участвующими в боевых действиях, и сторонними наблюдателями."Очевидна большая разница между теми, кто воюет, и теми, кто не участвует в боевых действиях", - подчеркнул военный эксперт.По оценкам Подлесного, на Украине достаточно много тех, кто будет очернять саму идею перемирия только потому, что инициатива эта исходит от России. Эксперт предсказал скорое появление с украинской стороны мнений о том, что Россия якобы выступила с идеей перемирия специально, чтобы выставить Украину и её руководство в дурном свете.Эксперт обратил внимание на то, что украинская сторона не соблюдала мораторий на удары по энергетическим объектам, который действовал 18 марта. Подлесный уверен, что и нынешняя инициатива краткосрочного перемирия будет использована украинской стороной для поиска возможности "больнее ужалить Россию, нанести ей удар исподтишка"."Мы будем выполнять условия перемирия, пока не станут стрелять по нам", - уверен российский военный эксперт.Украинская сторона может использовать это время для реализации кровавых провокаций – например, для нанесения ударов по массовому собранию верующих на пасхальных мероприятиях, для ракетных ударов по храмам во время богослужений, отметил Подлесный. По его мнению, если ситуация будет развиваться по такому сценарию, то результат станет определяющим для констатации недовороспособности режима, для которого нет ничего святого.Подлесный уверен, что принятие идеи перемирия Киевом или отказ от неё станет весьма показательным. Украинская сторона сейчас, по мнению военного эксперта, имеет шанс продемонстрировать свою способность придерживаться не только юридических норм.Пасхальное перемирие продемонстрирует внутреннюю сущность киевского режима и целесообразность ведения с ним переговоров в дальнейшем, убеждён Подлесный.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Пасхальное перемирие-2025: Путин предложил, Зеленский отказался

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